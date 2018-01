BMW Financial Services: Εμπειρία πέρα από την οδήγηση!

Η BMW Financial Services Hellas είναι μία εταιρεία του BMW Group, που δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 2006, με σκοπό να παρέχει χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες για όσους θέλουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν BMW, BMW i (ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα) και ΜΙΝΙ. Σε μια εποχή, που, η πρόσβαση στη ρευστότητα δεν είναι αυτονόητη για πολλούς, η Τράπεζα της BMW στην Ελλάδα παρέχει λύσεις, ώστε, κάθε ενδιαφερόμενος να μπορέσει να αποκτήσει, με ευελιξία και σιγουριά, το BMW ή το ΜΙΝΙ των ονείρων του.

Η BMW Financial Services, με βάση τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, έχει σχεδιάσει δύο προγράμματα, το BMW ALL INCLUSIVE και το ALL IN MINI που προσφέρονται με προνομιακούς όρους (επιτόκιο 5,9%, διάρκεια έως 48 μήνες, προκαταβολή από 20%), με τα οποία ο πελάτης σε μία μηνιαία δόση καλύπτει χρηματοδότηση, service, ασφάλιση και εγγύηση. Έτσι, για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, μπορεί κάποιος να προγραμματίσει βασικές δαπάνες του αυτοκινήτου του ανάλογα με το δικό του προϋπολογισμό, αποφεύγοντας απρόβλεπτα έξοδα και δυσάρεστες «εκπλήξεις». Μάλιστα, το ύψος της μηνιαίας καταβολής μειώνεται, ακόμη περισσότερο, χάρη στην τελευταία μεγάλη δόση, με την οποία κλείνει ο κύκλος του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Συνεπώς, στη λήξη, η επιλογή είναι ελεύθερη για τον χρήστη, αφού, εκείνος αποφασίζει πως θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά του. Μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο, να αναχρηματοδοτήσει την τελευταία δόση, να επιστρέψει το αυτοκίνητο, χωρίς άλλη υποχρέωση, ή και να προχωρήσει σε ανταλλαγή με ένα νέο μοντέλο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το BMW Leasing, καθώς, εξασφαλίζει όλα όσα ζητάει, κάποιος, σήμερα. Δηλαδή, ποιότητα, ασφάλεια στην οδήγηση, premium εξυπηρέτηση. Προσαρμόζει ο ίδιος τη διάρκεια μίσθωσης και τα χιλιόμετρα χρήσης, απολαμβάνοντας σημαντικά πλεονεκτήματα:

-Δυνατότητα μίσθωσης χωρίς προκαταβολή.

-Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (μικτή ασφάλεια) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

-24ωρη οδική βοήθεια.

-Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

-Αντικατάσταση οχήματος για όσο διάστημα χρειασθεί, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και επισκευών με Γνήσια Ανταλλακτικά, αποκλειστικά στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της BMW Hellas, σύμφωνα με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive.

-Αντικατάσταση ελαστικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή αποκλειστικά στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών.

Ως προς την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη ο κ. Georg Nellius, Γενικός Διευθυντής της BMW Financial Services Hellas εξηγεί : «η άριστη εμπειρία του πελάτη είναι υπόθεση όλων στην BMW Financial Services. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης απαντούν, με ταχύτητα και αμεσότητα, στις ερωτήσεις και τα αιτήματα του πελάτη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα mybmwbank.gr έχει σχεδιασθεί για εύκολη παρακολούθηση της χρηματοδότησης, ενώ το δίκτυο επίσημων εμπόρων BMW και ΜΙΝΙ διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε οι διαδικασίες χρηματοδότησης να ολοκληρώνονται με τον καλύτερο τρόπο».

Να σημειωθεί ότι η BMW Financial Services, διακρίθηκε ως «Οργανισμός της Χρονιάς» στην κατηγορία «Μικρός Οργανισμός» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών, σε βράβευση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 13 Δεκεμβρίου 2017.