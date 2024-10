Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Ολόκληρος ο πληθυσμός της βόρειας Γάζας κινδυνεύει να πεθάνει»

«Δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί αυτό που κάνουν οι ισραηλινές δυνάμεις στην πολιορκημένη βόρεια Γάζα», σημείωσε σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι έχουν πληγεί νοσοκομεία, έχουν τεθεί υπό κράτηση υγειονομικοί, καταφύγια κάηκαν, ενώ δεν επετράπη σε διασώστες να επιχειρήσουν.

«Όλος ο πληθυσμός της βόρειας Γάζας κινδυνεύει να πεθάνει», σημείωσε.

The entire population of North Gaza is at risk of dying. pic.twitter.com/hUH5Sg70hh

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) October 26, 2024