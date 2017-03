Eurovision: Μήνυμα ζωής από την εκπρόσωπο της Ρωσίας

Με τον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision να πραγματοποιείται στο Κίεβο, δεν ήταν λίγοι όσοι πίστεψαν πως η Ρωσία ίσως αποσύρει τη συμμετοχή της από τον 62η διοργάνωση λόγω του αντιρωσικού αισθήματος στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής το Channel 1 της ρωσικής τηλεόρασης μετέδωσε πως η συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό επιβεβαιώνεται επίσημα. Η Ρωσία θα στείλει την 28χρονη Yulia Samoilova, που θα ερμηνεύσει καθισμένη σε αναπηρικό καρότσι το τραγούδι «Flame is Burning».

Η Yulia προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης το 2013 με τη συναρπαστική ερμηνεία της στην εκπομπή Faktor A, τη ρωσική εκδοχή του X Factor. Το 2014, ερμήνευσε το τραγούδι «Together» κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων του Σότσι.

Η επιλογή της Ρωσίδας τραγουδίστριας, της οποίας η προσωπική ιστορία αποτελεί έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της Eurovision 2017 #CelebrateDiversity (Γιορτάζοντας τη Διαφορετικότητα). Η Yulia θα είναι η δεύτερη καλλιτέχνης που τραγουδά καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο - το 2015, η Πολωνή Monika Kuszyńska που ερμήνευσε την μπαλάντα «In The Name Of Love» είχε πέσει θύμα τροχαίου που την άφησε ανάπηρη.

Τέλος, ο Anton Geraschenko, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, έσπευσε σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό να δηλώσει πως, αν η Yulia Samoilova προβεί σε πολιτικές δηλώσεις για την ανατολική Ουκρανία και την Κριμαία, τότε ενδέχεται να μην της επιτραπεί η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

naftemporiki.gr