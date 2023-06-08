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Εκλογές 25ης Ιουνίου: Ποιους «έκοψε» ο Άρειος Πάγος – Τα κόμματα που πήραν πράσινο φως

Πολιτική

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Ποιους «έκοψε» ο Άρειος Πάγος – Τα κόμματα που πήραν πράσινο φως

Δώδεκα κόμματα , από τα 44 που προτίθεντο να συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου απέκλεισε ο Άρειος Πάγος.  Πρόκειται για τους εξής συνασπισμούς κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων και μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψήφιους:

-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΔΗΚΕΑ)

-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)

-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ –ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)

-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

-ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

-ΕΛΛΗΝΕΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ

-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

-ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

-ΖΟΤΟΣ ΙΑΓΚΟΣ

Επίσης, το Α1 πολιτικό τμήματος του Αρείου Πάγου έδωσε πράσινο φως για συμμετοχή στις εκλογές στα παρακάτω κόμματα:  

-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)

-ΑΝΤΑΡΣΥΑ

-ΟΚΔΕ

-ΚΚΕ (μ-λ)

-ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

-ΦΩΝΗ  ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

-ΜΕΡΑ 25

-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

-ΣΥΡΙΖΑ

-ΝΙΚΗ

-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

-ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

-Μ-Λ ΚΚΕ

-ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

-ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ

-ΟΑΚΚΕΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

-ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)

-ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

– ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ

-ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

-ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

-ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ

Συνασπισμοί κομμάτων

-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

-ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ

-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι

-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

-ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

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