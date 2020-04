Market Beat: Εβδομάδα που οι Κεντρικές Τράπεζες θα καθορίσουν την τάση παγκόσμια

Με άνοδο ξεκίνησαν οι ασιατικές συναλλαγές σήμερα, ανοίγοντας την τελευταία εβδομάδα του Απρίλη, στη διάρκεια της οποίας καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επεμβάσεις μέσω των αποφάσεων τους των Κεντρικών Τραπεζών σε Ιαπωνία Ευρωζώνη και ΗΠΑ.

Μπορεί ο StoxxEurope 600 την τρίτη βδομάδα του Απριλίου να κέρδισε +0,50% και την τέταρτη να έχασε -1,16% αλλά αυτό δεν διέφερε πολύ από την πτώση του ΓΔ κατά -0,09% και -0,06% τις αντίστοιχες περιόδους. Άλλωστε η παγκόσμια αγορά μετοχών βρίσκεται σε μια φάση βασανιστικής και μέσα από νευρικότητες ανάκτησης μέρους των ζημιών, από τον πανικό που προκάλεσε η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων από την πανδημία. Εδώ η φαινόμενη συσσώρευση του μέσου όρου συνοδεύτηκε από την συνέχεια στις πιέσεις των Τραπεζικών μετοχών και την εμφάνιση κερδών σε άλλες, συνήθως ασύμμετρα πιεσμένες μετοχές του 25άρη, που αντισταθμίζουν την πτωτική ορμή.

Οι ισχυροί θεσμικοί, δεν παίρνουν, για την ώρα, κάποιο μεγάλο ρίσκο, όπως υπογραμμίζουν οι μετοχές με την καλύτερη επίδοση μήνα. Αφού έναντι κερδών 7% ως 8% των βασικών δεικτών και απωλειών στο έτος, στη χειρότερη -36,7%, για τον 25άρη, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κερδίζει τον Απρίλιο +59,52%, αλλά στο 2020 χάνει -44,89%. Ομοίως η ΒΙΟ κέρδισε +30,88% αλλά παρόλα αυτά πέφτει περισσότερο από -38,3% στο έτος όπως και η τρίτη νικήτρια μήνα ΑΡΑΙΓ +25,30%, που στο 2020 επίσης χάνει -38,10%. Υποψιαζόμαστε πως δεν είναι η αντοχή τους σε συνθήκες COVID19 που τις ανέβασε, αλλά το μέγεθος της πτώσης από τα υψηλά του έτους. Αντίθετα από τη “σιγουριά” που επέδειξαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ρίσκο με μεγαλύτερη ανταμοιβή θα έχουν όσοι εγχώριοι κωδικοί προτιμούν τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ειδικά αν βελτιωθεί το κλίμα διεθνώς.

Μια ακόμα εβδομάδα που η αγορά εμφάνισε στο τέλος της οριακή μεταβολή. Πρόσφατα αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί στην Αθήνα κινούν τις τιμές, μετά από δέκα τουλάχιστον συνόδους που συσσωρεύουν σε μια στενή σχετικά ζώνη. Αναμένουμε συνεπώς στο τέλος της τρέχουσας φάσης μια ανοδική προσπάθεια, που θα έχει στόχο να περάσει τον ΓΔ πάνω από τις 630 μονάδες, με πιθανότητα την προσέγγιση του επιπέδου των 680. Για αρκετούς αυτό το χαμήλωμα των ρυθμών στις συναλλαγές των τελευταίων συνεδριάσεων υπογραμμίζει την εξάντληση των πιέσεων, από όσους ήθελαν να μειώσουν θέσεις πραγματικά. Μια σπίθα, που θα σχετίζεται με τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να δώσει την αφορμή για αυτή την κίνηση και δεν αποκλείεται διεθνώς να εξελιχθεί στις αρχές Μαΐου, σε γενικευμένη κλίμακα.

Οι προβλέψεις σε εποχή που το απροσδόκητο καιροφυλακτεί και διαταράσσει ποικιλότροπα τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο δεν είναι αυτό που προτιμούν οι εγχώριοι αναλυτές την ώρα που δεν το τολμούν μεγάλες φίρμες των προβλέψεων στο παγκόσμιο επενδυτικό στερέωμα. Αυτό που αναγνωρίζεται από όλους είναι η πιθανότητα να εκμεταλλευθούμε οικονομικά την επιτυχία μέχρι στιγμής της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ο Απρίλιος αποδείχθηκε πως είναι ικανός στο να διατηρεί την παράδοση που τον θέλει συνήθως ανοδικό, ακόμα και στη χρονιά της φοβέρας από τον COVID19. Στη διάρκειά του αναπτύχθηκε από τους θεσμικούς που υιοθετούν στρατηγικές μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων μια σαφής αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων. Τα Τραπεζικά blue chip πιέζονται επί πέντε μήνες. Το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο διακριτικά, αφού ο δείκτης των Τραπεζών υποχώρησε -2,07% και -5,04% αντίστοιχα. Αμέσως μετά ακολούθησε το δίμηνο Φεβρουαρίου και Μαρτίου που οι βουτιές του ξεπέρασαν το -30%, με μεταβολές -31,58% και -37,64%. Ακόμα δε και στον ανοδικό Απρίλιο για τον ΓΔ και τον 25άρη, που εξαρτάται πολύ από την αποτίμηση των ΕΤΕ ΑΛΦΑ ΕΥΡΩΒ ΠΕΙΡ, ο ΔΤΡ εμφανίζει πτώση -12,46% με τον FTSE25 στο +6,97%. Συνεπώς υπήρξε σαφές αγοραστικό ενδιαφέρον για μετοχές του αντιτραπεζικού μπλοκ, σύμφωνα με δική μας ορολογία που την είχαμε επαναφέρει πρόσφατα, διαβλέποντας τις επιλογές των ισχυρών θεσμικών.

