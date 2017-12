Νέα ημερομηνία και αξία για το πλοίο «Αίολος Κεντέρης Ι»

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Νέα δεδομένα σημειώθηκαν στην υπόθεση του πλειστηριασμού του ταχύπλοου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αίολος Κεντέρης Ι» της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου (ΝΕΛ) με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, μετά από δικαστική απόφαση. Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό χθες, με την απόφαση 1856/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), «διορθώθηκε η αξία και η τιμή της πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριασθησομένου πλοίου, ορισθείσες αμφότερες στο ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ και ορίστηκε ως νέα ημέρα πλειστηριασμού η 10/1/2018».

Η αρχική ημερομηνία του πλειστηριασμού ήταν η αυριανή (6 Δεκεμβρίου) και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 4,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, από την πλευρά της ΝΕΛ, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, τα οποία εκδικάστηκαν στις 29 Νοεμβρίου. Η ΝΕΛ ζήτησε να γίνει δεκτή η από 23.11.2017 ανακοπή με την οποία μεταξύ άλλων επεδίωξε να διορθωθεί η κατασχετήρια έκθεση «ως προς την εκτίμηση του κατασχεθέντος πλοίου» και «την τιμή πρώτης προσφοράς», καθώς και «ως προς την περιγραφή του πλοίου, ώστε αυτή να ταυτίζεται με τα έγγραφα του πλοίου και την πραγματική του κατάσταση» και «να ορισθεί νέα ημερομηνία πλειστηριασμού».

Στη συνέχεια το δικαστικό έγγραφο αναφέρεται λεπτομερώς στην υφιστάμενη κατάσταση του πλοίου και των μηχανών του και παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των δυο πλευρών αναφορικά με το κόστος συντήρησής του, ώστε να καταστεί και πάλι λειτουργικό. Ο εκπρόσωπος της ΝΕΛ εκτίμησε το κόστος συντήρησης του πλοίου στα 1.011.040 ευρώ. Επίσης πρόσθεσε ότι η εκτιμώμενη διάρκεια εργασιών είναι 45-60 ημέρες. Παράλληλα κατέθεσε ότι το πλοίο παροπλίστηκε λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, ενώ τώρα που η τιμή του πετρελαίου είναι μειωμένη, συμφέρει η αξιοποίησή του, ότι η αξία του ως καινούργιου θα ανερχόταν σε 70.000.000 ευρώ, αλλά ο ίδιος δεν γνώριζε πόσα χρήματα δόθηκαν για τη ναυπήγησή του. Επιπλέον εκτίμησε ότι σήμερα η αξία του ανέρχεται σε 15.000.000 ευρώ και ότι τα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι κατασκευασμένο και από χάλυβα και μπορεί να μεταφέρει φορτηγά, ότι καταναλώνει λιγότερο πετρέλαιο απ’ ό,τι τα πλοία της Blue Star, ότι έχει μικρό βύθισμα και μπορεί να προσεγγίζει ρηχά λιμάνια, ότι έχει διάρκεια ζωής ακόμη τουλάχιστον 30 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς κατέθεσε ότι «είναι μεγάλο μειονέκτημα του πλοίου το γεγονός ότι είναι παροπλισμένο επί επτά συναπτά έτη, ότι οι τέσσερις μηχανές δεν κινήθηκαν επί επτά έτη και ότι απαιτείται το ποσό των 750.000 ευρώ για τη συντήρηση κάθε μηχανής, δηλαδή το ποσό των 3.000.000 ευρώ μόνο για τις μηχανές, ότι πριν από ένα έτος πωλήθηκε παρόμοιο, πλην όμως υποδεέστερο πλοίο, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, έναντι τιμήματος 7.500.000 ευρώ, το οποίο όμως δεν ήταν παροπλισμένο, ότι η αγορά σήμερα είναι καλύτερη απ’ ό,τι ήταν πριν από ένα έτος και ότι το ως άνω κατασχεμένο πλοίο, αν δεν ήταν παροπλισμένο, θα μπορούσε να πωληθεί 10.000.000-11.000.000 ευρώ, πλην όμως η αξία του είναι χαμηλή λόγω του παροπλισμού του, και ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000 ευρώ».

Στη δικαστική απόφαση περιλαμβάνονται ακόμη εκτίμηση της OPTIMASHIPBROKERS, που προσκομίζει η Πειραιώς και υπολογίζει την αξία του πλοίου στα 4.500.000 ευρώ, όπως επίσης και της COSMOS SHIPPING Co. Inc, που προσκομίζει η ΝΕΛ και εκτιμά το πλοίο στις 31.12.2011 και 27.3.2014 στα ποσά των 25.650.000 ευρώ και 14.500.000 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης η ΝΕΛ προσκομίζει το από 22 Νοεμβρίου 2017 Letter of Intent που δηλώνει αγοραστικό ενδιαφέρον για το ανωτέρω πλοίο έναντι του τιμήματος των 16.500.000 ευρώ από τη Meditteranean Shipping Enterprises SA. Δεδομένων όλων των ανωτέρω, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η αξία του πλοίου ανέρχεται στο ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ και την τιμή της πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, ενώ όρισε νέα ημέρα πλειστηριασμού την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι εκπρόσωπος της ΝΕΛ ανέφερε στη «Ν» ότι θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις αναφορικά με την εταιρεία και τα πλοία της, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούσαν ότι δύσκολα θα υπάρξει ενδιαφέρον σε αυτή την υψηλή τιμή για το πλοίο. Πάντως, πηγές από την Golden Star Ferries ανέφεραν στη «Ν» ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το «Αίολος Κεντέρης Ι».