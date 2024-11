Ισραήλ: Κτίριο στη Χάιφα υπέστη ζημιές από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο

Δέκα ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά την επίθεση, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι κάποιοι αναχαιτίστηκαν.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Damage was caused to a building in Haifa by a rocket launched by Hezbollah from Lebanon.

Ten rockets were launched in the attack, with the IDF reporting that some were intercepted.

There are no reports of injuries. https://t.co/IK6kphM8Ne pic.twitter.com/ocH8ZCEyKU

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 16, 2024