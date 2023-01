Το στοίχημα της ζωής του – Μια πολύνεκρη συντριβή αεροπλάνου θα του αποφέρει 100 εκατ. δολάρια

Πόνταρε σε «κουτσό άλογο», έκανε υπομονή και τώρα θα τα…πάρει όλα-τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2008, ο Τζάκοπο Ντι Στέφανο άνοιξε μια μικρή εταιρεία ακολουθώντας την συνταγή των εταιρειών διαχείρισης δανείων- τα γνωστά funds- αγοράζοντας δάνεια πτωχευμένων ιταλικών επιχειρήσεων, δίνοντας στους απογοητευμένους πιστωτές ένα μικρό κλάσμα της ονομαστικής αξίας τους.

Ο Ντι Στέφανο πέρασε ώρες μελετώντας υποθέσεις και αναζητώντας χρέη για τα οποία υπήρχαν ελπίδες οι οφειλέτες να αναγκαστούν να τα αποπληρώσουν. Κι έκανε την «συναλλαγή της ζωής του » όπως λέει. Τώρ

Η ιστορία έχει ως εξής:

Η Aerolinee Itavia SpA, αεροπορική εταιρεία λειτουργούσε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως το 1980, κάνοντας εσωτερικές πτήσεις μικρών αποστάσεων. Στις 27 Ιουνίου του 1980, η πτήση 870, από την Μπολόνια προς το Παλέρμο, συνετρίβη στην Τυρρηνική Θάλασσα περίπου 50 μίλια πριν από τον προορισμό της. Και οι 81 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Η ιταλική κυβέρνηση ανακάλεσε την άδεια της Itavia για λόγους ασφαλείας, ουσιαστικά κλείνοντάς την ουσιαστικά. Η εταιρεία από την πλευρά της μήνυσε την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έφταιγε για τη συντριβή. Η νομική διαμάχη κράτησε για δεκαετίες.

Το 2009 ο ντι Στέφανο εντόπισε μια λίστα με πιστωτές. Εξετάζοντας τους σωρούς των εγγράφων, διαισθάνθηκε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για κέρδη. Οι τράπεζες που εξακολουθούσαν να παραπαίουν από την οικονομική κρίση του 2008 ήταν πρόθυμες να ξεφορτωθούν το χρέος της Itavia για μόλις 1,5% της ονομαστικής αξίας. O δαιμόνιος πήρε το ρίσκο να ποντάρει στην πιθανότητα η Itavia να κερδίσει στη νομική διαμάχη με το Ιταλικό Δημόσιο.

Σύντομα άρχισε να αγοράζει όσα δάνεια προς τον παροπλισμένο αερομεταφορέα μπορούσε να βρει, αγοράζοντας χρέος ονομαστικής αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ (19,6 εκατομμυρίων δολαρίων) μέσα σε μία δεκαετία. Αργότερα άρχισε να αγοράζει και τις άχρηστες μετοχές της Itavia, συγκεντρώνοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα από αυτές.

Το κλειδί σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να “είστε υπομονετικοί”, εξηγεί ο Bevis Metcalfe, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Cadwalader, Wickersham & Taft στο Λονδίνο.

