Market Beat: Η νευρικότητα στις διεθνείς αγορές και εδώ συνεχίζεται

Η τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου, η πρώτη της χρονιάς με εκπνοή όλων των παράγωγων προϊόντων της Αθηναϊκής αγοράς, διέκοψε μια αλυσίδα έξη ανοδικών εβδομάδων, εκ των οποίων οι τέσσερις τελευταίες στηρίχθηκαν στα κέρδη του τραπεζικού δείκτη. Αν και περιέλαβε τέσσερις συνόδους, είχε βασικά χαρακτηριστικά που προκάλεσαν σημαντική διαφοροποίηση. Ήτοι μεγάλους ημερήσιους τζίρους, λόγω επιχειρηματικών κινήσεων που έγιναν μέσα από το ταμπλό, αλλά και από την ευνοϊκή για τους ελληνικούς τίτλους αναβάθμιση των δεικτών Stoxx και FTSE / Russell Emerging Markets.

Στα διεθνή χρηματιστήρια έφεραν την τάση φυγής από το ρίσκο οι αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ, που ανέβηκαν ψηλότερα από το 1,7%, μετά την νομοθέτηση του προγράμματος τόνωσης της οικονομίας με 1,9 τρις δολάρια. Εδώ, οι εξελίξεις στο επιχειρηματικό πεδίο ώθησαν το επενδυτικό φρόνημα σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο απώλειες -1,97% με μηνιαία απόδοση στον Μάρτιο +5,14% με επίδοση για το έτος +2,98%, ο 25άρης έπεσε -1,99%, στον Μάρτιο +5,94% και στο 2021 κερδίζει +3,61%. Παράλληλα ο FTSEM, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,23%, κερδίζει στον μήνα +5,66% και αποδίδει στο 2021 +7,03%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 55,862 δις ευρώ από 56,853 δις στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος έφθασε τα 159,6 εκατ. ευρώ και των πακέτων στα 58,2 εκατ. με μέση αξία καθαρών συναλλαγών πάνω από 100 εκατ. ευρώ!

Αυτά άφησε η προηγούμενη βδομάδα αλλά σήμερα αποτυπώθηκε ήδη η επίδραση ενός ακόμα παράγοντα αστάθειας στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά. Οι ασιατικές μετοχές εμφάνισαν μικτή εικόνα μεταβολών και τα ομόλογα αναπήδησαν σήμερα Δευτέρα 22/3, καθώς μια πτώση στην τουρκική λίρα προκάλεσε συζήτηση ότι ενδέχεται να χρειαστούν capital control για να σταματήσει η πτώση της, αν και μια ευρύτερη πτώση ήταν σχετικά περιορισμένη προς το παρόν.

Το δολάριο διαπραγματεύτηκε σχεδόν 12% υψηλότερα έναντι της λίρας στις 8.0520 για ένα δολάριο, η πιο έντονη κίνηση από τον Αύγουστο του 2018, όταν οι τουρκικές αγορές βρίσκονταν σε μια άλλη από τις περιοδικές κρίσεις τους. Η βουτιά έγινε όταν ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συγκλόνισε τις αγορές αντικαθιστώντας τον κυβερνήτη της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας με κριτική για την επιλεγείσα νομισματική πολιτική των υψηλών επιτοκίων. Σε ανάλογες περιπτώσεις οι αρχές έχουν δύο επιλογές είτε δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα επιτόκια για τη σταθεροποίηση της αγοράς, είτε επιβάλλουν capital control (ελέγχους κίνησης κεφαλαίων).

Υπάρχει συνεπώς ένα πρόσφατα σχηματισθέν κλίμα επιφυλακτικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έβλαψε σε ένα βαθμό την πορεία της αγοράς μας. Πάνω που άρχιζε να βελτιώνεται η στατιστική της εικόνα. Από το πεδίο των γεγονότων στο εσωτερικό, βοήθησαν προς την άνοδο τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και διάφορες κινήσεις στο επιχειρηματικό μέτωπο. Στις τράπεζες φαινόταν να δρομολογούνται εξελίξεις προς την εξυγίανση των ισολογισμών τους. Δεν ήταν λίγοι οι εγχώριοι αναλυτές που υπογράμμιζαν τη σπουδαιότητα που θα είχε για τον κλάδο συνολικά, η οδός που θα επέλεγαν από την ΠΕΙΡ, για την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Αρκετοί παρατηρούσαν ξεκάθαρα, ότι θα ήταν οδηγός για όσα θα επέλεγαν πιθανά και οι υπόλοιπες τράπεζες στο μέλλον, σχετικά με την άντληση κεφαλαίων. Έτσι και έγινε.

Ο ΔΤΡ με χαμηλό στις 28 Ιανουαρίου τις 405,5 μονάδες, βασανιζόταν ως τις 19 Φεβρουαρίου κοντά στις 450 μονάδες. Μετά πήρε την ανηφόρα και στην πλάτη του, τους ΓΔ και 25άρη. Σε 16 συνεδριάσεις έκλεισε στην πρώτη σύνοδο της περασμένης βδομάδας στις 572,6 μονάδες. Τα σχόλια ήταν τότε, πως το άλμα (+26,17%) της ΠΕΙΡ εκείνη τη μέρα σχετίζεται με φήμες, κατόπιν αποκωδικοποίησης των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Τράπεζα, αλλά και από τις θετικές προσδοκίες για τους πιθανούς όρους της επικείμενης Α.Μ.Κ. Τον αρχικό εφησυχασμό διαδέχθηκαν οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών από το άλμα της Τρίτης και ακολούθησε το… “τρεχάτε ποδαράκια μου να μη μας φάει ο λύκος”.

Την Δευτέρα ανακοινώνει αποτελέσματα η Intercontinental ΑΕΕΑΠ, ενώ είναι προγραμματισμένη και η τηλεδιάσκεψη των Αναλυτών για τα αποτελέσματα χρήσης της Ε-ΝΕΤ. Την Τρίτη ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Fourlis, Alpha BankΑΛΦΑ -2,37% και TITC. Την Τέταρτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση των εταιρικών ομολόγων της Motor Oil. Την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένες οι ετήσιες παρουσιάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων των Autohellas και Fourli.

Το Χρηματιστήριο την προσεχή Πέμπτη 25 Μαρτίου θα παραμείνει κλειστό, λόγω της Εθνικής εορτής. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των μεγεθών της Εθνικής Τράπεζας, το απόγευμα της Παρασκευής

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Οι τιτανομαχίες στην παγκόσμια αγορά έχουν αβέβαιη έκβαση

Η τιτανομαχία ήταν μια μάχη εξουσίας ανάμεσα στις θεότητες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Πολλοί αθώοι παρευρισκόμενοι γινόντουσαν θύματα της σύγκρουσης τους. Η τρέχουσα μάχη γιγάντων, στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά ξεδιπλώνεται ανάμεσα στη Fed και τους Bond Vigilantes. Η Fed προκάλεσε τους Bond Vigilantes τον τελευταίο χρόνο, παρέχοντας τεράστια ποσά φορολογικής και νομισματικής ώθησης για να αντισταθμίσει τις αρνητικές δημοσιονομικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Φυσικά οι προθέσεις της Fed είναι να βοηθήσει την οικονομία, αλλά οι “Επαγρυπνούσες Δυνάμεις” της αγοράς κρατικού χρέους φοβούνται, ότι οι αγορές ομολόγων ανοιχτού τύπου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα οδηγήσουν σε υψηλότερο πληθωρισμό. Αυτός απομειώνει τις αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων σε ομόλογα, ψαλιδίζοντας αυτό που οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτά και αυξάνει τις αποδόσεις των ομολόγων. Στην πραγματικότητα, οι Bond Vigilantes τραβάνε πίσω την ανάπτυξη, ωθώντας τις αποδόσεις των ομολόγων υψηλότερα. Η χρηματιστηριακή αγορά παγιδεύεται στη μέση, με τους επενδυτές να είναι διχασμένοι μεταξύ της πολύ θετικής επίδρασης του κινήτρου της Fed στα εταιρικά κέρδη και της αρνητικής επίδρασης στα Ρ/Ε λόγω της αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων.

