Ρωσία: Έχασε τη δικαστική μάχη στην Ολλανδία για την πολύκροτη αποζημίωση των 50 δισ. στη Yukos

Η Ρωσία έχασε την πολύκροτη δικαστική μάχη που ήταν σε εξέλιξη στην Ολλανδία για την πτώχευση της Yukos Oil, άλλοτε μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Εφετείο του Άμστερνταμ απέρριψε την τελευταία προσφυγή της Ρωσίας, που ζητούσε να ακυρωθεί η υποχρέωσή της να καταβάλλει 50 δισ. δολάρια στους μετόχους της εταιρείας, σε ένα δικαστικό σίριαλ που διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες. Η τελευταία ετυμηγορία είναι απίθανο να οδηγήσει σε άμεση πληρωμή στους πρώην μετόχους της Yukos. Η Ρωσία έχει δηλώσει επανειλημμένα πως θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πληρώσει τη μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει οριστεί ποτέ με διαδικασία διαιτησίας.

Οι διαιτητικές αποφάσεις στην υπόθεση παραμένουν σε ισχύ, ανέφερε το δικαστήριο σε δήλωση την Τρίτη. Πρόσθεσε ότι ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι οι μέτοχοι διέπραξαν απάτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας ήρθε πολύ αργά, αλλά ακόμη και αν είχε γίνει εγκαίρως, η ποινή θα είχε επικυρωθεί.

Οι τρεις κύριοι μέτοχοι της Yukos – Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd. και Hulley Enterprises Ltd – ξεκίνησαν διαδικασίες διαιτησίας κατά της ρωσικής ομοσπονδίας το 2005. Οι ιδιοκτήτες της πλέον ανενεργής Yukos Oil υποστήριξαν ότι η Ρωσία είχε πολιτικά κίνητρα όταν επέβαλε υπερβολικές φορολογικές απαιτήσεις που οδήγησαν τελικά την εταιρεία σε πτώχευση. Στη συνέχεια, η κρατική Rosneft PJSC ανέλαβε τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία της Yukos.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η σύλληψη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ρωσίας, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, και η κατάληψη της Yukos έγιναν κατά στις πρώτες ημέρες της προεδρίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δικαστήριο της Χάγης είχε προηγουμένως αποφανθεί και πάλι υπέρ των μετόχων και διέταξε τη Ρωσία να καταβάλει αποζημίωση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2014. Το ρωσικό κράτος προσπάθησε να αμφισβητήσει τις διαιτητικές αποφάσεις και να ζητήσει να ακυρωθούν. Μέρος της απόφασης ανατράπηκε το 2021 από το ανώτατο δικαστήριο της Ολλανδίας, το οποίο ζήτησε από ένα κατώτερο δικαστήριο να επανεξετάσει έναν λόγο της υπόθεσης.

Αφού ένα ολλανδικό διαιτητικό δικαστήριο διέταξε τη Ρωσία να πληρώσει τις αποζημιώσεις το 2014, πρώην μέτοχοι της Yukos προσπάθησαν να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Ινδία. Στο Βέλγιο και τη Γαλλία, τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί ξεμπλοκαρίστηκαν μετά από ρωσικές διαδηλώσεις.

Τον Φεβρουάριο οι πρώην μέτοχοι της Yukos είχαν την πρώτη τους επιτυχία στην κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Πήραν εντολή κατάσχεσης για ένα κενό οικόπεδο στην ακριβή συνοικία Kensington του Λονδίνου. Το οικόπεδο αγοράστηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία έναντι 8 εκατομμύρια λιρών το 2006.

«Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στη συνεχιζόμενη επιβολή κατά των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων στην Ολλανδία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν αποκλείουμε να ξεκινήσουμε εκτελεστικές διαδικασίες και σε άλλες χώρες», δήλωσε ο Tim Osborne, διευθυντής. της GML Ltd., εταιρείας συμμετοχών που ανήκει στους πρώην μετόχους πλειοψηφίας της Yukos.

Οι ημερομηνίες – σταθμοί

2003 – Συλλαμβάνεται ο ιδρυτής της Yukos, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

2005 – Οι μέτοχοι κινούν υπόθεση διαιτησίας

2013 – Ο Χοντορκόφσκι έλαβε χάρη και αποφυλακίστηκε

2014 – Ολλανδικό δικαστήριο αποφασίζει ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια

2015 – Οι μέτοχοι ξεκινούν εκτελεστικές διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο

2016 – Ολλανδικό δικαστήριο ακυρώνει τις διαιτητικές αποφάσεις

2016 – Το δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου θέτει την υπόθεση σε αναμονή

2020 – Το Εφετείο της Χάγης επαναφέρει τη διαιτητική απόφαση

2021 – Ολλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο ανατρέπει προηγούμενη γνώμη σχετικά με την πτώχευση της Yukos

2022 – Το δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει στους μετόχους να επανεκκινήσουν τη βρετανική υπόθεση