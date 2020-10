Market Beat: Τα γεωπολιτικά και η παγκόσμια απογοήτευση για καθυστέρηση στα εμβόλια δίνουν τάση

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

ΔΝΤ εξέδωσε ελαφρώς βελτιωμένες προβλέψεις επί της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι οποίες προκλήθηκαν από απροσδόκητα ισχυρότερα ριμπάουντ στις πλουσιότερες χώρες και την Κίνα μετά από τα λουκέτα., να διατηρήσει τα ερεθίσματα και να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο χρέος μεταξύ των φτωχών εθνών,

Η Johnson & Johnson την Τρίτη δήλωσε ότι σταμάτησε μια δοκιμή εμβολίου COVID-19 λόγω της ανεξήγητης ασθένειας ενός συμμετέχοντα στη μελέτη. Οι Eli Lilly και Co LLY.N δήλωσαν αργότερα ότι είχε επίσης σταματήσει η κλινική δοκιμή της θεραπείας με αντισώματα COVID-19 λόγω ανησυχίας για το πόσο ασφαλής είναι, οδηγώντας την αμερικανική αγορά μετοχών σε διεύρυνση στις απώλειες. Οι μετοχές της J&J έχασαν -2,3%, ενώ η Eli Lilly έκλεισε σχεδόν στο -3%.

Εδώ η εικόνα ήταν διαφορετική προς το καλύτερο. Πιθανά να ήταν για πολλούς έκπληξη το φαινόμενο, στην πτώση των διεθνών αγορών, η Αθήνα να απαντά με συσσώρευση. Εμφανίζοντας σχετική ανεξαρτησία, καθώς συνήθως στην καθοδική δυναμική των αναπτυγμένων αγορών το ΧΑ αποκτά μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο ήταν βαριά η πτώση της Δευτέρας και χθες, υπήρξε διάθεση αποκατάστασης ζημιών από υπερβολή στις πιέσεις την προηγούμενη. Σήμερα, η εικόνα στα γεωπολιτικά έχει συμπληρωθεί με σειρά αντιδράσεων για τις τελευταίες ενέργειες των Τούρκων και είναι πραγματικά άγνωστη η εξέλιξη των σχεδίων της διεθνούς κοινότητας γύρω από την επιθετικότητα των γειτόνων.

Χθες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τα αμερικανικά εμφάνισαν απώλειες, που στα πρώτα πλησίαζαν στο -1% ενώ στη Wall Street έκλεισαν με πτώση κοντά στο -0,50% με καλύτερες άμυνες στις μετοχές τεχνολογίας. Η δυναμική στην Αθήνα ωστόσο ήταν το αντίθετο της προηγούμενης και φυσικά, εκτός του πανευρωπαϊκά καθοδικού κλίματος. Το ταμπλό έγραψε με μεγάλα γράμματα “συσσώρευση και μάλιστα ανοδική, γιατί η βουτιά της Δευτέρας ήταν υπερβολική”. Πριν την συμπλήρωση μισής ώρας, κέρδη απόκτησαν οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ από τις τράπεζες του 25άρη, ενώ πιέσεις στην ΑΛΦΑ την είχαν στο -0,2%. Παράλληλα, άλλα επτά blue chip εμφάνιζαν κέρδη. Ο δε ΓΔ μετά από άνοιγμα με πτωτικό χάσμα, εμφάνισε οριακά κέρδη μετά τις 10:45 που τα εξαφάνισαν δυο τρεις δυνατές εντολές στα δυο λεπτά ως τις 11:00, που ανέβασαν τον τζίρο στα 3,6 εκατ. ευρώ από 2 στις 10:57. Κάθισε λοιπόν στις 636,8 με απώλειες -0,10%, προκαλώντας σκέψεις για τη συνέχεια. Η απουσία βάθους ανέδειξε νωρίς τη δύναμη εντολών με συγκεκριμένη στόχευση και μεγάλο αριθμό τεμαχίων, σχετικά με τον συνήθη όγκο.