Αβέβαιο των μετοχών το μέλλον

Οι αισιόδοξοι αναλυτές περιμένουν μέρος από τα 1400 δολάρια που θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν οι αμερικανοί πολίτες από το Υπουργείο Οικονομικών να χρησιμοποιηθούν για την αγορά μετοχών. Προβλέπουν λοιπόν ότι ο τελευταίος γύρος επιταγών θα αυξήσει τις τιμές των μετοχών τις επόμενες εβδομάδες, συνεχίζοντας την ανοδική δυναμική του χρηματιστηρίου, που ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2020, έως τα τέλη Απριλίου. Σε αυτό το σενάριο, μπορεί να ισχύσει επίσης το παλιό ρητό go away in May, δεδομένου ότι οι οικονομικοί δείκτες του Απριλίου, που θα δημοσιοποιηθούν τον Μάιο, πιθανότατα να είναι εξαιρετικά ισχυροί, παρακινώντας τους Bond Vigilantes να ωθήσουν τις αποδόσεις ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό το αισιόδοξο αφήγημα θα μπορούσε να πέσει θύμα της σύγκρουσης των Τιτάνων, αν η ώθηση των αποδόσεων των ομολόγων τις εκτινάξει πρόωρα τον Απρίλιο, από τις προσδοκίες για τα εντυπωσιακά στατιστικά του Μαΐου. Άλλωστε οι συγκρούσεις, όπως οι πόλεμοι, τείνουν να είναι απρόβλεπτες.

Η Yellen επέστρεψε ως επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών. Για άλλη μια φορά, θέλει να τρέξει μια καυτή οικονομία, ώστε η αγορά εργασίας να επιστρέψει σε πλήρη απασχόληση μέχρι το επόμενο έτος. Υποστήριξε το αμερικανικό σχέδιο διάσωσης 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του Μπάιντεν και υποσχέθηκε ότι θα φτάσει την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εκεί. Τώρα, αναμφίβολα θα ασκήσει πιέσεις για το σχέδιο Build Back Better του Προέδρου Biden για να προσθέσει ακόμη περισσότερη θερμότητα στην οικονομία.

Την δεύτερη Κυριακή του Μάρτη στο "This Week" του ABC, η Yellen αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανό να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Προφανώς, ξέρει τι καθορίζει τώρα τον πληθωρισμό. Έτσι ισχυρίστηκε με αυτοπεποίθηση ότι θα είναι «προσωρινό». Δήλωσε: «Το να διατηρήσουμε έναν υψηλό πληθωρισμό τόσο υψηλό όπως είχαμε στη δεκαετία του 1970, δεν το περιμένω με τίποτε. Είχαμε πολύ καλά ελεγχόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και μια Ομοσπονδιακή Τράπεζα που έμαθε πώς να διαχειριστεί τον πληθωρισμό. Μην νομίζετε ότι είναι σημαντικός κίνδυνος και αν υλοποιηθεί, σίγουρα θα το παρακολουθούμε, αλλά έχουμε εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε ». Ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell φαίνεται να είναι πλήρως ενήμερος. Τόσο η Yellen όσο και ο Powell πιστεύουν ότι οι πληθωριστικές συνέπειες όλης της φορολογικής και νομισματικής βενζίνης που ρίχνουν στην ήδη αναθερμασμένη οικονομία θα είναι «παροδικές». Εκτός αυτού, και οι δύο θα ήθελαν να δουν υψηλότερο πληθωρισμό για λίγο.

Το κοντινό παρελθόν των μετοχών

Οι μετοχές των ΗΠΑ υποχώρησαν την Παρασκευή, με τις τράπεζες να πρωτοστατούν μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α. να αφήσει να λήξει ένα μέτρο για προσωρινή ανακούφιση στο αποθεματικό τους για τη μείωση του άγχους στην αγορά δανεισμού που προκαλείται από την πανδημία. Οι τραπεζικές μετοχές στον S&P 500 υποχώρησαν περίπου 3% καθώς η κίνηση της Fed αναγκάζει τις τράπεζες να ξαναρχίσουν να κατέχουν, από τον επόμενο μήνα, ένα επιπλέον στρώμα απορροφητικού κεφαλαίου, έναντι των ομολόγων των ΗΠΑ και των αποθεματικών της Κεντρικής Τράπεζας.

Η αισιοδοξία για ένα δημοσιονομικό πακέτο ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και η υπόσχεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να διατηρήσει την εξαιρετικά χαλαρή πολιτική της για χρόνια, έχει επιταχύνει τη μετάβαση σε μετοχές που συνδέονται με την οικονομία, ενισχύοντας τον S&P 500 και τον Dow σε επίπεδα ρεκόρ. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων στις ΗΠΑ, η οποία αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες επτά εβδομάδες λόγω των προσδοκιών για ανάπτυξη, κυμάνθηκε κοντά στην κορυφή των 14 μηνών στο 1,742%.

