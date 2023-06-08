Εκλογές 25ης Ιουνίου: Ποιους «έκοψε» ο Άρειος Πάγος – Τα κόμματα που πήραν πράσινο φως

Δώδεκα κόμματα , από τα 44 που προτίθεντο να συμμετέχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου απέκλεισε ο Άρειος Πάγος. Πρόκειται για τους εξής συνασπισμούς κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων και μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψήφιους:
-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΔΗΚΕΑ)
-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)
-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ –ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
-ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
-ΕΛΛΗΝΕΣ –ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
-ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
-ΖΟΤΟΣ ΙΑΓΚΟΣ
Επίσης, το Α1 πολιτικό τμήματος του Αρείου Πάγου έδωσε πράσινο φως για συμμετοχή στις εκλογές στα παρακάτω κόμματα:
-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
-ΑΝΤΑΡΣΥΑ
-ΟΚΔΕ
-ΚΚΕ (μ-λ)
-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
-ΜΕΡΑ 25
-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
-ΣΥΡΙΖΑ
-ΝΙΚΗ
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
-ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
-Μ-Λ ΚΚΕ
-ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
-ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
-ΟΑΚΚΕΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
-ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
-ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
– ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ
-ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
-ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
-ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ
Συνασπισμοί κομμάτων
-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
-ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
-ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι
-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