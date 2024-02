ΟΛΠ: Ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο CIPORT – Ειδική εκδήλωση στην ΕΕ με συμμετοχή Σχοινά

Στο Κεντρικό Κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Berlaymont) πραγματοποιήθηκε η καταληκτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό έργο «CIPORΤ-Cold Ironing in the Port of Piraeus – Taking the final step», μετά και την ολοκλήρωσή του στα τέλη Φεβρουαρίου 2024.

Το έργο CIPORT, εκτιμώμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ, αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών για την ηλεκτροδότηση πλοίων (cold ironing) σε τέσσερα σημεία του τμήματος εξυπηρέτησης κρουαζιέρας του λιμένα του Πειραιά, καθώς και απαιτούμενων μελετών για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, μεταφορικών και κοινωνικοοικονομικών μελετών. Στόχος της δράσης είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η βελτιστοποίηση λειτουργίας του λιμένα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τον λιμένα, τους χρήστες και της τοπική οικονομία της πόλης του Πειραιά.

Το ευρωπαϊκό έργο CIPORT υλοποιήθηκε από την ΟΛΠ Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε τη σημασία των Μεταφορών για την Ευρώπη, οι οποίες αποτελούν υψηλή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στο έργο CIPORT ως σημαντικό και βαρύνουσας εθνικής σημασίας, καθώς ο Πειραιάς, εκτός από ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, είναι και συγκοινωνιακός κόμβος κρουαζιέρας και ακτοπλοϊκής διασύνδεσης με τα ελληνικά νησιά.

Την εκδήλωση προλόγισε η Παναγιώτα Κομματά, Manager του τμήματος Marketing και Ποιοτικού Ελέγχου της ΟΛΠ Α.Ε., η οποία έκανε σύντομη αναφορά στο έργο CIPORT, ενώ η Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Deputy Manager του Τμήματος Περιουσίας και Περιβάλλοντος της ΟΛΠ Α.Ε., εστίασε στις δράσεις της εταιρείας που αφορούν σε θέματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης τόσο του λιμένα όσο και των παραλιμένιων περιοχών, καθώς και στο κρίσιμο ζήτημα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για έργα ηλεκτροδότησης πλοίων που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο των ΕU Projects CIPORT & EALING.

Από πλευράς του, ο Δημήτριος Σπύρου, σύμβουλος και υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Έργων της ΟΛΠ Α.Ε., μετά από σύντομη αναφορά στο σύνολο των δράσεων του έργου CIPORT, τόνισε τη σημαντικότητα της επένδυσης για τον λιμένα Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια έγιναν ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από τον επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας, πρέσβη Ιωάννη Βράιλα, τον γενικό διευθυντή της DG TAXUD, Γεράσιμο Θωμά, από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της European Sea-Port Organization (ESPO), καθώς και από εκπροσώπους της Cruise Lines International Association (CLIA), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της CINEA που επιτηρεί την καλή εκτέλεση του έργου.