Μόσχα: Διαψεύδει ότι ο Πούτιν μίλησε με Τραμπ

«Αυτό είναι εντελώς αναληθές, είναι αποκύημα της φαντασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ και πρόσθεσε, σύμφωνα με το Bloomberg: «Δεν έγινε συζήτηση».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης «δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα σχέδια» για επαφές μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

