UCLA: Σφοδρές συγκρούσεις και δεκάδες συλλήψεις ύστερα από την εισβολή της αστυνομίας στην πανεπιστημιούπολη

Στο πανεπιστήμιο UCLA της Καλιφόρνια εισέβαλε η αστυνομία του Λος Αντζελες, διαλύοντας τα αυτοσχέδια οδοφράγματα που είχαν τοποθετήσει οι φοιτητές προκειμένου να προστατεύσουν τον «καταυλισμό» τους.

Αξιωματικοί μίας μονάδας ειδικών επιχειρήσεων, φορώντας κράνη και αντιασφυξιογόνες μάσκες και φέροντας κλομπ, μπήκαν στην κατάληψη, σε σκηνικό μεγάλης έντασης.

Police removed barricades and began dismantling pro-Palestinian demonstrators’ fortified encampment early Thursday at the UCLA campus. Video shows some of what transpired: https://t.co/2niUJpufb2 pic.twitter.com/vaa4sL4Ygy

H επέμβαση των ειδικών δυνάμεων έγινε περί τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, δηλαδή ξημερώματα Πέμπτης για την δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός.

Ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες από πηγές της φοιτητικής κοινότητας κάνουν λόγο για τουλάχιστουν 100 συλλήψεις.

🚨Tensions are high at the University of California, Los Angeles (UCLA) campus where hundreds of police in riot gear have deployed in force, ordering peaceful pro-Palestinian protesters to leave or face arrest. pic.twitter.com/5Jp0h64sgP