Μετά την προκλητική κίνηση της Τουρκίας, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις πλευρές που στηρίζεται η ελληνική διπλωματία. Το Reuters μετά τις 18:00 ανέφερε έντονη γερμανική αντίδραση. Ίσως αυτές να καθησυχάσουν τους θεσμικούς στο ΧΑ και σήμερα, σε σύνοδο κλειδί, να συμπεριφερθούν ανάλογα. Το αρχικό μήνυμα του ταμπλό ξέφτισε προς το τέλος, θα λέγαμε όμως πως δεν ήταν απατηλό. Ο ΓΔ έκλεισε μια μονάδα χαμηλότερα, αλλά το πέρασμα του ΔΤΡ πάνω από τις 300 μονάδες ενδοσυνεδριακά κάτι μπορεί να σήμαινε.

Με τον τζίρο χθες να είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων οι επενδυτές στην Αθήνα μετά την αρχική αντίδραση για την μονομερή αύξηση της έντασης στην Μεσόγειο έδειξαν με διαφορετικό τρόπο χθες τις επιφυλάξεις τους. Ωστόσο έχει ξεσπάσει ένα κύμα αντιδράσεων που μπορεί είτε να ανεβάσει ή να αυξήσει την ένταση στην περιοχή.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Η απόφαση της Johnson & Johnson να διακόψει προσωρινά τις κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά της πανδημίας επικάλυψε την ικανοποίηση των επενδυτών από τα καλά εταιρικά αποτελέσματα στη Wall Street.

Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε η BlackRock καθώς τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 9,22 δολάρια και τα έσοδα στα 4,37 δις δολάρια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ανά μετοχή στα 7,73 δολάρια και έσοδα στα 3,29 δις. Η JP Morgan ανακοίνωσε αύξηση 4% στα καθαρά κέρδη τριμήνου στα 9,4 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή στα 2,92 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,23.

Επίσης καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε και η Citigroup.

Επιπλέον, καλά αποτελέσματα γνωστοποίησε και η Johnson & Johnson. Αλλά ανακοίνωσε ότι αναστέλλει, προσωρινά, την κλινική δοκιμή του πειραματικού εμβολίου της εναντίον του κορωνοϊού, “καθώς ένας από τους εθελοντές συμμετέχοντες σε αυτή ασθενεί” χωρίς να έχει δοθεί εξήγηση γι’ αυτό.

Στη Wall Street,o Dow Jones υποχώρησε -0,55% ή 157,71 μονάδες, στις 28.679,81, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -0,63% στις 3.511,93 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -0,10% στις 11.863,90 μονάδες.

Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Walt Disney (+3,4%) και Walmart (+1,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Travelers (-3,1%) και Boeing (3%). Το δολάριο σημείωσε άνοδο 0,6% έναντι του ευρώ και η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 0,73%.

ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού.

Στην Ευρώπη, υποχώρησαν οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο κατά 0,4%, σε ετήσια βάση και εναρμονισμένες, για τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή, οι τιμές κινήθηκαν επίσης αρνητικά κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Ο πληθωρισμός διολίσθησε χαμηλότερα από το μηδέν, για δεύτερη φορά φέτος. Μία αιτία για την κίνηση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, που εφαρμόστηκε ως μέτρο του πακέτου τόνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την 1η Ιουλίου.

Στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,55% στις 370,96 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -0,53% στις 5.969,71 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -0,91% στις 13.018,99 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,64% στις 4.947,61 μονάδες. Πτώση κατά -1,09% εμφάνισε ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενώ ο ΜΙΒ στο Μιλάνο έπεσε -0,81%.

ΧΑ

Μια μελετημένη συσσώρευση με ισορροπία πιέσεων και άμυνα για τις Τράπεζες

Η δεύτερη σύνοδος της βδομάδας σφραγίστηκε από την ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς από τις 10:30 ως 17:20, ενώ εμφανίστηκαν διαστήματα με εξάρσεις των πιέσεων και της ζήτησης. Στο μεγαλύτερο διάστημα η αγορά κινήθηκε σε επίπεδα τιμών μεταξύ 635,5 και 638 μονάδων, δηλαδή οριακά ψηλότερα ή χαμηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας. Μετά από άνοιγμα στις 635,67 με καθοδικό χάσμα (1,72 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (637,39), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί σε αρνητικό πεδίο με αλλαγές στο πρόσημο μεταβολής. Η πορεία για τον ορισμό του κατώτερου είχε διάρκεια 2 ωρών και 28 λεπτών, καθώς ο ΓΔ σημείωσε το ελάχιστό του που ήταν οι 633,70 από 636,19 μονάδες τη Δευτέρα στις 12:58. Αντίθετα η αναζήτηση του ανώτερου μέρας ήταν μικρής διάρκειας, αφού στις 14:19 βρέθηκε το μέγιστο στις 640,83 από 647,45 την προηγούμενη. Κατόπιν, ο ΓΔ οδηγήθηκε στις 17:00 στις 636,18. Σε αυτή τη σύνοδο πορεύτηκε πλάγια περίπου τρεις ώρες. Αλλά με υποχώρηση ανά ώρα 1,5 μονάδες στο τελευταίο δίωρο η αγορά με νέα χαμηλά μέρας και ίσως εβδομάδας κατέληξε με οριακές απώλειες.

