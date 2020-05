H μυστηριώδης μετοχή με κέρδη... 2,574%

Μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου από το Άμπου Ντάμπι αφήνει έκπληκτους με τις επιδόσεις της επενδυτές και traders, καθώς η μετοχή της σημειώνει άνοδο 2,574% στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου και παρά το πολύ χαμηλό όγκο συναλλαγών.

Η χρηματιστηριακή αξία της International Holdings Co. PJSC -της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων το 2019 προήλθε από δραστηριότητες αλιείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- έχει φθάσει τα 14 δισ. δολάρια, από μόλις 139 εκατ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Το δυναμικό ράλι των μετοχών της συνέχισε απτόητο ακόμη και κατά τη διάρκεια των έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Δεν επηρεάσθηκε ούτε και από την κατάρρευση των πετρελαϊκών τιμών, που είχαν «σαρώσει» τις αγορές της Μέσης Ανατολής. Στη διάρκεια του 2020, οι μετοχές της εταιρείας έχουν κάνει άλμα 313%.

Η αδιάκοπη άνοδος έχει καταστήσει την International Holdings Co. PJSC τη μετοχή με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως το τελευταίο 12μηνο μεταξύ των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση ενός δισ. δολαρίων ή και περισσότερο. Η IHC αποτελεί πλέον την πέμπτη μεγαλύτερη -βάσει χρηματιστηριακής αξίας- εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΑΕ, μετά τις Emirates Telecom Group Co., First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD PJSC και DP World.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBG