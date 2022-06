Όχι πια Turkey: H Τουρκία αλλάζει επισήμως όνομα στη διεθνή σκηνή

Να σβηστεί ο όρος Turkey (που στην αγγλική γλώσσα ταυτίζεται με τη γαλοπούλα) από τα διεθνή φόρα θα επιδιώξει η Τουρκία, τώρα που έγινε δεκτό το επίσημο αίτημά της από τα Ηνωμένα Έθνη να αναγράφεται πλέον Türkiye. Με οδηγό την απόφαση του ΟΗΕ η Άγκυρα θα ζητήσει από αρκετούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς να αλλάξουν το όνομα στο πλαίσιο του rebranding της χώρας, που άρχισε στα τέλη της περασμένης χρονιάς ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

«Το Türkiye είναι η καλύτερη αντανάκλαση και έκφραση της κουλτούρας, του πολιτισμού και των αξιών του Τούρκων πολιτών» είχε υπογραμμίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ερντογάν. Ακολούθησε πριν από λίγο καιρό το αίτημα στον ΟΗΕ, με τον οργανισμό να ανταποκρίνεται άμεσα και να προχωρεί σε αλλαγή του ονόματος στα επίσημα έγγραφα.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT αναφερόμενο στο rebranding τόνισε πως ο συσχετισμός με τη γαλοπούλα δεν ήταν το μόνο πρόβλημα, αφού η λέξη turkey έχει εν γένει αρνητικό πρόσημο στα αγγλικά. Επικαλέστηκε δε ορισμό του Λεξικού του Cambridge σύμφωνα με τον οποίο ο όρος αναφέρεται σε «κάτι που αποτυγχάνει οικτρά» ή σε «ανόητο άνθρωπο».

Δεν είναι βεβαίως μόνο οι διεθνείς οργανισμοί που καλούνται να προσαρμοστούν. Όλοι οι εξαγωγείς της χώρας θα πρέπει τώρα στο πλαίσιο του re-branding να αλλάξουν το σήμα στα προϊόντα τους ώστε να αναγράφει Made in Türkiye και όχι Made in Turkey. Επιπλέον η τουριστική καμπάνια της χώρας «τρέχει» εδώ και μήνες με τη φράση - κλειδί Hello Türkiye.

Στα τουρκικά social media η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης έχει αντιμετωπιστεί με ανάμεικτα συναισθήματα. Άλλοι τη στηρίζουν, τονίζοντας μάλιστα πως θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, ενώ άλλοι σχολιάζουν πως πρόκειται για μία αχρείαστη κίνηση, που μάλλον θα προκαλέσει σύγχυση στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό έχει ως στόχο να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC