Παιχνίδια εξουσίας, μελαγχολική συνάντηση και αναγκαστική επανόρθωση

Ανήλικοι πρίγκιπες γίνονται πιόνια στα παιχνίδια εξουσίας ενήλικων βασιλέων, τρεις παλαίμαχοι πεζοναύτες συναντώνται ύστερα από τριάντα χρόνια, μια 50χρονη γυναίκα ξαναβρίσκει τον πρώτο της έρωτα, ένας θρασύς καθηγητής αναγκάζεται να αποκαταστήσει μια αδικία, μια αναποφάσιστη γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη επιλογή, ο πιο αντισυμβατικός υπερήρωας όλων των εποχών επιστρέφει και ένας επίδοξος σκηνοθέτης περνά υπαρξιακή κρίση, στα κινηματογραφικά πλάνα αυτής της εβδομάδας.

«Βασιλικοί γάμοι»

Βασισμένο στο βιβλίο της Σαντάλ Τομά, το γαλλικό ιστορικό δράμα εποχής του Μαρκ Ντιγκένο μάς μεταφέρει στο 1721, όπου, έπειτα από έναν μακροχρόνιο πόλεμο, ο αντιβασιλέας της Γαλλίας προτείνει δύο γάμους - πριγκιπικές ανταλλαγές μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, στοχεύοντας στη διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Έτσι, οι νεαροί μελλόνυμφοι, ηλικίας 4 έως 14 ετών, μετατρέπονται σε πιόνια για τα παιχνίδια εξουσίας των ενηλίκων. Παίζουν οι Λαμπέρ Γουίλσον, Αναμαρία Βαρτολομέι, Ολιβιέ Γκουρμέ, Κατρίν Μουσέ, Πατρίκ Ντεσάν και Γκουέντολιν Γκουβερνέκ.

«Η τελευταία σημαία»

Τριάντα χρόνια αφότου υπηρέτησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, τρεις πρώην πεζοναύτες συναντώνται ξανά, στο δράμα του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το οποίο υμνεί την ανδρική φιλία, ρίχνοντας μια μελαγχολική ματιά στις ανοιχτές πληγές της Αμερικής. Η επανένωση αυτή προκύπτει μετά την παράκληση του ενός να τον βοηθήσουν να θάψει τον μονάκριβο γιο του, που σκοτώθηκε στο Ιράκ, όπου υπηρετούσε τη θητεία του. Καθώς κάνουν το γλυκόπικρο αυτό ταξίδι, αναπολούν το παρελθόν και προσπαθούν να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι ο πόλεμος εξακολουθεί να διαμορφώνει τη ζωή τους. Παίζουν οι Μπράιαν Κράνστον, Λόρενς Φίσμπερν, Στιβ Καρέλ, Τζ. Κουίντον Τζόνσον, Ντίνα Ριντ Φόστερ, Γκρέιαμ Γουλφ και Τζεφ Μόναχαν.

«Το ταλέντο»

Στη γαλλική κωμωδία του Ιβάν Ατάλ, ένας θρασύς έως και ρατσιστής Καθηγητής Πανεπιστημίου, έχοντας εκνευρίσει φοιτητές και συναδέλφους με την απεχθή συμπεριφορά του, προκειμένου να επανορθώσει και να μην απολυθεί, αναγκάζεται να προετοιμάσει για τους αγώνες ρητορικής μια πρωτοετή φοιτήτρια του με αραβικές καταβολές. Παίζουν οι Ντανιέλ Οτέιγ και Καμέλια Τζορντάνα.

«50 φορές άνοιξη»

Στη γαλλική ρομαντική κομεντί της Μπλαντίν Λενουάρ, μια χωρισμένη 50χρονη γυναίκα, η οποία χάνει τη δουλειά της, ενώ παράλληλα ταλαιπωρείται από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης και μαθαίνει ότι θα γίνει γιαγιά, νιώθει ότι η ζωή της βρίσκεται σε τέλμα. Μέχρι τη στιγμή που συναντά τυχαία τον νεανικό της έρωτα, και όλα αρχίζουν να αλλάζουν. Παίζουν οι Ανιές Ζαουί, Τιμπό ντε Μονταλεμπάρ, Πασκάλ Αρμπιγιό, Σάρα Σούκο και Λου Ρόι Λεκολινέ.

«Εσύ διαλέγεις»

Ηρωίδα της γαλλικής κωμωδίας του Ερίκ Λαβέν είναι μία 40χρονη γυναίκα, η οποία έχει μάθει να αποφασίζουν πάντα άλλοι για εκείνη. Όταν γοητεύεται εξίσου από δύο άνδρες, πρέπει να επιλέξει μόνη της ποιον θέλει πραγματικά. Παίζουν οι Αλεξάντρα Λαμί, Τζέιμι Μπάμπερ και Αρνό Ντικρέ.

«Deadpool 2»

Ο ασεβής, αθυρόστομος, φλύαρος, εξυπνάκιας και πιο αντισυμβατικός υπερήρωας όλων των εποχών επιστρέφει μέσα από την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας του Ντέιβιντ Λιτς. Όταν ένας σούπερ - στρατιώτης αναλαμβάνει μια αποστολή δολοφονίας, ο Deadpool αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις αξίες του για τη φιλία, την οικογένεια και αυτό που πραγματικά σημαίνει να είσαι ήρωας, διαπιστώνοντας ότι, μερικές φορές, για να κάνεις το σωστό, πρέπει να πολεμήσεις βρώμικα. Παίζουν οι Ράιαν Ρέινολντς, Μορένα Μπακάριν, Τζος Μπρόλιν, Ζάζι Μπιτζ, Μπριάνα Χίλντενμπραντ και Έντι Μαρσάν.

«Too much info clouding over my head»

Ένας φιλόδοξος σκηνοθέτης σε υπαρξιακή κρίση και γεμάτος ψυχαναγκασμούς μπαίνει σε περιπέτειες, καθώς προσπαθεί να μαζέψει χρήματα για μια ταινία που δεν θέλει να κάνει, στην κωμωδία που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Βασίλη Χριστοφιλάκη. Παράλληλα, πρέπει να διαχειριστεί την εξουσιαστική παραγωγό του, την παθητικά επιθετική μητέρα του, τις ανασφάλειες της κοπέλας του, τον καρκίνο που του χτυπά την πόρτα, την τεράστια συλλογή από έργα τέχνης που άφησε ο πατέρας του και, κυρίως, τον πολύ κακό του εαυτό. Παίζουν οι Βασίλης Χριστοφιλάκης, Κίττυ Παϊταζόγλου, Λένα Ουζουνίδου, Λένα Δροσάκη, Νικολίτσα Ντρίζη, Ζήσης Ρούμπος, Ελίνα Ρίζου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Άλκηστη Πουλοπούλου, Νίκος Μαγδαληνός και Δημοσθένης Φίλιππας.