Η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου προκάλεσε άνοδο των όγκων, αλλά δεν διέκοψε την νευρική πλάγια κίνηση των τιμών στο τέλος για το δεύτερο μέρος. Καθώς ο ΓΔ κατάφερε να περάσει χαμηλότερα από τις 638 μονάδες από τις 15:31, με δυναμική για να περάσει έκτοτε ακόμα χαμηλότερα. Ήταν δεδομένο το αποτέλεσμα από τις μάχες μεταξύ της ζήτησης έναντι της προσφοράς κατά τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο μέρος, που χαρακτηρίστηκε από σταθερή ανοδική κίνηση από τις 634 ως τις 641 μονάδες επί περίπου 22 λεπτά. Διακρίναμε μεταβλητότητα στις διαθέσεις για πιέσεις στις Τραπεζικές μετοχές από την έναρξη ως τις 17:20. Αν και πέρασαν οι επενδυτές για λίγο το δείκτη τους από τις 301 μονάδες, τον άφησαν τελικά οριακά ψηλότερα από τις 296 από 297 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο.

Οι δείκτες στην Ευρώπη ξεκίνησαν από θετικό πεδίο αλλά οι πιέσεις που επικράτησαν αμέσως σε όλους εμφανίστηκαν στο πρώτο μέρος περνώντας και μένοντας σε αρνητικό πεδίο. Παρέμειναν εκεί, ενώ στο μεγαλύτερο διάστημα δηλαδή μετά τις 12:00 εμφάνισαν μικρές απώλειες που μεγάλωσαν μετά το καθοδικό άνοιγμα στην Νέα Υόρκη. Συνεπώς, είχαμε πτωτική τάση και νευρική στάση διεθνώς αρχικά, αλλά στις ΗΠΑ ήταν σαφής η διάθεση για φυγή από το ρίσκο. Στην Αθήνα είχαμε μερική ανεξαρτησία από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, αφού η κίνηση με απώλειες της τάξης του -0,3% ή κέρδη +0,3%, άλλαξε στο δεύτερο μέρος και το μέγιστο των απωλειών ήρθε προς το τέλος του πρώτου μέρους της συνόδου -0,50%. Με καλύτερους ρυθμούς συναλλαγών κατέληξε μέσω των δημοπρασιών στο -0,17%. Στις δημοπρασίες, είχαμε οριακή υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς και στις 17:12 ορίστηκε για τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος 2,62 μονάδες πάνω από το κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου. Η αγορά έκλεισε τελικά, με 10 από τα blue chip με κέρδη στο κλείσιμο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 44,487 από 44,597 δις ευρώ.

Ξεχώρισαν για τα κέρδη τους τα blue chip, ΜΥΤΙΛ +2,44%, ΔΕΗ +1,32%, ΟΠΑΠ +1,20%, ΕΧΑΕ +1,07%, ΒΙΟ +0,70%. Στον αντίποδα υπέρ της καθόδου εκτός των τραπεζών ώθησαν ΜΟΗ -3,33%, ΟΛΠ -2,36%, ΕΥΔΑΠ -1,50%, ΜΠΕΛΑ -1,47%, ΤΙΤC -1,40%, και ΕΕΕ -1,20%.

Τη σύνοδο σφράγισε χαμηλότερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 4,743 από 1,310 εκατ. ευρώ την προηγούμενη για ΟΤΕ ΜΥΤΙΛ και ΟΠΑΠ.

