Ζωή και θάνατος στα συντρίμμια του σεισμού – Αγωνιώδης μάχη των διασωστών και προειδοποίηση ΠΟΥ

Στα 23 εκατ., συμπεριλαμβανομένων 1,4 εκατ. παιδιών, υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τον αριθμό των ανθρώπων που είναι πιθανό να επηρεαστούν μακροπρόθεσμα από τον πολύνεκρο καταστροφικό σεισμό που σάρωσε την Δευτέρα τις περιοχές στην νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία, και τις μετασεισμικές δονήσεις. Αυτή την εκτίμηση γνωστοποίησε η ανώτερη αξιωματικός έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, Αντελχάιντ Μαρσάνγκ, την ώρα που σωστικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα και να τους ανασύρουν ζωντανούς. Ο θρήνος του θανάτου και το χαμόγελο για τη ζωή που θριαμβεύει μέσα από τα συντρίμμια, εναλλάσσονται.

Οι σεισμοί έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε πάνω 5.000 ανθρώπους σε Τουρκία και Συρία. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, στην Τουρκία ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 3.419. Πάνω από 20.534 έχουν τραυματιστεί. Στη Συρία οι επίσημες αρχές έχουν ανακοινώσει 812 νεκρούς, ενώ οι ομάδες διάσωσης στις ελεγχόμενες από τους αντάρτες περιοχές είχαμε επιπλέον 790 νεκρούς. Χιλιάδες ακόμη είναι τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι, με την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά να δηλώνει σήμερα ότι ο σεισμός και οι μετασεισμοί ίσως έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες παιδιά.

«Οι σεισμοί που έπληξαν τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία νωρίς χθες ίσως έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες παιδιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF Τζέιμς Έλντερ σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση στη Γενεύη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να προσδιορίσει ακριβή απολογισμό των νεκρών παιδιών.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης, με τις χαμηλές θερμοκρασίες, τους κατεστραμμένους δρόμους και τη μετασεισμική δραστηριότητα να δημιουργούν εμπόδια στα συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο.

Ήδη ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι η ροή της κρίσιμης βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών από την Τουρκία προς τη βορειοδυτική Συρία έχει διακοπεί προσωρινά λόγω ζημιών στους δρόμους και άλλων προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής. «Οι υποδομές είναι κατεστραμμένες, οι δρόμοι που χρησιμοποιούσαμε για ανθρωπιστική εργασία έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί στο πώς θα φτάσουμε στους ανθρώπους… αλλά εργαζόμαστε σκληρά», δήλωσε στο Reuters ο συντονιστής του ΟΗΕ Ελ-Μοστάφα Μπενλαμλίχ.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι ο στρατός άρχισε να απομακρύνει μερικούς από τους τραυματίες μέσω πλοίων του πολεμικού ναυτικού, ενώ εργάζεται για τη δημιουργία νοσοκομείων πεδίου στη ζώνη του σεισμού. Περισσότερα από 330.000 θύματα του σεισμού έχουν μεταφερθεί σε ξενώνες και πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι.

Σύμφωνα πάντως με την Μαρσάνγκ, η Τουρκία έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στην κρίση, και οι βασικές ανάγκες άμεσα και μεσοπρόθεσμα είναι πέρα ​​από τα σύνορα, στη Συρία, καθώς η χώρα ήδη αντιμετωπίζει μια χρόνια ανθρωπιστική κρίση λόγω του εμφυλίου πολέμου και της επιδημίας χολέρας.

«Πρόκειται για μια κρίση στην κορυφή πολλαπλών κρίσεων στην πληγείσα περιοχή», είπε μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού στη Γενεύη. «Σε όλη τη Συρία, οι ανάγκες είναι οι υψηλότερες μετά από σχεδόν 12 χρόνια παρατεταμένης, περίπλοκης κρίσης, ενώ η ανθρωπιστική χρηματοδότηση συνεχίζει να μειώνεται».

Ο ΠΟΥ αποστέλλει προμήθειες έκτακτης ανάγκης, και ενεργοποιεί ένα δίκτυο ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης. «Είναι πλέον ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Κάθε λεπτό, κάθε ώρα που περνά, μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες ζωντανοί».

Ο Διευθυντής του ΠΟΥ εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για τις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας από τις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίες έπειτα από τον χθεσινό μεγάλο σεισμό που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς. «Η καταγραφή των ζημιών είναι ένας τρόπος για να καταλάβουμε πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας», είπε.

Μέσα στις εικόνες της ανείπωτης τραγωδίας, του πόνου και του θανάτου, υπάρχει πάντα περιθώριο για λίγο φως ζωής. Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν πλάνα από τη γέννηση ενός βρέφους, μέσα στα χαλάσματα που έχει αφήσει πίσω του ο σεισμός στο Αφρίν της βόρειας Συρίας.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter μία Κούρδισσα γέννησε το βρέφος, ενώ ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να την ανασύρουν από τα συντρίμμια. Το μωρό άντεξε και φέρεται να είναι καλά στην υγεία του. Η μητέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τη γέννα κατέληξε.

Kurdish woman gives birth to a baby in #Rojava #Afrin Kurdistan, under earthquake concrete ruins! 😭😭😭💔💔💔🥲🥲 #Pray4Kurdistan , #EarthquakeKurdistan https://t.co/jYfYaJss4U

— Sara_Anderson94 (@Sara_Anderson94) February 6, 2023