Αρκετοί διαχειριστές στις αγορές ομολόγων πιστεύουν ότι ο ρυθμός αύξησης των αποδόσεων πρόσφατα ήταν ανησυχητικός και φοβούνται επίσης ότι η αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περνά σε πλήρη αταξία αν συνεχιστεί αυτή η δυναμική. Ο Nasdaq εξακολουθεί να είναι περίπου 7% χαμηλότερο από το κλείσιμο των 12 Φεβρουαρίου, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας και υψηλής ανάπτυξης έχουν χάσει την εύνοιά τους, με τις αποτιμήσεις τους να φαίνονται ακριβές μετά από το άλμα στις αποδόσεις.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου με το “quadruple witching”, το 66,66% των δεικτών που παρακολουθούμε εμφάνισε πτώση και αρνητική απόδοση έτους εκτός του βραζιλιάνικου εμφάνισε ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης. Ο S&P500 με εβδομαδιαία μεταβολή -0,77%, στο 2021 αποδίδει +4,10%. Ο Dow, στη βδομάδα είχε πτώση -0,46%, με επίδοση +6,60% στο 2021. Ο S&P400 είχε μεταβολή -1,22%, ενώ εμφάνισε επίδοση στο 2021 +13,33%. Ο Russell 2000 με εβδομαδιαία βουτιά -2,77% στο 2021 εμφάνισε άνοδο +15,83%. Ο δε Nasdaq, είχε απώλειες 0,79%, ενώ στο 2021 αποδίδει +2,54%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου έπεσε κατά -0,78% στη βδομάδα ενώ στο έτος αποδίδει +3,84%. Ο DAX κέρδισε +0,82% και στο έτος αποδίδει +6,58%, ο CAC είχε μεταβολή -0,80% αλλά στο 2021 κερδίζει +8,04%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε απώλειες -1,64% ενώ στο έτος έχει επίδοση +5,19%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία εμφάνισε μεταβολή +0,36% με ετήσια επίδοση +8,85%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 ενισχύθηκε +0,06% με ετήσια μεταβολή +6,09%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας ενισχύθηκε κατά +1,81% διαμορφώνοντας επίδοση έτους -2,35%, όταν ο IPC του Μεξικού εμφάνισε μεταβολή -1,55% ενώ στο 2021 αποδίδει +6,72%. Ο χρυσός με μεταβολή +1,08%, βρέθηκε στα 1744,50 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους -8,26%. Απώλειες -6,28%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 61,44 δολάρια το βαρέλι. Στο έτος ενισχύεται +26,89%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +0,25%, έχει απόδοση στο 2021 +8,56%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε απώλειες -0,49%, ενώ η απόδοση στο 2021 είναι +5,78%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε χαμηλότερα κατά -1,84% και στο έτος κερδίζει +4,16%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε +0,87% ενώ στο έτος αποδίδει +6,46%. Με εβδομαδιαία μεταβολή -1,40%, ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης κατέληξε να αποδίδει στο 2021 -1,97%.

Στην τρέχουσα εβδομάδα

Μετά από μια μάλλον σιωπηλή απάντηση στην αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου μέχρι στιγμής, το δολάριο θα μπορούσε να ξυπνήσει από τον ύπνο του εάν οι αποδόσεις πλησιάσουν περαιτέρω στο κατώφλι του 2%. Το νόμισμα των ΗΠΑ είναι περίπου 2% ψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ οι αποδόσεις στο 10-έτες αναφοράς έχουν αυξηθεί από περίπου 0,90% στις αρχές του έτους σε 1,75% τις τελευταίες ημέρες. Οι υψηλότερες αποδόσεις κάνουν συνήθως το δολάριο πιο ελκυστικό για τους επενδυτές που αναζητούν εισόδημα.

Η ομοσπονδιακή επιτροπή ανοικτής αγοράς (FOMC) συναντήθηκε εν μέσω έντονης συζήτησης σχετικά με τη φύση και την κατάσταση της αγοράς κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, όπου οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία στις αρχές του 2020, πριν από την πανδημία Covid-19. Το κύμα των πιέσεων ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο, ακόμη και σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια αστάθειας στη μεγαλύτερη και βαθύτερη αγορά του κόσμου. Οδηγήθηκε κυρίως από την αύξηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, καθώς και από την προοπτική για πολύ πιο πρώιμες από τις αναμενόμενες αυξήσεις των επιτοκίων, αυτή η άνοδος έχει επιδεινωθεί από μια σειρά από έντονες δημοπρασίες κρατικών ομολόγων. Η ζήτηση για τα αμερικανικά ομόλογα, μετρούμενη από την αναλογία προσφοράς προς κάλυψη, έχει μειωθεί απότομα από την αρχή του έτους, αναβιώνοντας τις απόψεις ότι οι «vigilantes bond» θα “αστυνομεύσουν” για άλλη μια φορά την άτακτη δημοσιονομική πολιτική.

Μια σειρά από επερχόμενες δημοπρασίες δημοσίου χρέους θα παράσχουν σημαντικές ενδείξεις για το πόσο πιο μακριά μπορεί να τρέξει η πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοπρατήσει 60 δισεκατομμύρια δολάρια δύο ετών ομολόγων και 61 δισεκατομμύρια δολάρια πενταετών. Μια δημοπρασία ύψους 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων επταετών ομολόγων στις 25 Μαρτίου ακολουθεί την απογοητευτική δημοπρασία του περασμένου μήνα σε αυτήν τη λήξη, η οποία βοήθησε στην ενίσχυση των πιέσεων στις αγορές των ομολόγων.

ΧΑ

Η εβδομάδα τριπλής εκπνοής στα παράγωγα ήταν πτωτική

Την πρώτη σύνοδο στης εβδομάδας, μετά την Καθαρά Δευτέρα, σφράγισε άνοδος. Καθώς ο ΓΔ με μεταβολή +1,23% οδηγήθηκε στις 860,26 από 849,81 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2072,52 από 2045,11 με κέρδη+1,34%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 120,802 εκατ. ευρώ, με πακέτα αξίας 35,569 εκατ. Επηρέασαν θετικά, οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+5,57%), όπως επίσης τα κέρδη των ΜΠΕΛΑ +2,96%, ΦΡΛΚ +2,92% και ΒΙΟ +2,59%. Ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ -9,32%, ΣΑΡ -3,42%, ΟΠΑΠ -2,63% και ΔΕΗ -2,52%. Την Τετάρτη, στην πτωτική δυναμική διεθνώς, η Αθήνα ανταποκρίθηκε με μικρή πτώση που οδήγησαν οι Τράπεζες (-1,26%). Η δε εμφάνιση απωλειών στα Τραπεζικά blue chip, θα μπορούσε να έχει σχέση τις πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς ανέβηκε στο 0,966% από 0,851% την προηγούμενη. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,36% οδηγήθηκε στις 857,19 μονάδες, όταν ο 25άρης με πτώση -0,41% έκλεισε στις 2064,04. Ο τζίρος βούλιαξε στα 69,453 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας το μούδιασμα των επενδυτών, μετά από επτά ανοδικές στις οκτώ τελευταίες ως τότε συνεδριάσεις και τα πακέτα, είχαν αξία 10,929 εκατ.

Την Πέμπτη, αφού πρώτα η ζήτηση έφερε εγγραφή του ανώτερου μέρας, εβδομάδας και έτους στις 862,36 μονάδες, με κύματα ρευστοποιήσεων, ο ΓΔ εμφάνισε τη μεγαλύτερη στη βδομάδα απώλεια και τον καλύτερο ημερήσιο τζίρο στα 233,499 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 125,315 εκατ. Επηρέασαν αρνητικά, οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-4,58%), με τη μετοχή της ΠΕΙΡ στο -22%. Παρασύροντας σε απώλειες 17 blue chip, εκ των οποίων άνω του -1,5% έπεσαν οι ΜΠΕΛΑ ΕΕΕ ΛΑΜΔΑ και ΕΛΠΕ. Με κέρδη ικανά να λειτουργήσουν σαν απορρόφηση των πιέσεων στους δείκτες εμφανίστηκαν οι ΒΙΟ +3,74%, ΟΠΑΠ +3,43%, ΑΡΑΙΓ +2,75%, ΟΛΠ +1,62%, ΔΕΗ +1,16%, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,04%. Την Παρασκευή, η εικόνα της αγοράς επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο, από μια σύνοδο ανάλογου αποτελέσματος. Επηρέασαν αρνητικά, οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-3,43%), με την ΠΕΙΡ στο -21,95% και τις ΤΕΝΕΡΓ -4,89%, ΕΛΠΕ -4,68%, ΕΧΑΕ -3,47%, ΜΟΗ -2,86%, ΕΤΕ -2,57% και ΕΥΡΩΒ -2,51% να ακολουθούν, ενώ η φυγή από το ρίσκο αφορούσε 19 από τα blue chip. Ο ΓΔ με μεταβολή -1,36% οδηγήθηκε στις 833,07 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 2004,43 με πτώση -1,50%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 214,586 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 61,087 εκατ. Η απόδοση του δεκαετούς έπεσε στο 0,907% ενώ τις δυο προηγούμενες μέρες ήταν ψηλότερα από 0,950%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 55,862 δις ευρώ από 56,853 δις στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος έφθασε τα 159,6 εκατ. ευρώ και των πακέτων στα 58,2 εκατ. με μέση αξία καθαρών συναλλαγών πάνω από 100 εκατ. ευρώ!