Η δε εμφάνιση απωλειών σε 3 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ανοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 0,785% από 0,808% την προηγούμενη.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,27%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,19% από -4,22%, την ΕΤΕ στο +0,28% από -6,62%, ΕΥΡΩΒ στο -0,31% από -6,03% και την ΠΕΙΡ στο -1,38% από -3,88%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν ελαφρώς καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +0,70% από -1,85%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (10 από 2) έναντι των καθοδικών (14 από 23) και ένα την ΦΡΛΚ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,17% οδηγήθηκε στις 636,32 από 637,39 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1508,63 από 1511,65 με πτώση -0,20%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 35,502 από 40,128 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 4,743 από 1,310 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 43 από 21, των καθοδικών 44 από 76 και οι αμετάβλητες ήταν 25 από 18.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η εκπνοή καθιστά την σειρά Νοεμβρίου οδηγό των προσδοκιών των traders

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο και θετικό εναλλάξ. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 4,5 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά, 3,02 μονάδες χαμηλότερα. Το ελάχιστο, οι 1500,93 μονάδες την προηγούμενη, εμφανίστηκε στις 12:58. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε μετά από 1 ώρα και 22 λεπτά στις 14:20 και ήταν οι 1519,50 μονάδες. Στις 17:00 τον οδήγησαν στις 1508,6. Το κλείσιμο στις 1508,63 από 1511,65 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,20% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 13,699 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Οκτωβρίου διακινήθηκαν 1338 συμβόλαια με ανώτερο τις 1517,50 μονάδες, κατώτερο τις 1500,50 και τελευταίες πράξεις στις 1506,00 μονάδες με αποτέλεσμα οι ανοικτές θέσεις να περιοριστούν στις 2415 από 3367. Άλλαξαν επίσης χέρια 1455 ΣΜΕ λήξης Νοεμβρίου με ανώτερο τις 1517,00 μονάδες κατώτερο τις 1497,50 και τελευταίες πράξεις στις 1502,00 μονάδες ενώ σχηματίστηκαν 1873 από 727 ανοικτά συμβόλαια. Αλλά δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου και έμειναν ανοικτά 25 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον βούλιαξε. Στα calls του 25άρη λήξης Οκτωβρίου διακινήθηκαν 46 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1500 ως τις 1550 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς ο όγκος ήταν 40 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1475 και τις 1525 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Οκτωβρίου ο όγκος ήταν ανύπαρκτος, για την επόμενη λήξης Νοεμβρίου επίσης. Αλλά άλλαξαν χέρια 10 συμβόλαια στη σειρά Δεκεμβρίου για τιμή εξάσκησης στις 1400 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά υποχώρησαν υπολογίσιμα από τα επίπεδα της προηγούμενης, ενώ αφορούσαν στη σειρά Δεκεμβρίου αποκλειστικά. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo απλώθηκε στα 4.800 συμβόλαια για ΤΕΝΕΡΓ, και στα 2000 για ΒΙΟ.

Η Merit Sec. στο πρωινό χθεσινό σχόλιό της επισημαίνει:

“Πρώτη στήριξη του ΓΔ οι 620 μονάδες και αντίσταση στις 650.

Οι ομολογίες της ΤΕΝΕΡΓ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων ανέρχεται στο ποσό των €1.982.500,00, ήτοι ποσό 13,2166666667 ευρώ ανά ομολογία. Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους Δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.

Η Helikon Long Short Equity Fund Master κατείχε στις 8/10/2020, 11634068 μετοχές, ή 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Πολύ καλά τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Entersoft, με διψήφια αύξηση των λειτουργικών κερδών και των κερδών προ φόρων, καθώς και αύξηση του καθαρού ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, ο εν. κύκλος εργασιών ενισχύθηκε 9% σε ετήσια βάση, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 66% και τα κέρδη προ φόρων κατά 109% σε ετήσια βάση. Το καθαρό ταμείο αυξήθηκε κατά €7,3 εκατ. από την αρχή του χρόνου. Η άνοδος προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της Μητρικής, όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της Θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα και όλων των Θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Ρουμανίας”.