Με άλλα λόγια μπορεί οι Τράπεζες να έφεραν ζημίες σε θεσμικά χαρτοφυλάκια, αλλά η άνοδος άλλων μετοχών αποκαλύπτει το αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, λόγω του COVID19. Ειδικά στην τελευταία εβδομάδα τα 13 πτωτικά blue chip έναντι των 12 ανοδικών υπογραμμίζουν αδρά τα καινούργια επενδυτικά κριτήρια που έφερε η παγκόσμια αναταραχή στις κεφαλαιαγορές του πλανήτη.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Το βαθύτερο πλήγμα από τον COVID 19 ίσως είναι ψυχολογικό

Ο σερ Τζον Τέμπλετον, που θεωρείται ένας από τους πλέον πετυχημένους διαχειριστές κεφαλαίων του 20ου αιώνα, με εξαιρετική επίδοση στην επιλογή των μετοχών των χαρτοφυλακίων που δημιούργησε, είχε πει την ακόλουθη διάσημη φράση σε ελληνική παράφραση: Ιδού οι πέντε πιο επικίνδυνες λέξεις για τις επενδύσεις: «Είναι διαφορετικό αυτή τη φορά». Η εβδομάδα που πέρασε, αποτέλεσε μια ακόμα ευκαιρία αποτύπωσης της αντίδρασης των επαγγελματιών στη βιομηχανία των επενδύσεων, υπό το κράτος υψηλών πιέσεων ψυχολογικού τύπου. Μαζί με τα στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας παγκόσμια και ειδικά σε χώρες οικονομικά ισχυρές, είχαμε τις κινήσεις σε πολιτικό πεδίο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα της καραντίνας και την πρωτοφανή διατάραξη των αγορών πετρελαίου. Τη δε τρέχουσα και τελευταία του Απριλίου, εκτός των παραπάνω, οι επενδυτές θα διαμορφώσουν στάση από τις αποφάσεις και τη ρητορική της ΕΚΤ και της Fed καθιστώντας την… εβδομάδα των Κεντρικών Τραπεζών.

Τι είναι διαφορετικό σήμερα

Μερικά πράγματα ωστόσο δεν αλλάζουν ποτέ. Η απληστία, το εγώ, η αγωνία μήπως χαθεί μια ευκαιρία και η ευπιστία ήταν συστατικά του ανθρώπινου χαρακτήρα πριν από 1.000 χρόνια και θα είναι μαζί μας 1.000 χρόνια από τώρα. Άλλα πάλι έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Δεν είναι δυνατό να πιστέψει κάποιος στον καπιταλισμό, ενώ υποθέτει ότι ο κόσμος είναι στατικός. Η τεχνολογία αλλάζει, οι νόμοι αλλάζουν, οι κοινωνικές προσδοκίες αλλάζουν. Η ιστορία είναι ενδιαφέρουσα επειδή οι άνθρωποι θαυμάζουν το πόσο διαφορετικά ήταν πράγματα στο παρελθόν.

Το ζήτημα του διαχωρισμού των ανεξίτηλων συμπεριφορών από εκείνα που έχουν αλλάξει, καθιστά δύσκολη τη σύγκριση της σημερινής δοκιμασίας με το παρελθόν. Έχουμε περάσει από πανδημίες στο παρελθόν. Αλλά αυτό ήταν τότε. Για να κατανοήσουμε πώς επηρεάζει τους ανθρώπους το covid-19, πρέπει να αναγνωρίσουμε τι διαφέρει αυτή τη φορά.

Μια μεγάλη αλλαγή είναι η προσδοκία μεταξύ των εθνών στη Δύση ότι οι πανδημίες ήταν πρόβλημα του παρελθόντος. Αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ξαφνικά, τους οδηγεί σε μια αντίληψη αρνητικά επηρεασμένη όσο ποτέ άλλοτε στον 21ο αιώνα. Σχεδόν τίποτα δεν μας χωρίζει από τα ανθρώπινα όντα που έζησαν σε παλαιότερες εποχές από το πόσο λιγότερο μας επηρεάζει η ασθένεια… Αν ζούσαμε για ένα χρόνο με τα ποσοστά θανάτου που ζούσαν διαρκώς οι πρόγονοί μας στην προβιομηχανική εποχή, θα ήμασταν σε διαρκές κοινωνικό σοκ. Σημείωσε ο ιστορικός Dan Carlin στο βιβλίο του The End is Always Near [το τέλος (του κόσμου) ήταν πάντοτε κοντά].