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο απώλειες -1,97% με μηνιαία απόδοση στον Μάρτιο +5,14% με επίδοση για το έτος +2,98%, ο 25άρης έπεσε -1,99%, στον Μάρτιο +5,94% και στο 2021 κερδίζει +3,61%. Παράλληλα ο FTSEM, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,23%, κερδίζει στον μήνα +5,66% και αποδίδει στο 2021 +7,03%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε

Με απώλειες, υπολογίσιμα μεγαλύτερες των βασικών δεικτών, που επηρέασαν την μηνιαία απόδοση εμφανίστηκαν οι: ΠΕΙΡ -28,13% στο μήνα -30,38%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -11,19% στο μήνα +2,23%, ΕΛΠΕ -8,62% στο μήνα -4,85%, ΑΛΦΑ -5,32% - στο μήνα +7,88%, ΛΑΜΔΑ -5,17% - στο μήνα -1,17%, ΜΟΗ -4,90% - στο μήνα +7,38%, ΜΠΕΛΑ -4,85% - στο μήνα +10,79%, ΕΕΕ -4,16% - στο μήνα +1,27% και ακολούθησαν ΣΑΡ -3,42% - στο μήνα -5,71%, ΕΤΕ -2,72% - στο μήνα +13,95%. Με εβδομαδιαίες απώλειες μικρότερες του -2% εντοπίζονται οι ΤΕΝΕΡΓ -1,43% - στο μήνα +2,81%, ΤΙΤC -1,38% - στο μήνα +2,43%, ΑΔΜΗΕ -0,58% - στο μήνα +9,07%, ΕΥΡΩΒ -0,52% - στο μήνα +19,04%, ΕΧΑΕ -0,26% - στο μήνα +5,93%, και ΜΥΤΙΛ -0,08% - στο μήνα +4,47%.

Απέμειναν εννέα με κέρδη εκ των οποίων σημαντικά ήταν των ΑΡΑΙΓ +4,63% - στο μήνα +7,88%, ΟΤΕ +2,98% - στο μήνα +5,89%, ΒΙΟ +2,12% - στο μήνα +12,18%, ΔΕΗ +1,76% - στο μήνα +4,16%, ΟΛΠ +1,38% - στο μήνα +14,04%, ακολουθούν με άνοδο κάτω του +0,7% οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,63% - στο μήνα +12,82%, ΦΡΛΚ +0,47% - στο μήνα +6,56%, ΕΥΔΑΠ +0,44% - στο μήνα +1,80%, και ΟΠΑΠ +0,26% - στο μήνα +2,51%.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαρτίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 8,39 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 28,63 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο, οι 2024,67 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:30. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 11:14 και ήταν οι 1994,76 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2004,43 από 2033,06 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -1,41% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 26,594 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Απριλίου διακινήθηκαν 1358 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 2033,75 μονάδες και κατώτερο τις 1995,00 με τιμή κλεισίματος στις 2004,00 από 2034,00 μονάδες και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 5548 από 5347. Για τη σειρά με λήξη τον Μάιο εμφανίστηκε ενδιαφέρον με 45 συμβόλαια με ανώτερο τις 2047,00 και χαμηλό στις 1996,00 και τελευταία τιμή στις 2047,00 μονάδες για να ανέλθουν σε 105 από 64 οι ανοικτές θέσεις. Επίσης διακινήθηκε 1 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου στις 2005,00 μονάδες.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν επιλεκτικό. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Απριλίου διακινήθηκαν 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1975 ως τις 2100 μονάδες σποραδικά Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς Απριλίου διακινήθηκαν 3 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1950 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά διατηρήθηκαν ψηλά. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 23394 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 9498, της ΕΥΡΩΒ με 3748 για την σειρά Ιουνίου, της ΠΕΙΡ με 43616 για τη σειρά Ιουνίου, της ΜΙΓ ήταν 998, και της ΔΕΗ ήταν 1241 για την σειρά Ιουνίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 14000 συμβόλαια για την ΕΧΑΕ, στα 6793 για ΕΥΡΩΒ, στα 2000 για ΜΠΕΛΑ, και στα 500 για ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεώρησαν σαν αποτέλεσμα χαλαρού ελέγχου από την πλευρά των θεσμικών οργάνων τον τρόπο διαχείρισης, της, σε δόσεις, παρουσίασης της επερχόμενης ΑΜΚ της ΠΕΙΡ. Αλλά αυτό βοήθησε στο να θεωρηθεί συγκυριακός, άρα περαστικός, ο αρνητικός άνεμος που επικράτησε στο τελευταίο διήμερο, με επίκεντρο των πιέσεων τις Τράπεζες. Αυτό προέκυψε από τη σταχυολόγηση τοποθετήσεων των εγχώριων αναλυτών.

Από την Fast Finance ΑΕΠΕΥ παρατηρούσαν: “Έληξε και η σειρά του Μαρτίου στα Παράγωγα, με τον ΓΔ να μας βρίσκει πάνω από την ζώνη του 830. Το 845 κοντινή αντίσταση, που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι κίνηση στα υψηλά του. Μία διάσπαση του 830, μπορεί να μας δώσει συνέχιση της κίνησης. Το ‘stop’ στην παρούσα παραμένει στο 809. Ο ταλαντωτής σε ιδανικά επίπεδα, αν μας δώσει έναυσμα για αντίδραση. Αυτό που έκανε η Αγορά είναι υγεία”.

Ο Πέτρος Τσούρτης της Merit Sec.

Με πτώση έκλεισε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές. Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 814 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 820 και 800 μονάδες, ενώ σημείο αντίστασης οι 850 και 870 μονάδες. Η προσοχή αυτή την εβδομάδα στράφηκε στην ανακοίνωση της Α.Μ.Κ. της Πειραιώς Financial Holdings. Η αύξηση είναι υπέρ των νέων Μετόχων και κατά των υφιστάμενων, με αποτέλεσμα η μετοχή να δεχτεί ισχυρές ρευστοποιήσεις, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν έχουν ορατότητα τόσο για το μέγεθος της αραίωσης του ποσοστού τους, όσο και για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δισ. θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στα μέσα Απριλίου και στόχος είναι η συμμετοχή του ΤΧΣ να περιοριστεί κάτω από 33%. Σύμφωνα με την έκθεση προς την ΕΓΣ των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου, το ΔΣ προτείνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας από €6 σε €99, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών από 831.059.164 μετοχές σε 50.367.223 νέες μετοχές, διά της συνένωσης 16,5 υφιστάμενων κοινών μετοχών σε 1 νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split) και την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής από €99, σε ένα €1, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €4.935.987.854, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €50.367.223 διαιρούμενο, σε 50.367.223 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία. Το ΔΣ κρίνει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς θα της επιτρέψει να δράσει γρήγορα για την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης και θα εξετάσει ειδικά για τους υφιστάμενους Μετόχους την προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών, σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα ετήσια αποτελέσματα των Viohalco και Cenergy Holdings ήταν πολύ καλά, ενώ την σκυτάλη αυτή την εβδομάδα παίρνουν την Τρίτη οι ΑΛΦΑ, Titan Cement και Fourlis. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα των Εταιρειών είναι πολύ καλά σε επίπεδο παραγωγής ελεύθερων ταμειακών ροών.

Συνεχίζουμε να είμαστε ουδέτεροι για τον Τραπεζικό κλάδο και να πιστεύουμε ότι οι Τραπεζικές μετοχές θα προσφέρουν αξία μετά τις Α.Μ.Κ. σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναλόγως πάντα με την πορεία της Οικονομίας. Είμαστε θετικοί για Εταιρείες με καλά θεμελιώδη μεγέθη και με αμυντικά, ή επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα σε κανονικό περιβάλλον, όπως οι ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Μytilineos, ΟΠΑΠ και Jumbo.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Η ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο Χ.Α., την εβδομάδα που πέρασε. Η έντονη φημολογία γύρω από την τιμή στην οποία θα αντληθούν τα νέα κεφάλαια, εκτός από την σημαντική πίεση στην μετοχή της Τράπεζας, άλλαξε το κλίμα οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις που σταδιακά επηρέασαν όλο το ταμπλό της Αγοράς.

Παρά την επιτυχή άντληση 2,5 δισ. ευρώ σε Κρατικά ομόλογα 30ετους διάρκειας και κάποια καλά αποτελέσματα έτους από τις Εισηγμένες (Cenergy, Πετρόπουλος, Viohalco), το κλίμα μεταβλητότητας διατηρήθηκε έως το τέλος της εβδομάδας, προϊδεάζοντας για την συνέχεια.