Η Beta Sec. αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η Εγχώρια Αγορά επιστρέφει στην εσωστρέφεια και περιμένουμε μεταβλητότητα και αδυναμία, με το βλέμμα να εστιάζεται στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο”.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ παρατηρούσε: “Η επάνοδος του γεωπολιτικού κινδύνου δεν πρέπει να εκληφθεί ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν συνηθίζει να αιφνιδιάζει τους Αντιπάλους του. Επανέρχεται, επομένως, η αυξημένη αβεβαιότητα, εν αναμονή της Ελληνικής απάντησης στην Τουρκική πρόκληση. Εξελίξεις που ανατρέπουν το σενάριο ανοδικής κίνησης του ΓΔ, που αντικαθίσταται από τα σενάριο της πιθανής πλαγιοκαθοδικής κίνησης, στο βαθμό που παραβιαστεί το όριο των 635 μονάδων”.

Η Leon Depolas Sec. σημειώνει: “Υπό συνθήκες γεωπολιτικού ρίσκου, η ανοδική διαφυγή της Αγοράς απομακρύνεται, αλλά αναμένεται νέα αύξηση της μεταβλητότητας που ενδέχεται να παραβιάσει τα μέχρι τώρα όρια. Παραμένουμε θετικοί για την Αγορά και θα εκμεταλλευτούμε πιθανή αδυναμία του ΓΔΧΑ. Στο εξωτερικό, στα υψηλά του βρέθηκε εκ νέου ο δείκτης της Τεχνολογίας”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΩ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το απρόβλεπτο της προσωπικότητας του Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαιώθηκε όταν πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησε νέο μέτωπο με την Αρμενία υποστηρίζοντας στρατιωτικά τους Αζέρους στη διεκδίκηση της περιοχής Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ακολούθησε το άνοιγμα των Βαρωσίων στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και από χτες η μετάβαση του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis στα 6,5 μίλια από το Καστελόριζο, διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι επίκειται η έναρξη διερευνητικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τον Τσαβούσογλου να προτείνει την ημερομηνία. Στη θέση του αναμένεται να επανέλθει το σκηνικό του Αυγούστου με τα πολεμικά πλοία των δύο χωρών να συγκεντρώνονται πάλι στην περιοχή. Και με τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 15-16/10 να αποκτά αυξημένη σημασία καθώς θα συζητηθεί πάλι το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.

Έτσι, οι χρηματιστηριακές αναταράξεις επανήλθαν ακυρώνοντας τα σενάρια που συνηγορούσαν στην προσπάθεια για συναλλακτική αναβάθμιση και αναρρίχηση του Γ.Δ. προς τις 660 μονάδες υπερβαίνοντας το πολύμηνο σκηνικό συσσώρευσης. Το ενδεχόμενο της πλαγιοκαθοδικής κίνησης του Γ.Δ. αναπόφευκτα επανέρχεται. Με το σκηνικό στην οικονομία ωστόσο να επιδέχεται διπλή ανάγνωση: από τη μία πλευρά τα στοιχεία του πληθωρισμού (στο -2% το Σεπτέμβριο) και της βιομηχανικής παραγωγής (στο -3,8% τον Αύγουστο) επιβεβαιώνουν ότι η βαθιά ύφεση παραμένει στην ελληνική οικονομία με την πρόβλεψη για το φετινό ΑΕΠ να φτάνει μέχρι και το -10% και στο πιο αισιόδοξο σενάριο το -8%. Παράλληλα, ωστόσο, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων (στο -0,80%) προϊδεάζουν για μια ακόμη έξοδο στις αγορές για άντληση φτηνότερου δανεισμού για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου.

