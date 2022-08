Bloomberg: Αιχμές για «επιφανειακή αντιμετώπιση» της υπόθεσης των υποκλοπών από Αθήνα και Βρυξέλλες

Μετά τους New York Times, το Politico και τους Financial Times, και το Bloomberg ασχολείται με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Συγκεκριμένα, σε σημερινό δημοσίευμα με τίτλο "Greece, EU Accused of Probing Spy Scandal Only in ‘Superficial’ Way" - "Ελλάδα, ΕΕ κατηγορούνται ότι ερευνούν το σκάνδαλο κατασκοπείας απλώς με "επιφανειακό" τρόπο", η Ολλανδή φιλελεύθερη ευρωβουλευτής Σόφι ιν' τ Βελντ υποστηρίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσουν ταχύτερα τις έρευνες σχετικά με την παρακολούθηση ενός πολιτικού της αντιπολίτευσης και ενός δημοσιογράφου», ενώ σημείωσε ότι «η έρευνα των αρχών για την εθνική υπηρεσία πληροφοριών ήταν εξαιρετικά επιφανειακή».

Η Σόφι ιν'τ Βελντ είναι εισηγήτρια της επιτροπής PEGA του Eυρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού κατασκοπείας Pegasus.

Το σκάνδαλο επικεντρώνεται στις αποφάσεις της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών για παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του σοσιαλιστικού κόμματος ΠΑΣΟΚ της Ελλάδας και βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, αναφέρει το Bloomberg.

Ο επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, συνεχίζει το Bloomberg στο ρεπορτάζ του, και ο αρχηγός του γραφείου του πρωθυπουργού -- και ανιψιός του -- Γρηγόρης Δημητριάδης, παραιτήθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα εν μέσω των αποκαλύψεων. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ανέλαβε την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας κατασκοπείας, αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση ή ανάμειξη.

Με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μια σημαντική πολιτική κρίση για την Ελλάδα, η οποία οδεύει προς τις εθνικές εκλογές που αναμένονται την ερχόμενη άνοιξη, τονίζει το Bloomberg. Οι αρχηγοί πολιτικών κομμάτων συζήτησαν το θέμα στο κοινοβούλιο την Παρασκευή και την επόμενη εβδομάδα θα συγκληθεί κοινοβουλευτική επιτροπή για να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα.

«Οι ελληνικές αρχές, αφενός, ισχυρίζονται ότι είναι αθώες, άρα δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, και αφετέρου είναι πολύ απρόθυμες να ρίξουν φως στο όλο θέμα και μέχρι στιγμής όλες τις κινήσεις τους στο τελευταίο διάστημα, εδώ και έναν χρόνο περίπου ήταν για να καλύψουν τα πράγματα», είπε η Σόφι ιν'τ Βελντ.

Ο Μητσοτάκης, τονίζει το ρεπορτάζ, δέχεται πιέσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης από την κυβέρνησή του και η αντιπολίτευση τον κάλεσε να παραιτηθεί για την υπόθεση. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την Παρασκευή ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για πρόωρες κάλπες σε μια περίοδο κρίσης.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη δημιουργία ειδικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της παρακολούθησης του αρχηγού του. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να υποστηρίξει το αίτημα.

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Έλληνα πρωθυπουργού συμφωνεί επίσης για την ανάγκη σύστασης επιτροπής, αλλά θα προσπαθήσει να επεκτείνει την έρευνα ώστε να συμπεριλάβει τη συμπεριφορά της υπηρεσίας κατασκοπείας την τελευταία δεκαετία.

