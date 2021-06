Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε επέλεξε την πλατφόρμα ACROSS Digital Energy Ecosystem για το υβριδικό ενεργειακό έργο του Ναέρα στην Ικαρία.

Η μείωση των εκπομπών ρύπων και η πορεία προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα είναι δύο θεμελιώδεις στόχοι και στον τομέα της ενέργειας, ώστε επιτευχθεί η διαφύλαξη του πλανήτη και η πορεία προς ένας πιο πράσινο μέλλον. O συνδυασμός των πιο αποδοτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η φωτοβολταϊκή και η υδροηλεκτρική ενέργεια, σε υβριδικές εγκαταστάσεις - που μπορούν να συμπληρωθούν με συστήματα αποθήκευσης - αποδεικνύεται αποτελεσματικό εργαλείο για την παροχή καθαρής και αποδοτικής ενέργειας.

Τα υβριδικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από δύο ή περισσότερες πηγές, συνήθως ανανεώσιμες, οι οποίες μοιράζονται ένα ενιαίο σημείο σύνδεσης. Η διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων, και παροχής σταθερής ονομαστικής συχνότητας και τάσης, είναι ένα απαιτητικό έργο λόγω της αστάθειας της παραγωγής των ΑΠΕ ενώ, η πρόκληση στα μικρά απομονωμένα δίκτυα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Απαντώντας στην πρόκληση αυτή, η MAS Α.Ε, ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας, δημιουργήσε το ACROSS Digital Energy Ecosystem, ένα προηγμένο, ψηφιακό οικοσύστημα ενεργειακής διαχείρισης που παρέχει όλες τις λειτουργίες και τα εργαλεία που απαιτούν οι παραγωγοί και οι ΦοΣΕ σήμερα. To ACROSS χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγορίθμους για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας σύνθετων ηλεκτρικών συστημάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση της ενέργειας, ενοποιώντας σύνθετα χαρτοφυλάκια ενεργείας με τη μορφή Virtual Power Plants (VPP). Η digital πλατφόρμα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξαρχής από μια ομάδα εξειδικευμένων Ελλήνων μηχανικών και προγραμματιστών προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις ψηφιοποίησης των παραγωγών και διαχειριστών δικτύων καθώς και την καθετοποιημένη λειτουργία μιας σύγχρονής αγοράς ενέργειας.

Επιπλέον, το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, το ποσοστό αυτής που έχει καταναλωθεί ή αποθηκευτεί, επεξεργασία και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων, ενεργή διαχείριση του φορτίου καθώς και λειτουργία για την αγορά ενεργείας με ποικίλες ενεργειακές πηγές. Τέλος, διαθέτει εξελιγμένα μοντέλα πρόγνωσης παραγωγής και κοστολόγησης.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κατέστησαν το ACROSS Ecosystem της MAS A.E, την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη επιλογή για το υβριδικό έργο του Ναέρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες A.E στην Ικαρία, το οποίο περιλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο, δυο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τρεις ταμιευτήρες νερού, ένα αντλιοστάσιο με δώδεκα αντλίες, καθώς επίσης και το κέντρο ελέγχου ενέργειας και διανομής.

O Ναέρας, υπολογίζεται ότι θα παράγει 9,8 γιγαβατώρες καθαρής ενέργειας ανά έτος, και θα προσφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο νησί της Ικαρίας όπως, μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων C02, ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού, κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους και περιορισμό της εξάρτησής του από το πετρέλαιο.

Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα είναι ακόμη μια αναδυόμενη τεχνολογία η οποία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο μέλλον, ώστε να έχει ευρύτερη εφαρμογή και χαμηλότερο κόστος.