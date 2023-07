ΝΑΤΟ: «Πράσινο» Ερντογάν για την ένταξη της Σουηδίας – Εξασφάλισε ανταλλάγματα από την ΕΕ

Για ιστορικό βήμα έκανε λόγο o Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κατά την αιφνίδια ανακοίνωσή του στους δημοσιογράφους, ότι ο Ερντογάν συμφώνησε να άρει τις αντιρρήσεις του και να στηρίξει τη σουηδική υποψηφιότητα για ένταξη στην Συμμαχία. Παράλληλα φέρεται να εξασφάλισε κάποια ανταλλάγματα από την ΕΕ.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Γενς Στολτενμπεργκ ανέφερε:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησα με τον @RTErdogan και τον @SwedishPM, ο Πρόεδρος Erdogan συμφώνησε να προωθήσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατό και να εξασφαλίσει την επικύρωση. Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα που καθιστά όλους τους συμμάχους του #NATO ισχυρότερους & ασφαλέστερους».

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023