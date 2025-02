Ο Πούτιν «πιο κοντά από ποτέ στη νίκη»; Το ποκερ, ο Τραμπ και ο παραγκωνισμός Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση κορυφής Τραμπ – Πούτιν ούτε πού ακριβώς θα οδηγήσει. Αλλά το Κρεμλίνο έχει ήδη πετύχει μία τεράστια διπλωματική νίκη, πείθοντας τον Αμερικανό πρόεδρο να υιοθετήσει βασικά επιχειρήματα και ρητορική του εναντίον του Κιέβου και προσωπικά κατά του Ουκρανού πρόεδρου.

Φανερά ενοχλημένος από τη διαμαρτυρία του Ζελένσκι για τον αποκλεισμό του από τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε την πιο σκληρή έως τώρα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου. Υποστήριξε ότι η δημοτικότητά του έχει καταρρεύσει στο 4% (στην πραγματικότητα είναι κοντά στο 50%), απαίτησε τη διεξαγωγή εκλογών, ενώ τον εγκάλεσε ότι είχε τρία χρόνια να διαπραγματευτεί την ειρήνη και αρνήθηκε να το κάνει. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι ήταν το Κίεβο εκείνο που ξεκίνησε τον πόλεμο – υιοθετώντας έτσι πλήρως το ρωσικό αφήγημα.

«Ήσουν εκεί για τρία χρόνια. Θα έπρεπε να το έχεις τελειώσει σε τρία χρόνια. Δεν έπρεπε να το έχεις ξεκινήσει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Wow, Trump is 100% done with Zelensky. Martial law, refusal to seek peace, lack of elections and his 4% approval rating are given as reasons why it’ll only be the US and Russia at the negotiating table. This war is ending. pic.twitter.com/nKdrw3vWo1

