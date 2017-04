Bananarama: Επανένωση και περιοδεία για το θρυλικό συγκρότημα

Το συγκρότημα των Bananarama, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά σχήματα της δεκαετίας του ’80, με επιτυχίες όπως τα τραγούδια «Venus», «Shy Boy» και «Love In The First Degree», πρόκειται να ενωθεί ξανά για να πραγματοποιήσει μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα και με πληροφορίες του BBC, έπειτα από την ανακοίνωση της είδησης, η επίσημη ιστοσελίδα του συγκροτήματος κατέρρευσε λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας.

Το συγκρότημα, που απαρτίζεται από τις Σάρα Νταλίν, Σιβόν Φάχι και Κέρεν Γουντγουόρντ, δημιουργήθηκε το 1979 στο Λονδίνο και παρότι δέκα επιτυχίες τους μπήκαν στο UK Top 10, δεν είχαν κάνει ποτέ περιοδεία και οι τρεις μαζί, μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος, όταν η Φάχι αποχώρησε από το σχήμα για να ιδρύσει τις Shakespears Sisters, το 1988.

Bananarama 1983

Η Φάχι, η οποία ήταν φανατική θαυμάστρια του συγκροτήματος The Smiths, διαφώνησε με τη νέα κατεύθυνση των Bananarama, τη συνεργασία με το τρίο Stock Aitken & Waterman, και, αφού παντρεύτηκε τον Ντέιβ Στιούαρτ των Eurythmics και μετακόμισε στο Λος Άντζελες, έφυγε από την μπάντα. Στη συνέχεια, οι Νταλίν και Γουντγουόρντ βρήκαν αντικαταστάτρια τη Τζάκι Ο’ Σάλιβαν που ηχογράφησε ξανά φωνητικά της Φάχι. Η Σάλιβαν έμεινε μόνο για τρία χρόνια και το συγκρότημα συνέχισε την πορεία του στη μουσική ως ντουέτο.

Σε σχέση με την είδηση της περιοδείας και την τωρινή εξέλιξη του γκρουπ, η Κέρεν Γούντγουορντ ανέφερε: «Θα είμαστε ξανά μαζί για την περιοδεία διάρκειας 15 ημερών αλλά εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσουμε ένα single».

Από τη μεριά της, η Φάχι, αναφερόμενη στη συμφιλίωση μεταξύ των μελών, είπε: «Πραγματικά συγκινήθηκα γιατί αγαπάμε η μία την άλλη και αγαπούσαμε αληθινά αυτό που κάναμε». «Αυτά ήταν τα χρόνια που διαμορφωθήκαμε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συμβεί ξανά».

Οι πωλήσεις των δίσκων του συγκροτήματος ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια με μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες τα τραγούδια «Robert De Niro’s Waiting…», «Cruel Summer» και «I Heard A Rumor». Η περιοδεία των Bananarama στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει από τη Γλασκώβη, στις 12 Νοεμβρίου.