Φαίνεται ότι υπό της παρούσες συνθήκες, η συνέχιση της ανοδικής τάσης περνάει μέσα από τον περιορισμό της διακυμανσημότητας των Τραπεζικών μετοχών και δη της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαφοροποιηθεί το συστημικό γκρουπ, όταν η μεταβλητότητα πατάει σε διψήφιο ποσοστό.

Το ζητούμενο επομένως είναι η διευκρίνιση, ή ο περιορισμός των σεναρίων που αυτή την στιγμή κάνουν το γύρο της Αγοράς, δεδομένου ότι το διάστημα που μεσολαβεί έως τον Απρίλιο, σε όρους χρηματιστηριακού χρόνου, είναι εξαιρετικά μεγάλο, οι δε συνθήκες lockdown σε διάφορους οικονομικούς κλάδους, δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται άμεσα.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης, μετά από έξι εβδομάδες ανόδου και αφού κατέγραψε νέο υψηλό 13 μηνών στην συνεδρίαση της Τετάρτης, υποχώρησε γρήγορα προς τις 830 μονάδες.

Στα θετικά των ημερών της διόρθωσης είναι η αποφόρτιση της υπεραγορασμένης εικόνας των ταλαντωτών, μετά από ένα τριήμερο συνεχών πωλήσεων. Λόγω της ταχύτητας της ανόδου που προηγήθηκε, αλλά και της κλίσης της ανόδου, τα κομβικά σημεία της τάσης απέχουν 30 μονάδες από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών κινούνται ανοδικά στο εύρος 802/794 μονάδες, επίπεδο το οποίο συνιστά και την πρώτη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Προς το παρόν η πτώση έχει χαρακτηριστικά διόρθωσης, καθώς και ο MACD φαίνεται να επιμένει ανοδικά, ακόμα και στο ενδεχόμενο υποχώρησης προς τα επίπεδα στήριξης. Σε αυτό το σενάριο φαίνεται να συνηγορεί και η πλαγιοανοδική γραμμή στήριξης, που διέρχεται από τις 726 και 777 μονάδες.

Η ένταση με την οποία η Αγορά θα βρει “πάτημα” στο εν λόγω επίπεδο, θα προσδιορίσει και το χαρακτήρα της κίνησης από τις 861 μονάδες. Η μεγάλη εικόνα παραμένει αισιόδοξη και τα δεδομένα θα αλλάξουν μόνο σε ενδεχόμενη διάσπαση και κλείσιμο κάτω από τις 800 μονάδες.

Συμπερασματικά θα αναμέναμε την συνέχιση των ταλαντώσεων που προκαλούν τα Τραπεζικά “απόνερα” στις επόμενες συνεδριάσεις, ενδεχομένως σε πιο μικρή έκταση, καθώς ο κλάδος έχει ισχυρό αποτύπωμα στην διαμόρφωση της ψυχολογίας και ακολούθως στην τάση της Αγοράς.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές εμφάνισαν μικτές μεταβολές και τα ομόλογα αναπήδησαν σήμερα Δευτέρα 22/3, καθώς μια πτώση στην τουρκική λίρα προκάλεσε συζήτηση ότι ενδέχεται να χρειαστούν έλεγχοι κεφαλαίου για να σταματήσει η κάθοδος της, αν και μια ευρύτερη πτώση ήταν σχετικά περιορισμένη προς το παρόν.

Η αβεβαιότητα έδωσε στον Ιαπωνικό Nikkei αρχικά απώλειες -1,6%, εν μέρει λόγω της φήμης ότι οι Ιάπωνες ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ζημίες σε αγορές χρέους με μεγάλες θέσεις σε αξίες υψηλής απόδοσης όπως τη λίρα. Στις 8:20 δική μας ώρα η μεταβολή του ήταν -2,07%.

Οι κυματισμοί ήταν πιο συγκρατημένοι αλλού με τον ευρύτερο δείκτη των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας να προσθέτει +0,33%, με την αύξηση 0,7% των κινεζικών blue chips. Αυτές οι μεταβολές ίσχυαν και στις 8:20 δηλαδή μετά τη μεσημεριανή διακοπή στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης EUROSTOXX 50 μειώθηκαν 0,3% και τα συμβόλαια FTSE 0,2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq σταθεροποιήθηκαν 0,6%, ενώ τα συμβόλαια S&P 500 υποχώρησαν οριακά.