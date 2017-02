Το Eurogroup στο επίκεντρο της «Ώρας του Πρωθυπουργού»

Σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, σχετικά με το Eurogroup και τα προληπτικά μέτρα της β΄ αξιολόγησης θα απαντήσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πρωθυπουργός θα αναλύσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Eurogroup την περασμένη Δευτέρα, απόρροια της οποίας είναι η έλευση των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών την Καθαρά Δευτέρα, με στόχο το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κ. Τσίπρας είχε επικοινωνία με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια της οποίας επισημάνθηκαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα βήματα προς τη συμφωνία που έχουν κάνει τόσο η κυβέρνηση και το Ταμείο. Συνεπώς, σημείωναν οι ίδιες πηγές, «εναπόκειται στη γερμανική πλευρά να κάνει με τη σειρά της σαφή βήματα ως προς τα πρωτογενή πλεονάσματα, μετά τη λήξη του προγράμματος, αλλά και ως προς το ζήτημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους».

Στην ερώτηση που έχει καταθέσει ο κ. Λεβέντης σημείωνε πως μέχρι τώρα ο κ. Τσίπρας «είχε την άποψη ότι είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα λιτότητας και να δεσμεύεται η οικονομία της χώρας».

«Μετά το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου εκπρόσωποί σας άλλαξαν γραμμή και είναι πρόθυμοι να θεσπίσουν, και εν συνεχεία να ψηφίσουν, τέτοια μέτρα. Την αλλαγή στάσης αυτή, την δικαιολογούν από τη βεβαιότητα, ότι θα πάμε τόσο καλά, που με το περίσσευμα που θα προκύψει θα ληφθούν μετά το 2019 μέτρα υπέρ των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων ιδιαίτερα, που θα αντισταθμίζουν τις επιβαρύνσεις» ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, προσθέτοντας: «Επειδή οι μεν επιβαρύνσεις είναι βέβαιες, οι δε ελαφρύνσεις που υπόσχεστε τελείως αβέβαιες, θεωρώ πως είστε εκτεθειμένος μπροστά στην κοινωνία και ότι άλλη μια φορά καταπατήσατε τις υποσχέσεις σας και οδηγείτε τους μισθοσυντήρητους στην απελπισία και την απόγνωση».