Το 1900 περίπου 800 ανά 100.000 Αμερικανούς πέθαναν κάθε χρόνο από μολυσματικές ασθένειες. Μέχρι το 2014 οι θάνατοι από αυτές ήταν 45,6 ανά 100.000, με μια μείωση 94%. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της φυσιολογικής ανθρώπινης ύπαρξης μέχρι σχετικά πρόσφατα, αλλά φαίνεται σχεδόν σαν επιστημονική φαντασία να το φανταστεί κανείς σήμερα. Η ζωή γενικά είναι τόσο ασφαλής όσο ποτέ. Και ουσιαστικά όλη η βελτίωση τον τελευταίο αιώνα προήλθε από τη μείωση των μολυσματικών ασθενειών.

Η περιπέτεια του πετρελαίου

Το σοκ σε κοινωνικό επίπεδο είναι τόσο μεγάλο, που έχει επιδράσει στην επενδυτική κοινότητα καταλυτικά. Έτσι την εβδομάδα που πέρασε, η αγορά του αργού πετρελαίου μετάτρεψε σε… “απόβλητο” τον μαύρο χρυσό. Το μέγεθος της βλάβης από τον κοροναϊό στη βιομηχανία γύρω από την ενέργεια εμφανίστηκε πλήρως στις 20 Απριλίου, όταν η τιμή αναφοράς του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου των ΗΠΑ, που δεν είχε ποτέ υποχωρήσει κάτω από τα 10 δολάρια το βαρέλι στην σχεδόν 40χρονη ιστορία της, βυθίστηκε στο αδιανόητο μείον 38 δολάρια το βαρέλι. Σε λίγους μόνο μήνες, καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι περιορίζουν τα ταξίδια, η πανδημία κατέστρεψε τόσο τη ζήτηση καυσίμων, όσο δεν είχαν καταφέρει η ύφεση και οι πόλεμοι. Φάνηκε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τόσο πετρέλαιο στα αζήτητα, δεν υπήρχε πλέον χώρος πουθενά για να το βάλουν.

Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του είχαν ήδη δεσμευτεί να καταγράψουν περικοπές 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερήσιας προσφοράς που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πλήρη ισχύ. Αυτή η δέσμευση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την πτώση κάτω από το μηδέν. Η Σαουδική Αραβία είπε ότι και άλλα μέλη του ΟΠΕΚ είναι διατεθειμένα να λάβουν περαιτέρω μέτρα, αλλά δεν έχουν αναλάβει νέες δεσμεύσεις. Ένα μέτρο του βάθους της καταστροφής της ζήτησης είναι και η πληροφορία, πως ακόμη και αν ο ΟΠΕΚ σταμάτησε να παράγει εντελώς, η προσφορά μπορεί να εξακολουθεί να υπερβαίνει τη ζήτηση.

Πάνω από 600.000 βαρέλια ημερησίως για περικοπές παραγωγής έχουν ήδη ανακοινωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με άλλα 300.000 βαρέλια ημερησίως που σταμάτησαν στον Καναδά. Η κρατική εταιρεία Petrobras (PETR4.SA) της Βραζιλίας μείωσε την παραγωγή κατά 200.000 βαρέλια. Το Αζερμπαϊτζάν, μέρος της ομάδας εθνών που είναι γνωστή ως OPEC +, αναγκάζει μια μονάδα υπό την ηγεσία της BP να μειώσει την παραγωγή για πρώτη φορά. Οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου σε αυτές τις χώρες έχουν γενικά αποκλειστεί από τις περικοπές που επιβάλλει η κυβέρνηση.

Παρόλο που οι αναλυτές υποστηρίζουν πως η ασυνήθιστη περίσταση των αρνητικών τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να μην επαναληφθεί, πολλοί λένε ότι είναι προάγγελος για πιο δύσκολες μέρες στο μέλλον, και ότι τα χρόνια των υπερβολικών επενδύσεων στον τομέα δεν θα διορθωθούν σε μια περίοδο εβδομάδων ή ακόμη και μηνών.

Ο Frederick Lawrence, αντιπρόεδρος οικονομικών και διεθνών υποθέσεων στην Ανεξάρτητη Ένωση Πετρελαίου της Αμερικής δήλωσε: «Αυτό που συνέβη στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης έδειξε ότι τα πράγματα αρχίζουν να χειροτερεύουν νωρίτερα από το αναμενόμενο». Ενδυναμώνοντας την βλαβερή κατά τον Τέμπλετον άποψη, πως τα πράγματα αυτή τη φορά είναι εντελώς διαφορετικά. Άλλωστε το μεγαλύτερο ρίσκο προκαλείται πάντοτε από κάτι που η έλευσή του δεν περνούσε από το νου. Ακόμα και ένα μεγάλο πλήγμα από εκεί που το ανέμενες δεν αφήνει τόσο μεγάλη πληγή με αυτή του απροσδόκητου. Για αυτό η πανδημία του COVID19 θα αφήσει σημάδια με τρόπο που καμία άλλη δεν έχει αφήσει στους σύγχρονους κατοίκους της Δύσης.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην τέταρτη εβδομάδα του Απριλίου, στο 94,4% των δεικτών που παρακολουθούμε εμφανίστηκαν απώλειες, ενώ όλοι έχουν πτώση στο 2020 και 11 παραμένουν σε bear market. Ο S&P500 με μεταβολή -1,32% στη βδομάδα, στο 2020 αποδίδει -12,20%. Ο Dow, με πτώση -1,93%, αποδίδει στο 2020 -16,69%. Ο S&P400 με μεταβολή -0,71%, εμφάνισε επίδοση στο 2020 -24,85%, ενώ ο Russell 2000 ενισχυμένος κατά +0,32%, έχει απώλειες -26,10% στο έτος. Ο δε Nasdaq, είχε οριακή απώλεια -0,18%, αλλά στο 2020 χάνει μόλις -3,77%, περνώντας μαζί με τους S&P500 και Dow αλλά και τους δείκτες στην Κίνα την Ιαπωνία και την Κορέα εκτός bear market.

