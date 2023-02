«Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία. “ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ” “I AM HERE FOR YOU” “SENΙN ICIN BURADAYIM”» Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ της Πυροσβεστικής είναι σαφής. «Έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία».

Προφανώς με εφαρμογές επεξεργασίας προγραμμάτων και κάποιο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναμφισβήτητα με καλή πρόθεση. Ως φόρος τιμής.

Δεν είναι ντοκουμέντο. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να το διακρίνει. Πέρα από την τουρκική σημαία στο μανίκι του μικρού, τα επιμήκη 5+1 δάχτυλα με τους περίεργους τένοντες του διασώστη βάζουν στη λογική κόφτη. Όχι στη συγκίνηση.

Είναι κάτι μεταξύ φωτογραφίας και πίνακα, σχήματα ορισμένα αλλά και αόριστα ταυτόχρονα, αυτόφωτοι και ετερόφωτοι όγκοι που συνυπάρχουν σε μια ψηφιακή μετάφραση των μορφών.

Διαδόθηκε από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, αναπαρήχθη από επίσημους λογαριασμούς, συχνά χωρίς την επισήμανση πως είναι κατασκευασμένη, βγήκαν κήνσορες στη συνέχεια αγριεμένοι, που ο άλλος επιμένει στην εικόνα τη συγκεκριμένη.

Είναι εξαπάτηση, υπάρχουν φωτογραφίες δυνατές, να αναζητάτε αξιόπιστες πηγές, κ.λπ. Ωραία, η εικόνα δεν είναι γνήσια, μα τα αισθήματα και τα μηνύματα αλληλεγγύης είναι αληθινά. «Οι κοινωνίες και οι λαοί είναι πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι νομίζουν μερικές φορές οι ηγεσίες τους».

Ο δημιουργός της εικόνας δεν παραπλανά. Αλλού είναι το ρήγμα. Όσοι πιστεύουμε ότι μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, θα πρέπει να έχουμε χίλιες σκέψεις για τα ρευστά όρια των ψηφιακών απεικονίσεων. Ιδιαίτερα εάν συνεκτιμήσουμε ότι δεν είναι άμοιρες ιδεολογίας, έστω κι αν προτείνονται σαν αδέκαστες αποτυπώσεις της πραγματικότητας.

Το τεκμήριο της εικόνας, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι ο κανόνας. Παραπληροφόρησης αγώνας.