Από την άλλη πλευρά, η κινητικότητα στα διάφορα άλλα πεδία είναι ελπιδοφόρα. Ο διαγωνισμός για το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά ξεκίνησε και στο τέλος Νοεμβρίου ίσως έχουμε δεσμευτικές προσφορές. Η Γραμμή 4, έργο €1,8 δις, ξεμπλοκάρει και οι προσφορές θα γνωστοποιηθούν άμεσα από τους δύο υποψήφιους. Την αναγγελία της επένδυσης για data centre της Microsoft ακολουθεί εκείνη της Amazon, διαχέοντας το μήνυμα ότι η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα είναι και αποτέλεσμα της εκτίμησης των τεχνολογικών κολοσσών ότι τελικά θα υπάρξει γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή παρά τους φόβους για το αντίθετο.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η ωρίμανση τέτοιων κινήσεων θα απαιτήσει αρκετό χρόνο για να αποτυπωθούν τα ευεργετικά αποτελέσματά της στην ελληνική οικονομία με την πανδημία να συνεχίζει να επιδρά αρνητικά βραχυπρόθεσμα, μέχρις ότου ξεκινήσουν οι ροές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το γεγονός πάντως ότι τα 2/3 από αυτές θα αφορούν τον ενεργειακό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, οδηγούν στην εκτίμηση ότι η στρατηγική της επιλεκτικής επιλογής μετοχικών τίτλων (stock picking) είναι πάλι ο ενδεδειγμένος οδηγός στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τις εταιρείες των παραπάνω κλάδων να καταγράφουν ήδη αξιοσημείωτες αποδόσεις φέτος. Με τη συμπλήρωση των εταιρειών που συνεχίζουν με επιτυχία την προώθηση των πωλήσεων τους στο εξωτερικό και με εκείνες στις οποίες το management διενεργεί ήδη τις κατάλληλες κινήσεις όπως αποτυπώθηκε στα μεγέθη του 1ου εξαμήνου.

Στο εξωτερικό, η προεκλογική περίοδος των ΗΠΑ συνεχίζει να ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό τη μεταβλητότητα των δεικτών των διεθνών αγορών. Με την ασυμφωνία ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους να αποτρέπει για την ώρα τη ψήφιση ενός νέου πακέτου στήριξης από το Κογκρέσο. Με το ΔΝΤ να αναγνωρίζει ότι η υπέρβαση της οικονομικής ύφεσης απαιτεί αυξημένες δημόσιες επενδύσεις, ιδιαίτερα από τα κράτη που μπορούν να δανειστούν ακόμη και με αρνητικά επιτόκια ! Καταληκτικά, σκηνικό αχαρτογράφητων υδάτων χαρακτηρίζει τις διεθνείς αγορές με τους δείκτες να συνεχίζουν να οδηγούν τη Wall Street ψηλότερα καθώς οι αλλαγές στο οικονομικό τοπίο συντελούνται ήδη: με το τρίπτυχο της λιγότερης παγκοσμιοποίησης, της περισσότερης ψηφιοποίησης και της λιγότερης ισότητας (περισσότερων ανισοτήτων δηλαδή) να το χαρακτηρίζει όπως το συνοψίζει ο Economist στο τελευταίο του αφιέρωμα (less globalized, more digitised, less equal !).

Δημήτρης Τζάνας

Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές υποχώρησαν σήμερα Τετάρτη 14/10 καθώς σταμάτησαν οι δοκιμές του εμβολίου για τον COVID-19 από την Johnson & Johnson και επιβάρυνε την ατμόσφαιρα το αδιέξοδο στις συνομιλίες για το πακέτο δημοσιονομικής βοήθειας των ΗΠΑ. Αυτά προξένησαν μείωση στην όρεξη για ρίσκο, ενώ το δολάριο παρέμεινε σε κέρδη καθώς η ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά ασφαλούς λιμένα ενισχύθηκε.

Η Johnson & Johnson την Τρίτη δήλωσε ότι σταμάτησε μια δοκιμή εμβολίου COVID-19 λόγω της ανεξήγητης ασθένειας ενός συμμετέχοντα στη μελέτη. Οι Eli Lilly και Co LLY.N δήλωσαν αργότερα ότι είχε επίσης σταματήσει η κλινική δοκιμή της θεραπείας με αντισώματα COVID-19 λόγω ανησυχίας για το πόσο ασφαλής είναι, οδηγώντας την αμερικανική αγορά μετοχών σε διεύρυνση στις απώλειες. Οι μετοχές της J&J έχασαν -2,3%, ενώ η Eli Lilly έκλεισε σχεδόν στο -3%.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας μειώθηκε -0,2%, αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,29%. Στην Ιαπωνία ο Nikkei έπεσε -0,2%, αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο +0,05%. Ενώ ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας ήταν εκτός μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας αλλά έκλεισε με απώλειες -0,27% και στη Νότια Κορέα ο KΟSΡΙ έπεσε -0,7% αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,95%. Οι κινεζικές μετοχές άνοιξαν επίσης στα κόκκινα με το δείκτη των blue-chip CSI300 να έχει μειωθεί -0,3%, αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,63%.