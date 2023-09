Yu Zenggang στο συνέδριο της «Ν»: Πύλη της Άπω Ανατολής στην Ευρώπη ο Πειραιάς

Την κομβική σημασία και τις προοπτικές ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά υπογράμμισε ο Yu Zenggang, Executive Chairman of Piraeus Port Authority S.A., μιλώντας στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής και του CGTN με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China».

Κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του πάνελ «A sea of opportunities for fruitful synergies» ο κ. Yu Zenggang αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Cosco για την ανάπτυξη του λιμανιού από το 2016. «Στη διάρκεια αυτών των ετών επενδύσαμε 500 εκατ., για να αναπτύξουμε τις εγκαταστάσεις και τις προβλήτες αλλά και για να επεκτείνουμε τους τερματικούς σταθμούς των κρουαζιερόπλοιων. Κάνουμε αποθήκες logistics» είπε μεταξύ άλλων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική που παρουσιάζει ο κλάδος της κρουαζιέρας. «Είμαστε κοντά στο 1 εκατ. επιβατών. Τα κρουαζιερόπλοια έρχονται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα» ανέφερε ενώ εστίασε και στις χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά.

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερα αμοιβαία επωφελείς συνθήκες» υπογράμμισε ο κ. Yu Zenggang.

Έδωσε παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στη γεωγραφική θέση του Πειραιά, που αποτελεί όπως είπε μία πύλη για την Άπω Ανατολή προς την Ευρώπη. «Αυτός είναι ο λόγος που θέλαμε να κάνουμε την επένδυση. Φέρνουμε πολλά εμπορευματοκιβώτια από την Άπω Ανατολή και από εκεί εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πιστεύουμε ότι το λιμάνι είναι ένα πολύ καλό διακομετακομιστικό κέντρο» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «μπορούμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία».