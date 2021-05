Talk of the market: Οι επενδύσεις στο real estate και τα κόστη για τη βιομηχανία

Στηρίξεις αναζητά ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο μετά την χθεσινή συγκρατημένη πτώση 0,15%. Η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε πάνω από τα 90 εκατ. ευρώ. Βαρίδι οι τράπεζες παρά την θετική για την Eurobank απόφαση της MSCI να την εντάξει στο δείκτη αναφοράς της ανοίγοντας το δρόμο για επανένταξη και των μετοχών των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών.

Η Titan Cement International SA ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 371 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, χαμηλότερο κατά 3,6% έναντι του α’ τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου (σε τοπικά νομίσματα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 56,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, βελτιώθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 15,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 15,8 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2020. Σημειώνεται ότι παρά τις καλές προοπτικές ο όμιλος το 2021 θα βρεθεί αντιμέτωπος με υψηλά κόστη σε ενέργεια, μεταφορικά και πρώτες ύλες.

Η Mytilineos μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions - SES), ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i που δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης ενέργειας προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων (βιολογικά καύσιμα / βιώσιμα συμπληρώματα καυσίμων).

H Prodea Investments έχει σε εξέλιξη έργα 400 εκατ. ευρώ, τα 200 από τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί και αφορούν κυρίως κλάδους όπως τα γραφεία και τα logistic. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea Investments, Α. Καρυτινός, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ικανοποιημένη φέρεται η διοίκηση της Cenergy για τις επιδόσεις των πωλήσεων που διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 228 εκατ. ευρώ έναντι 220 εκατ. ευρώ πέρυσι, με λειτουργική κερδοφορία εάν εξαιρεθούν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, στα 18 εκατ. ευρώ - δεδομένου ότι παραδοσιακά το α’ τρίμηνο της χρήσης είναι ασθενέστερο ενώ στο γ’ και δ’ τρίμηνο καταγράφονται υψηλότερες επιδόσεις.

Η Πειραιώς Financial Holdings ενημέρωσε ότι κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει άμεσα από την 7.5.2021 συνολικά 337.599.150 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 27% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Helikon Investments Limited (μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV) ελέγχει πάνω από 5% και συγκεκριμένα 5,216% ενώ ο John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc. ποσοστό 18,62%.

Η Costamare Participations PLC προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως 100 εκατ. ευρώ διάρκειας πέντε ετών. H δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου και το ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις α΄ τετραμήνου της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Α.Ε. μετά και την επαναλειτουργία του μεγαλύτερου μέρους των φυσικών καταστημάτων της στις 5 Απριλίου, με τη μέθοδο του click in store και click away, ενισχύονται κατά 31%.

Με αφετηρία την Καλαμάτα ξεκινά η αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανέφερε στο Φόρουμ των Δελφών, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, του γνωστού Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης. Σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί ο διαγωνισμός για την επιλογή συμβούλου προς αξιοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Εκτιμάται ότι ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση σε ιδιώτη επενδυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 με 18 μήνες.

Η Green Panda επεκτείνει τη συνεργασία της με την ΑΒ Βασιλόπουλος, προσθέτοντας 8 επιπλέον ATMs σε καταστήματα της αλυσίδας, πέραν των 19 που υπήρχαν ως σήμερα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η προσπάθεια για ανακύκλωση ή πώληση smartphone.

