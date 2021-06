Talk of the market: Μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου και επενδύσεις σε ακίνητα

Οι υπουργοί Οικονομικών του G7 συναντώνται σήμερα στο Λονδίνο. Οι προθέσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάϊντεν να αυξήσει τη φορολογία σε εταιρείες κολοσσούς, φέρνει πιο κοντά μια παγκόσμια συμφωνία για την αύξηση του φόρου που καταβάλλουν εταιρείες όπως Google, Facebook και Amazon. Αυτό είναι ζητούμενο στη σύνοδο του G7.

Υποτονικό το κλίμα στο χρηματιστήριο, που άνοιξε με θετικό πρόσημο. Έκλεισε χθες με πτώση 0,62%, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να σημειώνει απώλειες 0,67% και με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ, από 93 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Εγκρίθηκε μεν δεν επικυρώθηκε δε η συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι η Folli Follie πρέπει να αποσύρει τους όρους για την άρση των δεσμεύσεων που έχει επιβάλει σε περιουσιακά στοιχεία η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου να προχωρήσει στην επικύρωση της συμφωνίας. Πρακτικά η εταιρεία θα πρέπει να προσφύγει στα ποινικά δικαστήρια για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν στελέχη της εταιρείας. Θα περιμένει σχετικό βούλευμα, αντίστοιχο με αυτό που οδήγησε στη δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας της το 2018.

Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν στρατηγική συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 32% στην VLPG Plant Ltd και για τη διακίνηση των προϊόντων υγραερίου LPG στην κυπριακή αγορά. Στην κοινοπραξία VLPG Ltd., συμμετέχουν Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd.

Η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι η Schroders αύξησε το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας σε 5,088%.

Η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα στην ατζέντα μεταξύ άλλων την νέα πολιτική αποδοχών.

Και νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Premia Properties, ύψους 75 εκατ. ευρώ. Πραγματοποιείται με εισφορά ακινήτων, συνολικής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ και μετρητά έως 47,5 εκατ. ευρώ. Ενισχύεται έτσι τόσο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων όσο και η κεφαλαιακή βάση της εταιρείας.

Η Alpha Trust - Andromeda ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Την σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καλείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της στις 24 Ιουνίου.

Η Entersoft γνωστοποίησε ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 3 Ιουνίου ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2020, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και καθαρό 0,057 ευρώ ανά μετοχή.

Τελευταία ημέρα σήμερα της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aegean. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει στις 9 Ιουνίου, ενώ οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 16 Ιουνίου.

Η εταιρεία Μύλοι Κεπενού ανακοίνωσε ότι ο Γεώργιος Κεπενός απέκτησε επιπλέον μετοχές και υπερέβη τα ρυθμιζόμενα από τον νόμο όρια του 5% και 10% και σήμερα κατέχει ποσοστό που ανέρχεται στο 14,33%, ήτοι 959.999 μετοχές στην εισηγμένη εταιρεία.

Η Ελλάκτωρ γνωστοποίησε ότι κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τον μέτοχο Λεωνίδα Μπόμπολα και την Reggeborgh Invest BV επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, ως αποτέλεσμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (call option συμφωνηθέν την 10.09.2020). Ο μεν πρώτος εμφανίζει συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση) 6.526.183 μετοχές ή ποσοστό 3,046% και η Reggeborgh Invest BV ελέγχει συνολικό ποσοστό: 27,481% ήτοι 58.883.033 μετοχές της Ελλάκτωρ.

Αναβιώνει ο χώρος των ιστορικών ανθοπωλείων του Συντάγματος με κοινή πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε..

