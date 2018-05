Η αυστηρή δίαιτα θα μπορούσε να αναστρέψει τον διαβήτη τύπου 2

Τα ευρήματα του Πανεπιστημίου του Newcastle θα μπορούσαν να ωφελήσουν εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο που ζουν με διαβήτη τύπου 2, καθώς σύμφωνα με αυτά, η σημαντική απώλεια βάρους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λίπους στο εσωτερικό του ήπατος και του παγκρέατος που ευθύνεται για την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2, επιτρέποντας στα όργανα αυτά να επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία τους.

«Αυτά τα ευρήματα είναι πολύ συναρπαστικά. Επαναφέρουν στο προσκήνιο τον τρόπο αντιμετώπισης του διαβήτη τύπου 2» επεσήμανε ο καθηγητής Roy Taylor, Director of Newcastle Magnetic Resonance Centreand an Honorary Consultant Physician at Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, καθώς η μελέτη αυτή έδειξε ότι ο διαβήτης τύπου 2 δεν είναι αναπόφευκτα προοδευτικός και διαρκής.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια χρόνια ασθένεια που συμβαίνει όταν το πάγκρεας δεν παράγει επαρκή ινσουλίνη, λόγω της συσσώρευσης λίπους. Ωστόσο, η έρευνα του καθηγητή Roy Taylor στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, διαπίστωσε ότι η απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιστρέψουν τον διαβήτη τύπου 2 στο σημείο που δεν χρειάζονται πλέον φαρμακευτική αγωγή. «Αν με ρωτάς πόσο βάρος χρειάζεται να χάσεις για να πάει καλά ο διαβήτης σου, η απάντηση είναι ένα γραμμάριο» λέει ο καθηγητής Taylor και συμπληρώνει. «Αλλά αυτό το γραμμάριο πρέπει να είναι λίπος από το πάγκρεας».

Αυτή η έρευνα επιβεβαίωσε μία ακόμα «υπόθεση» του Καθηγητή Taylor - ότι ο διαβήτης τύπου 2 προκαλείται από το υπερβολικό λίπος στο ήπαρ καθώς και στο πάγκρεας. Αυτό το λίπος προκαλεί το ήπαρ να αποκρίνεται ανεπαρκώς στην ινσουλίνη. Καθώς η ινσουλίνη ελέγχει την κανονική διαδικασία παραγωγής γλυκόζης, τότε το ήπαρ παράγει υπερβολική γλυκόζη. Ταυτόχρονα, η περίσσεια λίπους στο ήπαρ αυξάνει την κανονική διαδικασία εξαγωγής του λίπους σε όλους τους ιστούς - συμπεριλαμβανομένου του παγκρέατος.

Η δοκιμή αυτή είχε στόχο να βρει έναν αποτελεσματικό και προσιτό τρόπο που θα μπορεί να θέσει σε μακροπρόθεσμη βάση τον διαβήτη τύπου 2 σε ύφεση. Τα αποτελέσματα του πρώτου έτους της δοκιμής, που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 2017, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι κατά τα πρώτα έξι χρόνια που παρουσιάζουν διαβήτη τύπου 2 και ακολουθούν πρόγραμμα χαμηλών θερμίδων, με την υποστήριξη από τον γενικό ιατρό τους, μπορούν να αντιστρέψουν τον διαβήτη τους για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ωστόσο, η μελέτη συνεχίζεται.

Η δοκιμή, DiRECT (Κλινική δοκιμή της διαγραφής του διαβήτη), διαπίστωσε ότι σχεδόν 9 στους 10 συμμετέχοντες στη δοκιμή έχασαν 15 κιλά ή περισσότερο ή έθεσαν το διαβήτη τύπου 2 σε ύφεση. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν οι μισοί από όσους είχαν τεθεί σε δίαιτα χαμηλών θερμίδων για 3-5 πέντε μήνες κατάφεραν να σταματήσουν τη φαρμακευτική αγωγή τύπου 2 διαβήτη.

«Η σημαντική απώλεια βάρους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λίπους στο εσωτερικό του ήπατος και του παγκρέατος, επιτρέποντας σε αυτά τα όργανα να επιστρέψουν στην κανονική λειτουργία τους», λέει ο καθηγητής Taylor. «Αυτό που βλέπουμε από τη δοκιμή DiRECT είναι, ότι η απώλεια βάρους δεν συνδέεται μόνο με την καλύτερη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, αλλά ότι η σημαντική απώλεια βάρους θα μπορούσε στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε διαρκή ύφεση».

Να σημειωθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκτιμά ότι σε λιγότερο από μια δεκαετία, ο διαβήτης θα είναι η 7η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Εκτός από την πρόκληση σοβαρών μακροπρόθεσμων προβλημάτων υγείας, όπως η απώλεια όρασης, η τύφλωση, ο ακρωτηριασμός των κάτω άκρων και των ποδιών, ο διαβήτης αποτελεί κύρια αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου.