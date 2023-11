Ισραήλ: Σε σοβαρή κατάσταση 84χρονη που αφέθηκε ελεύθερη από τη Χαμάς

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 84χρονη, η οποία απελευθερώθηκε μαζί με άλλους ομήρους της Χαμάς σήμερα, Κυριακή, το απόγευμα.

Η 84χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Soroka στο νότιο Ισραήλ, αφού πρώτα, συνοδεία του Ερυθρού Σταυρού, πέρασε από τη Γάζα στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο και όπως μεταδίδει η Haaretz, η γυναίκα είναι εξασθενημένη και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το απόγευμα, αφέθηκαν ελεύθεροι 17 όμηροι της Χαμάς, όπως και 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές.

Συνολικά έχουν απελευθερωθεί 63 από τους περίπου 240 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα μετά την απαγωγή τους, στις 7 Οκτωβρίου. Από αυτούς, οι 39 αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας προσωρινής παύσης του πυρός που προβλέπει την απελευθέρωση 50 γυναικών και παιδιών, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η απελευθέρωση ενός Ρωσοϊσραηλινού, που δεν προβλεπόταν από τη συμφωνία, είναι μια χειρονομία καλής θέλησης της Χαμάς προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι άλλοι τρεις Ταϊλανδοί εργαζόμενοι στο Ισραήλ, αν και δεν προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία.

