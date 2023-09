Γ. Δερμάτης (Intermodal): Ελλάδα και Κίνα αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 45% του παγκόσμιου στόλου

Στη σπουδαιότητα της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στο μέτωπο της ναυτιλίας αναφέρθηκε ο Γιώργος Δερμάτης, Sale and Purchase Director της Intermodal, από το βήμα του συνεδρίου της Ναυτεμπορικής και του CGTN, Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China.

Η Intermodal είναι ένας όμιλος που προσφέρει ναυτιλιακές υπηρεσίες για 40 χρόνια από την Αθήνα και για 20 χρόνια από τη Σαναγκάη. Ο ίδιος ο κ. Δερμάτης έζησε στη Σανγκάη 4 χρόνια και είδε από κοντά την έναρξη της πρωτοβουλίας Belt & Road. Γνωρίζει επομένως από πρώτο χέρι τα της διμερούς συνεργασίας.

Όπως επεσήμανε, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ “Α SEA of opportunities for fruitful synergies”, o ελληνικός και κινεζικός στόλος αντιπροσωπεύουν μαζί το 45% του παγκόσμιου. «Μιλάμε για ώριμα ναυτιλιακά κράτη που καλύπτουν το 40% με 45% των ετήσιων συναλλαγών αγοραπωλησιών πλοίων» ανέφερε, προσθέτοντας πως στόχος και των δύο είναι αποτελεσματικές και διαφανείς ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Η σημασία της ανεύρεσης ταλέντων

Ο κ. Δερμάτης έδωσε έμφαση και στο θέμα της πρόσληψης των κατάλληλων εργαζομένων. «Πριν από 10 – 15 χρόνια ήταν πολύ πιο εύκολο να βρει κάποιος στην Κίνα τα ταλέντα και να τα προσλάβει. Τώρα είναι πιο δύσκολο» είπε, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία είναι ένας τομέας, που απαιτεί ταλέντα και δεξιότητες για την ανάπτυξή του και τη δυνατότητά του να προσφέρει πίσω στην κοινωνία.