Βραζιλία: Πάνω από 100 νεκρά δελφίνια του Αμαζονίου – Στους 39 βαθμούς η θερμοκρασία του νερού

Περισσότερα από 100 δελφίνια του Αμαζονίου βρέθηκαν νεκρά στη Βραζιλία, εν μέσω ιστορικής ξηρασίας και ενώ η θερμοκρασία του νερού κατά τόπους ξεπέρασε και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Τα νεκρά δελφίνια εντοπίστηκαν στη λίμνη Τεφέ τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Mamirauá, μια ερευνητική μονάδα που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Επιστημών της Βραζιλίας.

Κατά το ινστιτούτο, ο τόσο υψηλός αριθμός θανάτων είναι ασυνήθιστος και αποδίδεται πιθανώς στις θερμοκρασίες – ρεκόρ και την ιστορική ξηρασία στον Αμαζόνιο.

«Είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία αυτού του ακραίου γεγονότος, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς μας, σίγουρα συνδέεται με την περίοδο ξηρασίας και τις υψηλές θερμοκρασίες στη λίμνη Τεφέ, όπου σε ορισμένα ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου» ανέφερε το ινστιτούτο, σύμφωνα με το CNN.

Ερευνητές και ακτιβιστές προσπαθούν να σώσουν τα εναπομείναντα δελφίνια μεταφέροντάς τα από λιμνοθάλασσες και λίμνες στο κύριο σώμα του Αμαζονίου, όπου το νερό είναι πιο δροσερό, μετέδωσε το CNN Brasil.

Πάντως, σύμφωνα με ερευνητές, η μεταφορά των δελφινιών ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους και πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα νερά είναι κατάλληλα για τα θηλαστικά.

Η ξηρασία στον Αμαζόνιο δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την οικονομία της Βραζιλίας.

Τα νερά βρίσκονται κάτω από τα συνήθη επίπεδά τους σε 59 δήμους στην πολιτεία Αμαζόνας, κάτι που επηρεάζει τόσο τις μεταφορές, όσο και τις αλιευτικές δραστηριότητες στον ποταμό.

Οι αρχές αναμένουν ακόμη πιο έντονες ξηρασίες τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω θανάτους δελφινιών, σύμφωνα με το CNN Brasil.

