8 βραβεία για τα Ella Resorts στα Greek Hotel of the Year Awards

Τα Greek Hotel of the Year Awards επιβραβεύουν τις προτάσεις διαμονής που αξίζουν μια ξεχωριστή θέση στον χάρτη πολυτελούς διαμονής και μοναδικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό και σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, τα Ella Resorts απέσπασαν οκτώ σημαντικές διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Helea Lifestyle Beach Resort και Elissa Adults-Only Lifestyle Beach Resort του Ομίλου, στην πρώτη χρονιά λειτουργίας τους, στον θεσμό των Greek Hotel of the Year Awards, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση των Ella Resorts να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον κλάδο της φιλοξενίας.