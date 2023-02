Τζο Μπάιντεν: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο

Στο Κίεβο βρίσκεται την Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο πρώτο του ταξίδι στην χώρα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψη έρχεται πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι στην Πολωνία, και λίγες μέρες πριν από την συμπλήρωση ενός χρόνου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Yes, confirmed @POTUS in #Kyiv. Welcome Mr President! Looking forward to the announcements following the air raid sirens experience

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 20, 2023