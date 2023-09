Λ. Μπαρμπαρής (Safe Bulkers): Τεράστια βελτίωση στην κινεζική βιομηχανία – Μοιραζόμαστε κοινές αξίες

Στους δεσμούς της Safe Bulkers με την Κίνα, στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ασιατικό γίγαντα και στην εντυπωσιακή επανεκκίνηση της κινεζικής επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας μετά την πανδημία αναφέρθηκε ο Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής, Πρόεδρος, Safe Bulkers, στη διάρκεια του συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής» και του CGTN με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China».

«Εάν πρέπει να μιλήσουμε για την Κίνα μπορώ να μιλάω για πάντα. Είμαι πρόεδρος της Safe Bulkers και έχουμε ξεκινήσει τη δική μας συνεργασία πριν από 20-25 έτη δίνοντας παραγγελίες σε κινέζικα ναυπηγεία, έχουμε ανταλλαγή με τον όμιλο Cosco, χτίζουμε πλοία (…) έχουμε εγκαταστήσει περίπου 30 scrubber, επίσης έχουμε εγκαταστήσει εργοστάσια στην Κίνα» ανέφερε ο κ. Μπαρμπαρής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πάνελ με θέμα «A sea of opportunities for fruitful synergies».

«Έχουμε καταφέρει να έχουμε την καλύτερη συνεργασία, έχουμε γίνει φίλοι με όλους τους ανθρώπους εκεί, πάντοτε έχουμε δεχθεί ένα θερμό καλωσόρισμα όποτε πηγαίνουμε εκεί» πρόσθεσε.

Μίλησε ακόμη για την εμπειρία του, όταν επισκέφθηκε ξανά την Κίνα έπειτα από διάστημα δυόμισι ετών κι ενώ είχε μεσολαβήσει η πανδημία. «Όταν η Κίνα ξανάνοιξε, πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα με το πόσο καλά οργανωμένη είναι η χώρα. Είδα, λοιπόν, τις εξελίξεις αφ’ ής στιγμής πήγα εκεί μετά από δυόμισι έτη. Είδα τις βελτιώσεις σχεδόν παντού. Ακόμη και σε επίπεδο περιβάλλοντος (…) Εδώ παρατήρησα ότι υπάρχει μια τεράστια βελτίωση στην κινεζική βιομηχανία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε επιπλέον πως είχε τη δυνατότητα να επισκεφθεί πολλές περιοχές της χώρας και διαπίστωσε πως «υπήρχε ακραία οργάνωση», συμπληρώνοντας εντυπωσιάζεται κανείς από το πώς μία κινεζική οντότητα ή εταιρεία μπορεί να έχει τόση υπευθυνότητα. «Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό σύστημα επικοινωνίας που κομίζει πληροφορίες πάρα πολύ γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της χώρας και το πρόβλημα λύνεται αυτομάτως. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, διότι η Κίνα δεν είναι Ελλάδα, η Κίνα είναι τεράστια χώρα και πρέπει να τονίσω ότι έχει κι έναν τρομακτικά μεγάλο πληθυσμό» παρατήρησε.

«Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε αναπτύξει πολύ καλή σχέση» τόνισε ο πρόεδρος της Safe Bulkers, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την κινεζική πρεσβεία για την υποστήριξη που προσέφερε στην εταιρεία στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τη «Ναυτεμπορική» που – όπως τόνισε – έδωσε την ευκαιρία στα δυο έθνη να έλθουν εγγύτερα με τη διοργάνωση του συνεδρίου.

naftemporiki.gr