Ο FTSE100 του Λονδίνου έχασε -0,60% στη βδομάδα, έτσι στο 2020 χάνει -23,74%. Ο DAX έπεσε -2,73%, και στο 2020 αποδίδει -21,99%, ο CAC είχε μεταβολή -2,35%, ενώ στο 2020 αποδίδει -26,51%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε απώλειες -3,81%, και στο έτος επίδοση -30,74%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή -1,34%, στο έτος πέφτει -28,28%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 υποχώρησε κατά -1,16%, και στο 2020 υποχωρεί -20,74%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας βούλιαξε κατά -4,63%, ενώ στο 2020 έχει τη μεγαλύτερη πτώση -34,86%, όταν ο IPC του Μεξικού με μεταβολή -0,45%, χάνει φέτος -20,56%. Ο χρυσός με κέρδη +3,02%, βρέθηκε στα 1745,70 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους +14,61%. Σημειώθηκε πτώση -5,19%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 17,18 δολάρια το βαρέλι. Στο 2020 εμφανίζει απώλειες -71,86%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -3,19%, στο 2020 χάνει -18,58%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -1,33%, με επίδοση στο έτος -14,04%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε χαμηλότερα κατά -0,83%, και στο 2020 χάνει -24,06%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έχασε -2,25%, και στο 2020 υποχωρεί -15,46%. Με εβδομαδιαία μεταβολή -1,06% ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης λόγω της εικόνας ελέγχου της επιδημίας, αποδίδει στο 2020 -7,92%.

Συμπεράσματα

Η τέταρτη εβδομάδα του Απριλίου λειτούργησε υπέρ της επιστροφής στα επίπεδα που όρισε το τέλος της δεύτερης εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας είχαμε μια μεγάλη ανάκαμψη των τιμών των μετοχών παγκόσμια. Άρα, αναίρεσε το ανοδικό αποτέλεσμα της τρίτης εβδομάδας που είχε προκληθεί από τα μέτρα, στις ΗΠΑ και όχι μόνο, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα lockdown για να σταματήσει η εξάπλωση της θανατηφόρου νόσου. Οι περισσότεροι σοβαροί αναλυτές δηλώνουν αδυναμία πρόβλεψης για το που θα καταλήξει η αγορά. Όμως όπως σε όλες τις κρίσεις σχηματίζονται ευκαιρίες για κέρδη από μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά και από στοιχήματα short.

Οι τάσεις που θα συνεχιστούν ανεξάρτητα από το βάθος της κρίσης είναι: Η Κλιματική αλλαγή. Η γήρανση του πληθυσμού. Η αναδυόμενη μεσαία τάξη. Το χρήσιμο συμπέρασμα που αξίζει να μείνει από αυτή την κρίση είναι, ότι χρειάζεται να αξιολογείται η ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου σας απέναντι σε κάθε πιθανότητα. Αυτό που συμβαίνει υπογραμμίζει ότι μπορεί οι πιθανότητες να είναι χαμηλές, αλλά είναι πλέον εμφανής ο τεράστιος αντίκτυπος που μπορούν να έχουν αυτά τα ακραία γεγονότα για τον 21ο αιώνα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το σημείο εκκίνησης της τρέχουσας κρίσης ήταν μια κερδοφορία ρεκόρ, μια εκτεταμένη οικονομική ανάκαμψη και το μεγαλύτερο bull market στην σύγχρονη εποχή. Η πλοήγηση σε αυτές τις αγορές θα απαιτήσει δεξιότητες, πολλή δουλειά και μερικές νέες τεχνικές ανάλυσης.

ΧΑ

Εβδομάδα συσσώρευσης μέσω αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων

Την Τρίτη του Πάσχα είχαμε την πρώτη σύνοδο της τέταρτης εβδομάδας του Απριλίου. Μια καθαρά πτωτική δυναμική επικράτησε με το καλημέρα, κάνοντας την τιμή ανοίγματος με πτωτικό χάσμα 3 περίπου μονάδων υψηλό ημέρας και κατώτερο τις 588,94, που σημειώθηκε λίγο προ της εισόδου στην τελευταία ώρα και έγινε χαμηλό εβδομάδας. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 66,409 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 0,906 εκατ. ενώ επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-10,53%). Έτσι ο ΓΔ με μεταβολή -2,59% οδηγήθηκε στις 591,02 από 606,75 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1417,58 από 1459,82 με μεταβολή -2,89%. Την επόμενη μέρα, το κλίμα διεθνώς ήταν υπέρ ανάληψης ρίσκου και με τις Τράπεζες (+1,04%) σε ρόλο διαμορφωτή της ανόδου, ο ΓΔ με μεταβολή +0,74% οδηγήθηκε στις 595,41 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1428,74 με κέρδη +0,79%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +2,29%. Ωστόσο ήταν μέρα ανόδου των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, αφού η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 2,491% το μέγιστο της βδομάδας. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 42,322 από 42,026 δις ευρώ.

