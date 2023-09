ESM για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας: Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) σημειώνει σε ανάρτησή του στο X, σχετικά με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS, πως «η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο» χάρη «στις προσπάθειες των κυβερνήσεων και του λαού της».

Συγκεκριμένα, ο ΕSM, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει τα εξής: «Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο που αξίζει να γιορταστεί – ανέκτησε επενδυτική βαθμίδα από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης λόγω των αξιοσημείωτων προσπαθειών των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας.

Η προσαρμογή ήταν δύσκολη, αλλά κατά την τελευταία δεκαετία εισήγαγαν διαρκείς μεταρρυθμίσεις, ανοικοδόμησαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εργάστηκαν για μια πιο βιώσιμη οικονομία. Μαζί με την υποστήριξη του ESM, η Ελλάδα έσπειρε τους σπόρους για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη.

Η προώθηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, οι επενδύσεις και η παραμονή σε μια συνετή δημοσιονομική πορεία θα ενισχύσουν την επιτυχία και την εμπιστοσύνη της αγοράς».

🇬🇷 Greece achieved a milestone worth celebrating – it regained investment grade by one of the major rating agencies due to the remarkable efforts by governments and the people of Greece.

