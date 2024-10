Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Σαφές μήνυμα για τις «επικίνδυνες ενέργειες» του Ιράν οι κυρώσεις της ΕΕ

Συγκεκριμένα, ο Κατς χαιρέτισε την ανακοίνωση των κυρώσεων από την ΕΕ και τη Βρετανία σε βάρος του Ιράν για τη μεταφορά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία.

«Οι κυρώσεις αυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα που δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα ανεχτεί τις επικίνδυνες ενέργειες του Ιράν, την υποστήριξή του στην τρομοκρατία και την αποσταθεροποίησή του στην περιοχή», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

I welcome the decision by the European Union and the UK to impose additional sanctions on Iran, including on airlines and individuals involved in the transfer of ballistic missiles and UAVs that threaten Europe and the Middle East.

These sanctions send a clear message that the…

