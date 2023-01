Βραζιλία: Ομόθυμη καταδίκη της εισβολής στο Κογκρέσο από τη διεθνή κοινότητα

Στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων στη Βραζιλία και της εισβολής των οπαδών του Ζαΐχ Μπολσονάρου σε κυβερνητικά κτίρια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Μεξικανός ομόλογός του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό διαβεβαίωσαν τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την υποστήριξή τους σε κοινή ανακοίνωση.

«Ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις επιθέσεις της 8ης Ιανουαρίου κατά της βραζιλιάνικης δημοκρατίας και κατά της ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Respecting the democratic will of the people is paramount in any democracy – including Brazil. Canada strongly condemns the violent behaviour on display there today, and we reaffirm our support for President @LulaOficial and Brazil’s democratic institutions.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 9, 2023