Στην προτελευταία σύνοδο της τέταρτης εβδομάδας του Απριλίου, είχαμε μια καθαρά ανοδική συνεδρία με την τιμή ανοίγματος κατώτερο μέρας, ενώ το ανώτερο ήταν μετά από μέρες πάνω από τις 610 μονάδες. Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+5,65%), με την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, να ανεβαίνει στα 43,189 δις ευρώ. Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (22 από 8) blue chip έναντι των καθοδικών (3 από 16) και κανένα στα αμετάβλητα. Ο ΓΔ με μεταβολή +2,53% οδηγήθηκε στις 610,48 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1465,95 με άνοδο +2,60%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 46,025 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,121 εκατ. Η τελευταία συνεδρίαση δεν άλλαξε δραματικά την εικόνα. Διεξήχθη χωρίς αλλαγή στους όγκους, αφού ο τζίρος της ήταν 45,809 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 0,523 εκατ. Οι Τράπεζες επηρέασαν αρνητικά (-3,15%), αλλά ο ΓΔ υποχώρησε ελαφρά -0,67%, καθώς οδηγήθηκε στις 606,41 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1454,69 με πτώση -0,85%. Εν τω μεταξύ, εμφανίστηκε ανώτερο ημέρας στις 615,28 μονάδες που αποτέλεσε μέγιστο εβδομάδας. Παράλληλα, η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 2,293% και η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 42,904 δις ευρώ.

Μέσα από αυτή την πορεία η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο πτώση -0,06% αλλά διατήρησε άνοδο στον μήνα (Απρίλιο) +8,62%, ο 25άρης έπεσε -0,35%, στο μήνα όμως κερδίζει +6,97%. Παράλληλα ο FTSEM, δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, είχε μεταβολή +4,17% και στο μήνα +18,10%. Στο 2020 ο ΓΔ χάνει -33,85%, ο 25άρης -36,70% και ο FTSEM -25,95% μένοντας όλοι σε κατάσταση bear market. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος πέρασε κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ στα 48,9 για την ακρίβεια, με αξία πακέτων χαμηλότερα από τις 900 χιλιάδες ευρώ, στα 887.500.

Με τη νευρικότητα που έχει εγκατασταθεί στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά και την μεγάλη εξάρτηση που εμφανίζει η διάθεση για ρίσκο στην Αθήνα από αυτή, είναι δύσκολο να προβλέψουμε την κατάληξη στο μήνα, που φαίνεται να είναι ο πρώτος ανοδικός στο 2020. Ωστόσο θα επιχειρήσουμε την παρουσίαση της εικόνα των blue chip με βάση την ως τις 24/4 επίδοσή τους, με μέτρο σύγκρισης τις αντίστοιχες μεταβολές των βασικών δεικτών.

Τα μεγαλύτερα κέρδη στο μήνα +59,52% έχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απώλειες στη βδομάδα (-1,26%) ακολουθεί η ΒΙΟ +30,88% και (+5,70%), και η ΑΡΑΙΓ +25,30% και (+3,17%) στη βδομάδα.

Εκτός των κερδών μήνα για μετάλλιο, έχουμε ένδεκα με κέρδη μεγαλύτερα των δεικτών και ως +19% ήτοι: ΔΕΗ +18,06% και (+5,51%) στη βδομάδα, ΜΟΗ +15,38% και (-7,42%), ΕΕΕ +14,75% και (+0,78%), ΟΠΑΠ +14,65% και (+16,33%) η καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση, ΣΑΡ +14,37% και (+3,38%), ΤΙΤC +13,98% και (+3,35%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +13,76% και (+1,73%), ΤΕΝΕΡΓ +13,03% και (+0,24%), ΕΛΠΕ +13,02% και (-1,16%), ΜΥΤΙΛ +10,57% και (-0,22%), ΜΠΕΛΑ +10,39% και (-2,02%) στη βδομάδα.

Επιδόσεις κοντά σε αυτές του ΓΔ και του 25άρη είχαν οι ΟΛΠ +9,01% και (+1,32%), ΦΡΛΚ +8,44% και (+3,25%), ΑΔΜΗΕ +6,84% και (-0,98%), ΛΑΜΔΑ +5,79% και (+1,69%), ενώ ακολουθούν με μικρά κέρδη ΟΤΕ +3,64% και μεταβολή εβδομάδας (-2,90%), ΕΥΔΑΠ +0,46% και (-0,15%), ΕΧΑΕ 0,00% και (-3,58%). Πτωτικά blue chip τον Απρίλιο είναι ΕΥΡΩΒ -14,48% και (-7,91%), ΑΛΦΑ -13,61% και (-10,94%), ΠΕΙΡ -13,46% και (-6,85%), ΕΤΕ -7,75% και μεταβολή εβδομάδας (-2,31%).

