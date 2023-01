 Γερμανία: Ανακοίνωσε ότι θα στείλει Leopard στην Ουκρανία

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή της να στείλει 14 άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία. Στόχος είναι να δημιουργηθούν άμεσα δύο τάγματα με Leopard 2 στην Ουκρανία.

«Αυτή η απόφαση ακολουθεί τη γνωστή μας γραμμή υποστήριξης της Ουκρανίας στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας», αναφέρει ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Καγκελαρίας. Το Βερολίνο «ενεργεί με στενά συντονισμένο τρόπο διεθνώς», ανέφερε επίσης η δήλωση. Ο Σολτς αναμένεται επίσης να μιλήσει στο γερμανικό κοινοβούλιο το μεσημέρι.

Τα γερμανικής κατασκευής τανκς θα προέρχονται από αποθέματα που διαθέτουν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις Bundeswehr.

Η Γερμανία θα εγκρίνει επίσης την εξαγωγή Leopards από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εκπαίδευση των ουκρανικών στρατευμάτων στη Γερμανία θα ξεκινήσει σύντομα, σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφεν Χέμπεστραϊτ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα παρέχει επίσης υλικοτεχνική υποστήριξη και προμήθειες.

Η απόφαση του Βερολίνου ανοίγει τον δρόμο σε άλλες χώρες να αποστείλουν Leopard στην Ουκρανία. Η Πολωνία πίεζε εξ αρχής και χθες υπέβαλε επίσημο αίτημα προς το Βερολίνο να της επιτρέψει να επανεξαγάγει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία.

Χαιρετίζοντας την απόφαση του Βερολίνου, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι υποστήριξε ότι γίνεται ένα «μεγάλο βήμα προς την αναχαίτιση της Ρωσίας».

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023