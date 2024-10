Θάνατος Λίαμ Πέιν: Ενδείξεις για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ

Σε «απόλυτη αναστάτωση» βρέθηκε το δωμάτιο του πρώην τραγουδιστή του συγκροτήματος One Direction, Λίαμ Πέιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Μπουένος Άιρες, μετά την πτώση του από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η αστυνομία που πραγματοποίησε έρευνα στο δωμάτιο διάφορα αντικείμενα ήταν σπασμένα και φάρμακα διασκορπισμένα παντού.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Αργεντινής κατασχέθηκε μια σειρά ουσιών από το δωμάτιο του 31χρονου τραγουδιστή, που υποδηλώνουν προηγούμενη κατάσταση κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της Αργεντινής, όλα δείχνουν ότι ήταν μόνος του στο δωμάτιο την ώρα της πτώσης. Ο Λίαμ Πέιν θα μπορούσε να έχει πέσει στο κενό ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή εντελώς αναίσθητος, εκτιμά ο εισαγγελέας.



Τι βρέθηκε στο αίθριο του ξενοδοχείου

Η αστυνομία του Μπουένος Άιρες ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως στο αίθριο του ξενοδοχείου, όπου έπεσε ο Πέιν, βρήκε ένα μπουκάλι ουίσκι, έναν αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως σημείωσαν, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από τα αντικείμενα αυτά.

Στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου στη συνοικία Παλέρμο της πόλης, η αστυνομία έκανε γνωστό πως βρήκε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενεργειακά συμπληρώματα διατροφής και το φάρμακο κατά του άγχους Clonazepam.

«Κατά την είσοδό μας, παρατηρήθηκε ότι επικρατούσε απόλυτη ακαταστασία, με διάφορα αντικείμενα σπασμένα», λέει η αστυνομία σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας πως πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και περισυνέλεξαν και άλλα στοιχεία προκειμένου να αναλυθούν στο εργαστήριο, όπως επίσης ένα σημειωματάριο και ένα διαβατήριο.

«Η περιοχή του μπαλκονιού εξετάστηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτήν», συμπλήρωσε η αστυνομία.

Ο Πάμπλο Πολικίτσιο, διευθυντής επικοινωνίας του υπουργείου Ασφαλείας του Μπουένος Άιρες, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Πέιν φαίνεται να «πήδηξε από το μπαλκόνι του δωματίου του». Ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

Το τηλεφώνημα στην αστυνομία

Η αστυνομία έσπευσε στο ξενοδοχείο ανταποκρινόμενη σε κλήση έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τις 5 μ.μ. τοπική ώρα, είπε, προειδοποιώντας για έναν «επιθετικό άνδρα που θα μπορούσε να είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου ακούγεται σε μια κλήση στο 911 που έλαβε το AP να λέει ότι είχαν «έναν επισκέπτη που έχει κατακλυστεί από ναρκωτικά και αλκοόλ… Καταστρέφει ολόκληρο το δωμάτιο και, λοιπόν, χρειαζόμαστε να στείλετε κάποιον, παρακαλώ». Η φωνή του διευθυντή έγινε πιο ανήσυχη καθώς συνεχιζόταν η κλήση, σημειώνοντας ότι το δωμάτιο είχε μπαλκόνι.

Ποιος ήταν ο Λίαμ Πέιν

Ο Λίαμ κάνει το ντεμπούτο του στην ηλικία των 14 το 2008, μέσα από την συμμετοχή του στο X-Factor, τραγουδώντας το Fly me to the Moon του Frank Sinatra.

«Θα έπρεπε πραγματικά να συγκεντρώνομαι στις [σχολικές] εργασίες μου, αλλά σκέφτομαι πάρα πολύ το τραγούδι», είπε πριν από την πρώτη του οντισιόν. Ο Πέιν, ο οποίος μεγάλωσε στο Γουλβερχάμπτον, μια πόλη στα αγγλικά midlands κοντά στο Μπέρμιγχαμ, μιλούσε τότε με μια παχιά «Brummie» προφορά που θα ξεθωριάσει καθώς η καριέρα του θα προχωράει.

Ο κριτής Simon Cowell έκοψε αργότερα τον Payne πριν από τις ζωντανές εμφανίσεις εκείνης της σειράς, λέγοντάς του να επικεντρωθεί στο σχολείο και «να επιστρέψει σε δύο χρόνια».

Και το έκανε. Επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στο X-Factor. Μόνο που δεν θα συνέχιζε σόλο, καθώς η κριτής Nicole Scherzinger ένωσε σε ένα γκρουπ τον Λίαμ Πέιν, τον Χάρι Στάιλς, τον Ζέιν Μάλικ, τον Νάιαλ Χόραν και τον Λούι Τόμλινσον. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι One Direction.

Το γκρουπ κατέλαβε την τρίτη θέση στον διαγωνισμό και υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία του Cowell, ξεκινώντας την επόμενη χρονιά την πρώτη τους περιοδεία, η οποία έγινε sold out σε πολλούς από τους 54 παγκόσμιους χώρους.

Οι One Direction παραμένουν ένα από τα boy bands με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, πουλώντας περισσότερους από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Και τα πέντε πρώην μέλη ακολούθησαν σόλο καριέρες μετά την «επ’ αόριστον παύση» του συγκροτήματος το 2016.