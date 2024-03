Ερυθρά Θάλασσα: Στο «κενό» η συμφωνία Χούθι-Κίνας – Χτύπησαν πετρελαιοφόρο

Στο «κενό» φαίνεται να πέφτει η συμφωνία των Χούθι με την Κίνα, τουλάχιστον για την ώρα, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου κινεζικής ιδιοκτησίας την Κυριακή, παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ότι τα πλοία της θα προστατεύονται.

Όπως δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στο X, (πρώην twitter), «Οι Χούτι επιτέθηκαν στο MV Huang παρά το γεγονός ότι είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι δεν θα επιτίθονταν σε κινεζικά πλοία».

MARCH 23 RED SEA UPDATE

From 2:50 to 4:30 a.m. (Sanaa time)

March 23, the Iranian-backed Houthis launched four anti-ship ballistic missiles (ASBM) into the Red Sea in the vicinity of M/V Huang Pu, a Panamanian-flagged, Chinese-owned, Chinese-operated oil tanker.

At 4:25 p.m.… pic.twitter.com/n1RwYdW87E

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2024