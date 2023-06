60 Έλληνες δημιουργοί και 10 πανεπιστημιακά τμήματα θα βρεθούν στην Κουαντριενάλε της Πράγας

Η PQ αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση προβολής της πρόσφατης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Θέατρο, τον Χορό, την Όπερα, την Περφόρμανς και τις συνδυαστικές και υβριδικές εκφάνσεις τους, με όχημα τη σκηνογραφία και τον παραστασιακό χώρο.

Η χώρα μας φέτος έχει τη μεγαλύτερη ως τώρα συμμετοχή της στην PQ – καθώς πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η πρωτοβουλία ανήκει στους Έλληνες σκηνογράφους – ενδυματολόγους, με συμμετοχή των σχετικών σχολών και εργαστηρίων.

Η PQ διοργανώνεται ανελλιπώς κάθε τέσσερα χρόνια από το 1967 και είναι η σημαντικότερη παγκόσμια έκθεση για τις παραστατικές τέχνες.

Η Ελλάδα έχει εκπροσωπηθεί έξι φορές (1991, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015), αποσπώντας σημαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις. Ζητούμενο της ελληνικής εκπροσώπησης στην PQ23 είναι η διευρυμένη προβολή της σύγχρονης σκηνογραφίας – ενδυματολογίας στην Ελλάδα, με την παρουσίαση έργων της τελευταίας εξαετίας. Συμμετέχουν δημιουργοί ευρέος φάσματος των παραστατικών τεχνών από διαφορετικές καλλιτεχνικές γενιές.

Η εθνική συμμετοχή στην PQ23 αναπτύσσεται σε τέσσερα σκέλη:

– Exhibition of Countries and Regions / Έκθεση Κρατών και Περιφερειών, με τη συμμετοχή 60 δημιουργών και 57 έργων, που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραστατικής δημιουργίας. Επιμελητική ομάδα Αντώνης Βολανάκης, Κωνσταντίνος Ζαμάνης, Μαρία Κονομή, Εύα Νάθενα, Σοφία Παντουβάκη, Ανδρέας Σκούρτης.

– Student Exhibition / Έκθεση Σπουδαστών, με τη συνεργασία 10 πανεπιστημιακών τμημάτων και τη

– συμμετοχή άνω των 350 φοιτητών και φοιτητριών. Επιμελήτριες Λίλα Καρακώστα, Μαρία Κονομή.

– Fragments II, με την παρουσίαση της δουλειάς της Δήμητρας Καίσαρη. Επιμελήτρια Σοφία Παντουβάκη.

– Performance Space, με στόχο την ανάδειξη της διαχείρισης και χρήσης των χώρων της Πειραιώς 260 κατά την περίοδο της πανδημίας. Επιμελητές Κωνσταντίνος Ζαμάνης, Ανδρέας Σκούρτης.

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, στο χώρο της έκθεσης στο κτήριο Η13, θα γίνει η επίσημη Ελληνική Δεξίωση (Greece-day) στην οποία θα δώσουν το παρών οι επιμελητές, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Τσεχία καθώς και εκπρόσωποι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Την εθνική συμμετοχή στην PQ23 συμπληρώνουν δίγλωσσος κατάλογος και ο ιστότοπος www.greeceatpq.gr.

Επίσης, υπάρχουν οι παρακάτω δράσεις που έχουν ελληνική συμμετοχή:

Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 10:00-11:30

EXPANDING SCENOGRAPHY FROM THE SOUTH: GLOBAL PERSPECTIVES

Σάββατο 10 Ιουνίου στις 10:00-11:30

CRITICAL COSTUME CONNECTIONS

Σάββατο 10 Ιουνίου στις 14:00-17:00

PROMENADE PERFORMANCE: I LIKE 2020 / ELIZA SOROGA

Τρίτη 13 Ιουνίου στις 10:00-11:30

ACTS OF ASSEMBLY: PROJECTS FROM THE PERFORMANCE SPACE EXHIBITION

FLASH TALKS σύντομες παρουσιάσεις καλλιτεχνικών έργων,

Τρίτη 13 Ιουνίου στις 14:30-16:00

Παρασκευή 16 Ιουνίου στις 14:30-16:00

Σάββατο 17 Ιουνίου στις 10:00-11:30

KNOWLEDGE EXCHANGE PLATFORM ROUNDTABLE