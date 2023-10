Ο Μπάιντεν στο Ισραήλ στη χειρότερη φάση της σύγκρουσης

Η επίσκεψη του Αμερικανικού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, ο οποίος αφίχθη λίγο πριν από τις 11.00 στο Τελ Αβίβ, δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει χειρότερα: Ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς και «έθαψε» τις όποιες ελπίδες είχαν δημιουργηθεί για μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση.

Η φρικιαστική επίθεση -παρά το γεγονός ότι Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη- είχε ήδη διπλωματικές συνέπειες για τον Μπάιντεν. Η Ιορδανία, η οποία υποτίθεται ότι θα φιλοξενούσε επίσης τον Μπάιντεν για μια τετραμερή σύνοδο κορυφής με τον βασιλιά της χώρας Αμπντάλα Β’, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ματαίωσε τη συνάντηση. Ο Ιορδανός μονάρχης κατέστησε σαφές ότι ο Μπάιντεν δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στο Αμμάν, αυτή τη στιγμή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε «εξοργισμένος και βαθιά λυπημένος για την έκρηξη», προσθέτοντας ότι ζήτησε αμέσως από τους συμβούλους του «να συνεχίσουν να συλλέγουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη». Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν επέκρινε το Ισραήλ.

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national…