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Χωρίς αισιόδοξα στοιχήματα και αξιόλογους όγκους ξεκινά η εβδομάδα

Στην τελευταία σύνοδο της τέταρτης εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 εναλλάξ σε αρνητικό και σε θετικό πεδίο. Τον έκλεισαν τελικά, 12,44 μονάδες χαμηλότερα. Το μέγιστο οι 1481,28 μονάδες, εμφανίστηκε στις 14:09. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 10:36 και ήταν οι 1440,18. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1460,92 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1459,69 αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,85% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 4,343 από 6,686 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Μαΐου ανήλθε σε 486 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1479,00 από 1472,00 μονάδες κατώτερο τις 1439,00 και τελευταίες πράξεις στις 1464,00 από 1469,00 μονάδες με ανοικτά 3622 από 3604 συμβόλαια. Δεν άλλαξαν χέρια ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και έτσι έμειναν ανοικτά 249 από 170 συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον βούλιαξε παραμένοντας αυστηρά επιλεκτικό. Στα calls του 25άρη λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν μηδενικός. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουνίου, ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1425 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 40 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1450 μονάδες. Δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια λήξης Ιουνίου.

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα Δευτέρα 27/4 στο ξεκίνημα μιας πολυάσχολης εβδομάδας με εταιρικά κέρδη και τις συνεδριάσεις κεντρικών τραπεζών, μετά από πολλές συζητήσεις η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) θα ανακοινώσει περισσότερα βήματα τόνωσης. Οι εγχώριοι αναλυτές αναφέρθηκαν με θετικά λόγια στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τη διαχείριση της επιδημίας του κορονοαϊού. Οι προβλέψεις τους ωστόσο σφραγίζονται από μετριοπαθείς προσδοκίες.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ αναφέρει: “Η Σύνοδος Κορυφής μετέφερε στο Eurogroup την ευθύνη διαμόρφωσης του Ταμείου Ανάπτυξης, με τη Λαγκάρντ να προειδοποιεί ηχηρά τους ηγέτες για τις επιπτώσεις της αναβλητικότητάς τους. Παράλληλα η Fitch αιφνιδίασε υποβαθμίζοντας το ελληνικό outlook, ενόψει και των αποψινών ετυμηγοριών των S&P και DBRS. Εξελίξεις μάλλον δυσοίωνες για τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και για το συνδεδεμένο με αυτές ελληνικό χρηματιστήριο”.

Η Merit Sec. σημειώνει: “Πρώτο σημείο στήριξης οι 598 (ΚΜΟ 20) και αντίστασης οι 620 μονάδες. Τα αποτελέσματα της ΔΕΗ ήταν σύμφωνα με την εκτίμηση της διοίκησης για το 2019, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και στο επίπεδο EBITDA, ενώ η διοίκηση επανέλαβε την πρόβλεψη της για EBITDA ύψους €700 εκατ. το 2020, λόγω της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους (χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου και CO2). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές, λόγω της μείωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, εξαιτίας της χαμηλότερης μείωσης απαιτήσεων σε ετήσια βάση (€120 εκατ., από €598 εκατ.), ενώ ο όμιλος εμφάνισε ζημίες ύψους €1,65 δισ., λόγω της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους €2,1 δισ., οι οποίες επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων και οφείλονταν στην ζημιογόνο θέση του λιγνίτη.

Ο όμιλος προχώρησε και στην αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση την εύλογη αξία, όπως κάνει κάθε πέντε χρόνια, από την οποία προέκυψε υπεραξία ύψους σχεδόν €1,3 δισ., η οποία επηρέασε θετικά απευθείας τα ίδια κεφάλαια. Η υποχώρηση του επαναλαμβανόμενου EBITDA οφείλεται στην μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2, λόγω της πολύ σημαντικής αύξησης της τιμής τους, η οποία σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς επίσης και στην επιβάρυνση του κόστους αγορών ενέργειας από την αύξηση της οριακής τιμής συστήματος. Τα EBITDA ενισχύθηκαν από την επιστροφή €99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), από την απομείωση ύψους €243,4 εκατ. της υποχρέωσης για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και από την εκκαθάριση ΥΚΩ παρελθόντων ετών συνολικού ύψους €122,6 εκατ.”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

“Από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, εκατοντάδες επιχειρήσεις πτώχευσαν, με πολλούς επιχειρηματίες να πετάνε πετσέτα. Τα λάθη πολλά και κυρίως πολιτικά, από όλες τις κυβερνήσεις, με πολλούς να υπομένουν και να επιμένουν να πάνε κόντρα στο καιρό. Το 2015 ήταν το τελικό κτύπημα, που ουσιαστικά πέταξε εκτός αρκετούς που άντεχαν ακόμα. Από το 2017 η οικονομία άρχισε και πάλι να ισορροπεί, δίνοντας τον “αέρα” σε κάποιους που “είχαν ακόμα ψυχή” να ξεκινήσουν και πάλι να επιχειρούν. Άλλοι στο real estate, άλλοι στον τουρισμό, άλλοι στην ενέργεια, ή και στο σύνολο της βεντάλιας του επιχειρείν.

Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι προερχόταν από μία μεγάλη και μακρόχρονη ύφεση και μία νέα παγκόσμια κρίση θα μπορούσε εύκολα να την γονατίσει. Έτσι λοιπόν, πάνω που ξεκίνησε ο γύρος του “ζεστάματος των μηχανών” ήρθε μία νέα παγκόσμια κρίση να ανακόψει την όποια φόρα είχαμε πάρει. Πάνω εκεί η ψυχολογία και η αισιοδοξία απότομα αλλάζουν και αισθανόμαστε ότι ξεκινάμε από την αρχή και μάλιστα με χειρότερους οιωνούς. Από την άλλη και επειδή το θέμα είναι πολύ σύνθετο Ευρώπη και Αμερική προσπαθούν “εν κινήσει να επισκευάσουν το πρόβλημα”, μιας και ξέρουν ότι δύσκολα, αν μείνει, θα μπορέσουν να κερδίσουν πίσω το χαμένο έδαφος. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι γρήγορες και παράλληλα πολύ δύσκολες, μιας και έχουν να κάνουν και με την υγεία.

Στην δικιά μας περίπτωση, το κράτος αντέδρασε άψογα σε σχέση με την κρίση στην υγεία, παρόλα αυτά θα πρέπει να αντιδράσει και σωστά σε σχέση με την οικονομία, αν θέλει “εν κινήσει να διορθώσει το πρόβλημα”, μιας και η ύφεση μας κτυπάει ακόμα μία φορά την πόρτα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

Το εγχείρημα είναι δύσκολο, παρόλα αυτά το έχουμε ανάγκη, αν θέλουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την φουρτούνα. Το θετικό είναι ότι πλέον είμαστε κάτω από την σκέπη της ΕΚΤ, αν και αυτό δεν είναι αρκετό, μιας και ο δρόμος που πρέπει να καλύψουμε είναι μεγάλος και χρειάζεται σχέδιο και πράξεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε και να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας, αρκεί ο ‘λογαριασμός’ να πληρωθεί από όλους και να αισθανθούμε ότι έχουμε κυβέρνηση - σύμμαχο που θα διορθώσει τα, γνωστά, κακώς κείμενα του παρελθόντος”.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec.

“Με το βλέμμα στραμμένο στον προγραμματισμό για την σταδιακή λήξη των περιοριστικών μέτρων, η επενδυτική κοινότητα δείχνει σταδιακά να αποκτά ανοδική αυτοπεποίθηση. Παρά τα ακραία και μοναδικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στην αρχή της εβδομάδας στην διαπραγμάτευση των τιμών του αργού πετρελαίου, η εγχώρια αγορά κινήθηκε ψυχραιμότερα και με περισσότερο επιλεκτικό ενδιαφέρον.

Η μικρή πρόοδος που συντελέστηκε στην επίτευξη συμφωνίας για την επίσπευση της οικονομικής βοήθειας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών, βελτίωσε κάπως την κατάσταση στις αγορές μετοχών και ομολόγων, περιορίζοντας τα ακραία φαινόμενα μεταβλητότητας.

Σε καλό δρόμο φαίνεται ότι κινούνται και τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και η προετοιμασία των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του κλεισίματος της οικονομίας. Προς το παρόν οι ρυθμοί μείωσης τζίρου, ή απωλειών σε λειτουργικά αποτελέσματα, μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι διαχειρίσιμοι. Το βασικό ζητούμενο είναι και παραμένει η καλοκαιρινή περίοδος και ο βαθμός μείωσης της τουριστικής κίνησης.

Ο γενικός δείκτης διατήρησε τα κεκτημένα και χωρίς να δημιουργήσει ανησυχία διόρθωσε ως τις 588 μονάδες, επίπεδο στο οποίο συμπλήρωσε 40 μονάδες υποχώρησης από τα πρόσφατα υψηλά του. Η μείωση των συναλλαγών αποτελεί ικανοποιητική εξέλιξη, υποδηλώνοντας εξάντληση των επιθετικών πωλητών, ενώ η ανάκτηση των επιπέδων διαπραγμάτευσης πάνω από τις 600 μονάδες, έχει προοπτική να δει αισθητά υψηλότερες τιμές έως την περιοχή κάλυψης του καθοδικού χάσματος των 680 μονάδων.

Οι ταλαντωτές βρίσκονται στην απόλυτη ουδετερότητα υποστηρίζοντας το ανοδικό σενάριο, ενώ ο εκθετικός κινητός μέσος των 30 ημερών βρίσκεται ακριβώς στο κλείσιμο της Παρασκευής, έτοιμος να δώσει ένα δυνατό αγοραστικό σήμα μετά τις 17 Δεκεμβρίου του 2019. Η αλλαγή τάσης ενδεχομένως να δώσει περισσότερο θάρρος σε βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, καθώς θα είναι η δεύτερη σοβαρή τεχνική ένδειξη μεσοπρόθεσμης ανόδου, μετά το αγοραστικό σήμα του MACD στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Αν και οι τζίροι δεν έχουν την ζωηράδα που θα υποστήριζε την ανέλιξη των τιμών, το σενάριο μιας μετριοπαθούς συνέχισης προς τις 630 μονάδες θεωρείται το επικρατέστερο, για την ερχόμενη εβδομάδα.

Τελειώνει ο Απρίλιος ο οποίος φαίνεται ότι θα δικαιώσει την φήμη του ως μήνας που είθισται να κλείνει θετικός, αφού υπάρχει προς το παρόν αρκετή απόσταση ασφαλείας από τις 558 μονάδες που ήταν το επίπεδο αφετηρίας του μήνα.

Και η επόμενη εβδομάδα παραμένει “λειψή” σε χρηματιστηριακές συνεδριάσεις, αφού την Παρασκευή τα χρηματιστήρια θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Το μεγάλο νούμερο το οποίο περιμένουν οι αγορές έρχεται την προσεχή Τετάρτη και αφορά τα πρώτα στοιχεία για το ΑΕΠ του α’ τριμήνου στις ΗΠΑ, με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών κινούνται στο -4,1%.

Την ίδια ημέρα η Παπουτσάνης θα διαπραγματεύεται χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 3 λεπτών ανά μετοχή, ενώ η Τέρνα Ενεργειακή έχει προγραμματισμένη την τακτική γ.σ. η οποία εκτός από τις συνήθεις εγκρίσεις, έχει και θέμα αγοράς ιδίων μετοχών. Τέλος, χωρίς να είναι ακόμα ορισμένη η ημέρα και η ώρα την ερχόμενη εβδομάδα είναι πιθανή η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων από Intralot, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Ελλάκτωρ”.

Σήμερα

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε 0,1% στις αρχές των συναλλαγών, έχοντας υποχωρήσει 2,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ στις 8:00 δική μας ώρα εμφάνιζε κέρδη +1,72%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας κέρδισε 1,1% αρχικά αλλά στις 8:00 δική μας ώρα εμφάνιζε κέρδη +2,70%, ενώ τα συμβόλαια E-Mini για το S&P 500 ανέβηκαν κατά +1,2%.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε 0,1% στις αρχές των συναλλαγών, έχοντας υποχωρήσει 2,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ στις 8:00 δική μας ώρα εμφάνιζε κέρδη +1,72%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας κέρδισε 1,1% αρχικά αλλά στις 8:00 δική μας ώρα εμφάνιζε κέρδη +2,70%, ενώ τα συμβόλαια E-Mini για το S&P 500 ανέβηκαν κατά +1,2%.

Υπάρχει μεγάλη φημολογία ότι η BOJ θα δεσμευτεί να αγοράσει απεριόριστα ποσά κρατικών ομολόγων, αφαιρώντας τον τρέχοντα στόχο των 80 τρισεκατομμυρίων γιεν ετησίως, παρόλο που δεν τον πλησίαζε. Αναμένεται επίσης να αυξήσει τις αγορές εταιρικού και εμπορικού χρέους, και ίσως να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα δανείων για να βοηθήσει τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις ταμειακές ροές.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συναντιούνται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με την τελευταία πιθανά να κάνει περισσότερα.

"Αναμένουμε από την ΕΚΤ να αυξήσει το μέγεθος του πακέτου αγοράς ομολόγων έκτακτης ανάγκης (PEPP) κατά περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,250 τρισεκατομμύρια και να συνεχίσει να πιέζει τις κυβερνήσεις για σημαντικά δημοσιονομικά κίνητρα". Έγραψαν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους.

Στο μέτωπο των δεδομένων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθερώνουν το ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο και την έρευνα ISM των ΗΠΑ για τη μεταποίηση.

Η περίοδος ανακοίνωσης των κερδών θα είναι σε πλήρη εξέλιξη με 173 εταιρείες στον S&P 500 να τα παρουσιάζουν αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Caterpillar, Ford, GE και Chevron.

Οι αναλυτές αναμένουν μείωση κατά 15% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου της S&P 500, με τα κέρδη για τον ενεργειακό τομέα να υποχωρούν περισσότερο από 60%, αυξάνοντας τους φόβους για απολύσεις και πιθανές χρεοκοπίες.

Οι αγορές ομολόγων παραμένουν καλά υποστηριζόμενες από την πραγματικά μαζική χαλάρωση που πραγματοποιείται από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν δει τις 10ετές αποδόσεις στις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται στο 0,6% περίπου για μια εβδομάδα ή περισσότερο.

Το ευρώ παρέμεινε σταθερό στα 1,0816 δολάρια, έχοντας φθάσει στο χαμηλό ενός μήνα στα 1,0725 δολάρια την Παρασκευή, ενώ το δολάριο παρέμεινε σταθερό στο γιεν στα 107,44.

Ο χρυσός διατηρήθηκε στα 1.723 δολάρια ανά ουγγιά, αφού κέρδισε 2,5% την περασμένη εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου φαινόταν έτοιμες για μια άλλη ασταθή εβδομάδα, έχοντας υποχωρήσει σε οκτώ από τις τελευταίες εννέα εβδομάδες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 45 σεντς στα 21,89 $ το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ υποχώρησε 52 σεντς στα 16,42 δολάρια.