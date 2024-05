«ΑΣΠΙΔΕΣ»: Απρόθυμοι οι Ευρωπαίοι για ενίσχυση της επιχείρησης

Απρόθυμη φαίνεται να είναι η Ευρώπη ως προς την περεταίρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» που στόχο έχει τη συνοδεία και την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των φιλικά προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τη διάδραση και αναβάθμιση της εμπιστοσύνης με τη ναυτιλιακή διεθνή κοινότητα.

Όπως υπογραμμίζουν στρατιωτικές πηγές στην «Ν», από τη Διοίκηση της επιχείρησης ζητήθηκε η παρέμβαση του C/ EUMC (Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της C/PSC (Επιτροπής Ασφάλειας) προς τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου αυτά να πειστούν και να διαθέσουν τον απαιτούμενο αριθμό μέσων (πολεμικά πλοία και αεροσκάφη) για να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αποστολής.

Οι αρχικές αυτές απαιτήσεις, κατά τις ίδιες πηγές, είναι αποτέλεσμα της επιχειρησιακής σχεδίασης του στρατηγείου της Λάρισας και καθορίστηκαν από τον Διοικητή της Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», Αντιναύαρχου Βασίλειου Γρυπάρη.

Μέσω της αντίστοιχης προβλεπόμενης διαδικασίας της ΕΕ (GLOBAL FORCE GENERATION) οι απαιτήσεις αυτές παρουσιάστηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ στις 18 Απριλίου 2024 όπου έλαβε χώρα ενημέρωση για την -μέχρι τώρα- πορεία της αποστολής από τον Διοικητή της επιχείρησης Αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη.

Ωστόσο οι προσφορές των κρατών απέχουν ακόμα από τις απαιτήσεις της επιχείρησης όμως η διαδικασία είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Μπορεί η κίνηση των εμπορικών πλοίων να έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή δράσης της επιχείρησης, όμως απαιτούνται περισσότερα πολεμικά πλοία για να συνοδεύουν περισσότερα εμπορικά πλοία.

Η σημερινή δύναμη επαρκεί για την ασφαλή συνοδεία περίπου 9 -10 πλοίων ανά ημέρα ενώ τα αρχικά 8 εκ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης από την ΕΕ δεν επαρκούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» η Γερμανική φρεγάτα «Hessen» τερμάτισε την αποστολή της για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα στις 19 Απριλίου. Ενώ παρέδωσε τη σκυτάλη στη βελγική φρεγάτα Louise-Marie.

Excited to welcome the Belgian Navy ship, Karel Doorman-class frigate LOUISE-MARIE, the newest member of EUNAVFOR ASPIDES.

Her skills and expertise will be invaluable as we will tackle operational challenges together!#freedomofnavigation #redseacrisis #maritimesecurity pic.twitter.com/owqVeHCNhl

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) May 4, 2024