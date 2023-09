Li Fengli (Shandong Port Group): Θα ενισχύουμε συνεχώς τη συνεργασία με την Ευρώπη και τον Πειραιά

Για τη συνεργασία των κινεζικών λιμανιών με τον Πειραιά μίλησε ο Li Fengli, Director of the Board and President της Shandong Port Group στο συνέδριο Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China της Ναυτεμπορικής και του CGTN.

Η Shandong Port είναι ένας όμιλος που έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται επτά λιμένες. «Το βασικό μας πλεονέκτημα είναι πως είμαστε ένα αναπόσπαστο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, αλλά έχουμε σημαντικές συνεργασίες και με την Ευρώπη» σημείωσε ο κ. Λι.

Όπως είπε στο λιμάνι της Σαντόνγκ δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εταιρείες που διασφαλίζουν τη συνεργασία με την Ευρώπη και το λιμάνι του Πειραιά. «Ο όμιλός μας έχει στενές σχέσεις με την Ελλάδα. Το 2019 η πόλη του Κινχιάου, όπου είναι η έδρα μας, προέβη στη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια χρονιά ο όμιλός μας κατέληξε σε συμφωνία με το λιμάνι του Πειραιά για στενότερη συνεργασία, που διευκολύνεται και μέσα από την Cosco Shipping» είπε ο πρόεδρος Λι.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η εταιρεία του ήταν πάντα υπέρ της συνεργασίας με την Ε.Ε., για αυτό και έχει ανοίξει υποκαταστήματα και στην Ολλανδία. «Δεν θα σταματήσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ενισχύουμε συνεχώς τη συνεργασία με την Ευρώπη και ειδικά με το λιμάνι του Πειραιά, ώστε να αντλήσουμε αμοιβαία οφέλη.

Ο κ. Λι τόνισε επίσης ότι η ναυτιλία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της πράσινης μετάβασης, χρησιμοποιώντας πράσινα, εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό θα βοηθήσει και στον πράσινο μετασχηματισμό των λιμένων. «Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα στην πράσινη μετάβαση, αλλά θα πρέπει να επιταχυνθούν στο μέλλον» τόνισε.