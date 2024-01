Ryanair: Μια ημέρα υποχρεωτική άδεια στους πιλότους με το βλέμμα στο καλοκαίρι

Η Ryanair θέλει να δώσει μία ημέρα αναγκαστικής άδειας κατά το α’ τρίμηνο σε κάθε πιλότο για να εξασφαλίσει την πλήρη στελέχωση κατά την πολυάσχολη καλοκαιρινή περίοδο, προκαλώντας μια πιθανή σύγκρουση με τα πληρώματα των αεροσκαφών.

Η low cost εταιρεία δήλωσε ότι πρέπει να δώσε υποχρεωτικά την ημέρα αφού διαπίστωσε ότι δεν επαρκεί η άδεια που έχει χορηγηθεί στους πίνακες εργασίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, σύμφωνα με τα υπομνήματα που εστάλησαν στους πιλότους σε όλη την Ευρώπη τον Δεκέμβριο. Σε επιστολή προς τους πιλότους της Malta Air με έδρα την Ιταλία, η Ryanair προέτρεψε τους εργαζόμενους να υποβάλουν εθελοντικά αίτηση για περισσότερες άδειες κατά το πρώτο τρίμηνο.

According to Ryanair pilot representatives, the fact that Ryanair is requiring pilots take leave in the first quarter of 2024 highlights the airline has network-wide pilot shortage issues, disregard for local law, labour agreements and its obligations as employer. pic.twitter.com/K2zhkegtHN

— Ryanair Transnational Pilot Group (@rtpgpilots) January 16, 2024