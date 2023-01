ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις στη Βραζιλία

Την ανησυχία του για τις ταραχές στη Βραζιλία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο twitter, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία και τον αποτροπιασμό μας για τις χθεσινές επιθέσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς στη Μπραζίλια της Βραζιλίας».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται ότι «η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις και στηρίζει πλήρως τον δημοκρατικά εκλεγμένο από τον λαό της Βραζιλίας πρόεδρο Λούλα, την κυβέρνησή του και τα νομοθετικά και δικαστικά όργανα της Βραζιλίας».

Deeply concerned & appalled by ydy's assaults on democratic institutions in Brasilia, Brazil

Greece strongly condemns the attacks & fully supports President @LulaOfficial, democratically elected by the Brazilian people, his Government and Brazil's legislative & judicial bodies pic.twitter.com/F06v2lpQOK

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 9, 2023