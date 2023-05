Φον ντερ Λάιεν: Η Πράσινη Συμφωνία είναι το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία «είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης για μια ευημερούσα, υπεύθυνη και ανθεκτική οικονομία», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Beyond Growth», στις Βρυξέλλες.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι πρόκειται επίσης για πρόγραμμα με στόχο τον συστηματικό εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

«Μακροπρόθεσμα, μόνο μια βιώσιμη οικονομία μπορεί να είναι μια ισχυρή οικονομία. Μόνο μια βιώσιμη οικονομία έχει τους πόρους για να επενδύσει σε ένα πιο υγιές και δίκαιο αύριο» υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Economic growth must serve people, and future generations.

That is why we look #BeyondGrowth.

And use our social market economy as compass ↓

