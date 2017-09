Αρχίζει σήμερα η 82η ΔΕΘ, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, με 1.500 εκθέτες, 18 διεθνείς συμμετοχές, τιμώμενη χώρα την Κίνα και με ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων στα πεδία του επιχειρείν, της οικονομίας, του πολιτισμού και της αναψυχής. Την έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, θα εγκαινιάσει το βράδυ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ η κινεζική συμμετοχή των 167 επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί στο περίπτερο 13.

Μεταξύ αυτών επτά έχουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China. Ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, καθώς και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.

Καθημερινά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο 15, θα πραγματοποιούνται b2b συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων. Στις 10 σήμερα θα ξεκινήσει στην αίθουσα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το πρώτο φόρουμ με την αφορμή της κινεζικής παρουσίας, το Greek-Chinese Cooperation Forum, με θέμα: «Investment Οpportunities in Southeastern Europe: Trends and Challenges in the Energy Sector», το οποίο αποτελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΗ και του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Πλούσιες είναι και οι επιμέρους θεματικές ενότητες της 82ης ΔΕΘ: από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά, την γαστρονομία, την καινοτομία και το e-gaming. Η 82η ΔΕΘ φιλοξενεί επίσης το Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης, Τεχνολογίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος Artecitya στον όροφο του Περιπτέρου 2, το οποίο με τον γενικό τίτλο «The New New» (Το καινούριο νέο) αναφέρεται στον εξαιρετικά γρήγορα αναπτυσσόμενο ρυθμό της τεχνολογίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το «Μουσείο Frappé», στο Περίπτερο 11, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην ιστορία του καφέ, στους μύθους και τις αλήθειες που τον συνοδεύουν, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία. Στην ταράτσα του ίδιου χώρου θα λειτουργεί ένα ιδιαίτερο beach bar.

Πηγή: ΑΜΠΕ