ΟΗΕ: Το δυστοπικό μέλλον είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή πυροδοτεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πολλές χώρες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ, τονίζοντας την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία όσων «λεηλατούν το περιβάλλον μας».

«Δεν χρειαζόμαστε άλλες προειδοποιήσεις. Το δυστοπικό μέλλον είναι ήδη εδώ» σημείωσε, τονίζοντας ότι «η κλιματική αλλαγή βυθίζει εκατομμύρια ανθρώπους στον λιμό. Καταστρέφει ελπίδες, ευκαιρίες, σπίτια και ζωές».

Ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ στάθηκε στην ανάγκη επείγουσας δράσης. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το πραγματικό ερώτημα είναι: τι μας εμποδίζει;» είπε μετά την αποτυχία των G20 το Σαββατοκύριακο να διατυπώσουν μια κοινή έκκληση για έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο Τουρκ τάχθηκε υπέρ μιας «ταχείας» εξόδου από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ -καθώς οι κλιματικές αλλαγές εντείνουν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις- ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατήγγειλε «την αδιαφορία» απέναντι στην τραγωδία των μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους στις μεταναστευτικές οδούς.

«Έχω σοκαριστεί από την αδιαφορία που παρουσιάζεται απέναντι σε τουλάχιστον 2.300 ανθρώπους που έχουν κηρυχθεί νεκροί ή αγνοούμενοι στη Μεσόγειο φέτος», είπε τονίζοντας ότι πολλοί περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες χάνουν τη ζωή τους αλλού στον κόσμο.

Στιγμάτισε έτσι τις καταστάσεις «κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, όπου οι απελάσεις και οι επιταχυνόμενες διαδικασίες επιστροφών εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», καθώς και «στα σύνορα του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπου οι υπηρεσίες μου ζητούν επειγόντως διασαφηνίσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς για δολοφονίες και κακομεταχειρίσεις».

